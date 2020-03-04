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|Новость
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Послы ЕС разморозили активы Азарова и Ставицкого
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|Добавлено:
|2020-03-04 11:22:45
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Послы Европейского союза приняли решение продлить санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц РФ в связи с незаконной аннексией Крыма на полгода. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
В то же время они исключили из санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.
«Послы ЕС решили снять замораживание активов бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого. Продолжение на 12 месяцев для Януковича и еще 8 человек и на шесть месяцев для его сына Александра», - говорится в сообщении.
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Напомним, в июле 2019 года суд Европейского союза снял санкции с Януковича и его окружения.
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С Азарова и Ставицкого будут сняты европейские санкции...
Европейский союз намерен отменить санкции с экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого
и бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова
. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
«Есть договоренность об исключении бывшего премьер-министра Украины Азарова
и экс-министра энергетики Ставицкого
из санкционного списка ЕС. Александр Янукович останется в списке в течение 6 месяцев, 9 других, в том числе его отец, в течение 12 месяцев», - говорится в сообщении.
Отмечается, что подтверждение этого решения ожидается на следующей неделе.
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ГПУ направила запрос на экстрадицию Ставицкого...
Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Израиль относительно выдачи бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого
(Натана Розенберга). Об этом сообщил в комментарии УНН начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
"Ушел (направлен запрос в Израиль на экстрадицию Э.Ставицкого
- ред.) в середине июля", - сказал он.
Напомним, в апреле 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос передал министру юстиции Израиля запрос ГПУ о вручении уведомления о подозрении Э.Ставицкому.
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В апреле 2014 года Служба безопасности Украины объя..... Читать новость...
Досудебное расследование в отношении Ставицкого завершено, –...
Генеральная прокуратура Украины обнародовала сообщение об окончании досудебного расследования и открытии материалов в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого
. Соответствующее сообщение размещено на сайте ГПУ.
”Генеральной прокуратурой Украины закончено досудебное расследование, в котором Ставицкий является подозреваемым по ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366, и ч.3 ст.358 (ст. 358 УК Украины в редакции закона от 05.04.2001 года) УК Украины”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с требованиями статьи 290 УПК Украины он имеет право на доступ к материалам досудебного расследования как лично, так и с помощью защитников...... Читать новость...
В МВД Украины не подтверждают информацию о задержании Ставиц...
В Министерстве внутренних дел Украины официально не подтверждают задержание в Израиле экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого
.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил начальник Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
"Официальных документов от израильской стороны в МВД нет ... Если эти документы будут, тогда мы сможем об этом говорить официально. Но пока у нас бумажно заверенных документов, подтверждающих это, нет", - сказал Шевченко.
При этом спикер посоветовал журналистам попытаться выяснить этот вопрос у израильской стороны.
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ЕС заморозил счета Арбузова, Клименко и Ставицкого...
Список лиц, против которых Евросоюз ввел временные персональные санкции, пополнился еще четырьмя украинскими политиками. Совет ЕС по вопросам иностранных дел заморозил счета бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова, экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого
, а также народного депутата от «Партии регионов» Юрия Иванющенко. Имена украинских политиков, которые попали под санкции, были обнародованы в сегодняшнем выпуске официального журнала ЕС. Санкции вступают в силу с сегодняшнего дня, 15 апреля 2014 года.
В сообщении указано, что санкции Евросоюза против вышеуказанных л..... Читать новость...
Эдуарда Ставицкого вычеркнули из списка разыскиваемых Интерп...
Комиссия по контролю за файлами Интерпола приняла решение о прекращении международного розыска экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого
. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Юрий Иващенко, передает УНН.
"Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99 сессии приняла решение о прекращении розыска Эдуарда Ставицкого
",- написал Ю.Иващенко.
По его словам, сегодня из Интерпола им получено официальное подтверждение о том, что жалоба Э.Ставицкого
полностью удовлетворена, "его уголовное преследование признано политическим".
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Напомним, Генеральная прокуратура У..... Читать новость...
Суд запретил добычу нефти и газа фирме Ставицкого...
Суд аннулировал спецразрешения ООО "Голден Деррик" на добычу нефти и газа. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, передает УНН.
28 января Киевский апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Государственной службы геологии и недр Украины на решение Окружного административного суда г. Киева, тем самым лишив ООО "Голден Деррик" 19 спецразрешений на добычу нефти и газа.
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"В силу ряда нарушений действующего законодательства и условий пользования специальными разрешениями Государственная служба геологии и недр..... Читать новость...
Ставицкого могут привлечь к ответственности в Израиле, - Чум...
Как сообщил народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Виктор Чумак, израильский суд может привлечь к ответственности экс-министра энергетики Украины Эдуарда Ставицкого
(на фото) за преступления, которые тот совершил в Украине.
«Если судом будет признано, что Ставицкий получил гражданство Израиля абсолютно законно, тогда вопрос в том, что нашим правоохранительным органам надо будет передавать все материалы следствия в Израиль для того, чтобы там происходило соответствующее правосудие», - отметил он.
По его словам, такое возможно благодаря новой процедуре заочного осуждения в Украине.
«Если Ставицкий получит здесь обв..... Читать новость...
Украина просит Израиль выдать экс-министра Ставицкого...
Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема надеется, что правоохранительные органы Израиля выдадут Украине экс-министра Эдуарда Ставицкого
. Об этом он сказал сегодня в эфире телеканала "Интер", сообщает УНН.
Он отметил, что Э.Ставицкий объявлен в международный розыск и его разыскивает Интерпол.
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"Поэтому я думаю, что изменение фамилии не является основанием и причиной, по которой мы не сможем его экстрадировать в Украину. По крайней мере, все международные соглашения с Израилем у нас существуют, и я надеюсь, что правоохранительные органы Израиля нам ег..... Читать новость...