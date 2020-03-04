Новость Послы ЕС разморозили активы Азарова и Ставицкого Добавлено: 2020-03-04 11:22:45 Корреспондент: Алексей Свидров

Послы Европейского союза приняли решение продлить санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц РФ в связи с незаконной аннексией Крыма на полгода. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

В то же время они исключили из санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

«Послы ЕС решили снять замораживание активов бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого. Продолжение на 12 месяцев для Януковича и еще 8 человек и на шесть месяцев для его сына Александра», - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ: С Азарова и Ставицкого будут сняты европейские санкции

Напомним, в июле 2019 года суд Европейского союза снял санкции с Януковича и его окружения.

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С Азарова и Ставицкого будут сняты европейские санкции...

Европейский союз намерен отменить санкции с экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Есть договоренность об исключении бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого из санкционного списка ЕС. Александр Янукович останется в списке в течение 6 месяцев, 9 других, в том числе его отец, в течение 12 месяцев», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подтверждение этого решения ожидается на следующей неделе.

ЧИТАЙТЕ: Посол Украины прокомментировал информацию о санкциях ЕС против Януко..... Европейский союз намерен отменить санкции с экс-министра энергетики Эдуардаи бывшего премьер-министра Украины Николая. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.«Есть договоренность об исключении бывшего премьер-министра Украиныи экс-министра энергетикииз санкционного списка ЕС. Александр Янукович останется в списке в течение 6 месяцев, 9 других, в том числе его отец, в течение 12 месяцев», - говорится в сообщении.Отмечается, что подтверждение этого решения ожидается на следующей неделе.ЧИТАЙТЕ: Посол Украины прокомментировал информацию о санкциях ЕС против Януко..... Читать новость...

ГПУ направила запрос на экстрадицию Ставицкого...

Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Израиль относительно выдачи бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого (Натана Розенберга). Об этом сообщил в комментарии УНН начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Ушел (направлен запрос в Израиль на экстрадицию Э.Ставицкого - ред.) в середине июля", - сказал он.

Напомним, в апреле 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос передал министру юстиции Израиля запрос ГПУ о вручении уведомления о подозрении Э.Ставицкому.

Читайте: В МВД Украины не подтверждают информацию о задержании Ставицкого

В апреле 2014 года Служба безопасности Украины объя..... Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Израиль относительно выдачи бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда(Натана Розенберга). Об этом сообщил в комментарии УНН начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк."Ушел (направлен запрос в Израиль на экстрадицию Э.- ред.) в середине июля", - сказал он.Напомним, в апреле 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос передал министру юстиции Израиля запрос ГПУ о вручении уведомления о подозрении Э.Ставицкому.Читайте: В МВД Украины не подтверждают информацию о задержанииВ апреле 2014 года Служба безопасности Украины объя..... Читать новость...

Досудебное расследование в отношении Ставицкого завершено, –...

Генеральная прокуратура Украины обнародовала сообщение об окончании досудебного расследования и открытии материалов в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого. Соответствующее сообщение размещено на сайте ГПУ.

”Генеральной прокуратурой Украины закончено досудебное расследование, в котором Ставицкий является подозреваемым по ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366, и ч.3 ст.358 (ст. 358 УК Украины в редакции закона от 05.04.2001 года) УК Украины”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с требованиями статьи 290 УПК Украины он имеет право на доступ к материалам досудебного расследования как лично, так и с помощью защитников...... Генеральная прокуратура Украины обнародовала сообщение об окончании досудебного расследования и открытии материалов в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда. Соответствующее сообщение размещено на сайте ГПУ.”Генеральной прокуратурой Украины закончено досудебное расследование, в котором Ставицкий является подозреваемым по ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366, и ч.3 ст.358 (ст. 358 УК Украины в редакции закона от 05.04.2001 года) УК Украины”, - говорится в сообщении.Отмечается, что в соответствии с требованиями статьи 290 УПК Украины он имеет право на доступ к материалам досудебного расследования как лично, так и с помощью защитников...... Читать новость...

В МВД Украины не подтверждают информацию о задержании Ставиц...

В Министерстве внутренних дел Украины официально не подтверждают задержание в Израиле экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил начальник Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Официальных документов от израильской стороны в МВД нет ... Если эти документы будут, тогда мы сможем об этом говорить официально. Но пока у нас бумажно заверенных документов, подтверждающих это, нет", - сказал Шевченко.

При этом спикер посоветовал журналистам попытаться выяснить этот вопрос у израильской стороны.

Читайте: Генпрокуратура Украины обратилась в Интерпол с запро..... В Министерстве внутренних дел Украины официально не подтверждают задержание в Израиле экс-министра энергетики и угольной промышленности ЭдуардаКак передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил начальник Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко."Официальных документов от израильской стороны в МВД нет ... Если эти документы будут, тогда мы сможем об этом говорить официально. Но пока у нас бумажно заверенных документов, подтверждающих это, нет", - сказал Шевченко.При этом спикер посоветовал журналистам попытаться выяснить этот вопрос у израильской стороны.Читайте: Генпрокуратура Украины обратилась в Интерпол с запро..... Читать новость...

ЕС заморозил счета Арбузова, Клименко и Ставицкого...

Список лиц, против которых Евросоюз ввел временные персональные санкции, пополнился еще четырьмя украинскими политиками. Совет ЕС по вопросам иностранных дел заморозил счета бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова, экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, а также народного депутата от «Партии регионов» Юрия Иванющенко. Имена украинских политиков, которые попали под санкции, были обнародованы в сегодняшнем выпуске официального журнала ЕС. Санкции вступают в силу с сегодняшнего дня, 15 апреля 2014 года.

В сообщении указано, что санкции Евросоюза против вышеуказанных л..... Список лиц, против которых Евросоюз ввел временные персональные санкции, пополнился еще четырьмя украинскими политиками. Совет ЕС по вопросам иностранных дел заморозил счета бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова, экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда, а также народного депутата от «Партии регионов» Юрия Иванющенко. Имена украинских политиков, которые попали под санкции, были обнародованы в сегодняшнем выпуске официального журнала ЕС. Санкции вступают в силу с сегодняшнего дня, 15 апреля 2014 года.В сообщении указано, что санкции Евросоюза против вышеуказанных л..... Читать новость...

Эдуарда Ставицкого вычеркнули из списка разыскиваемых Интерп...



Комиссия по контролю за файлами Интерпола приняла решение о прекращении международного розыска экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Юрий Иващенко, передает УНН.

"Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99 сессии приняла решение о прекращении розыска Эдуарда Ставицкого",- написал Ю.Иващенко.

По его словам, сегодня из Интерпола им получено официальное подтверждение о том, что жалоба Э.Ставицкого полностью удовлетворена, "его уголовное преследование признано политическим".

ЧИТАЙТЕ: Янукович удален из баз Интерпола, - адвокаты экс-президента

Напомним, Генеральная прокуратура У..... Комиссия по контролю за файлами Интерпола приняла решение о прекращении международного розыска экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Юрий Иващенко, передает УНН."Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99 сессии приняла решение о прекращении розыска Эдуарда",- написал Ю.Иващенко.По его словам, сегодня из Интерпола им получено официальное подтверждение о том, что жалоба Э.полностью удовлетворена, "его уголовное преследование признано политическим".ЧИТАЙТЕ: Янукович удален из баз Интерпола, - адвокаты экс-президентаНапомним, Генеральная прокуратура У..... Читать новость...

Суд запретил добычу нефти и газа фирме Ставицкого...

Суд аннулировал спецразрешения ООО "Голден Деррик" на добычу нефти и газа. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, передает УНН.

28 января Киевский апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Государственной службы геологии и недр Украины на решение Окружного административного суда г. Киева, тем самым лишив ООО "Голден Деррик" 19 спецразрешений на добычу нефти и газа.

Читайте: Компания Ставицкого отсудила у государства 20 нефтегазовых площадей

"В силу ряда нарушений действующего законодательства и условий пользования специальными разрешениями Государственная служба геологии и недр..... Суд аннулировал спецразрешения ООО "Голден Деррик" на добычу нефти и газа. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, передает УНН.28 января Киевский апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Государственной службы геологии и недр Украины на решение Окружного административного суда г. Киева, тем самым лишив ООО "Голден Деррик" 19 спецразрешений на добычу нефти и газа.Читайте: Компанияотсудила у государства 20 нефтегазовых площадей"В силу ряда нарушений действующего законодательства и условий пользования специальными разрешениями Государственная служба геологии и недр..... Читать новость...

Ставицкого могут привлечь к ответственности в Израиле, - Чум...



Как сообщил народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Виктор Чумак, израильский суд может привлечь к ответственности экс-министра энергетики Украины Эдуарда Ставицкого (на фото) за преступления, которые тот совершил в Украине.

«Если судом будет признано, что Ставицкий получил гражданство Израиля абсолютно законно, тогда вопрос в том, что нашим правоохранительным органам надо будет передавать все материалы следствия в Израиль для того, чтобы там происходило соответствующее правосудие», - отметил он.

По его словам, такое возможно благодаря новой процедуре заочного осуждения в Украине.

«Если Ставицкий получит здесь обв..... Как сообщил народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Виктор Чумак, израильский суд может привлечь к ответственности экс-министра энергетики Украины Эдуарда(на фото) за преступления, которые тот совершил в Украине.«Если судом будет признано, что Ставицкий получил гражданство Израиля абсолютно законно, тогда вопрос в том, что нашим правоохранительным органам надо будет передавать все материалы следствия в Израиль для того, чтобы там происходило соответствующее правосудие», - отметил он.По его словам, такое возможно благодаря новой процедуре заочного осуждения в Украине.«Если Ставицкий получит здесь обв..... Читать новость...