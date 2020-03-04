Новость Ермак встретился с послами стран G7 Добавлено: 2020-03-04 12:02:10 Корреспондент: Алексей Свидров

В рамках регулярного диалога состоялась очередная встреча руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака с послами стран Группы семи (G7) и Главой Представительства Европейского Союза в Украине.

Андрей Ермак проинформировал дипломатов о последних шагах для достижения мира на Донбассе. Руководитель Офиса Президента поблагодарил глав дипломатических представительств стран «Большой семерки» и ЕС за твердую поддержку и практическую помощь Украине, в том числе в вопросах дальнейшей трансформации страны.

Собеседники обсудили возможности усиления такой поддержки, прежде всего в контексте дальнейшей реализации структурных реформ, усиления институциональной способности правительства, а также подробно остановились на сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом.

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Ермак встретился с послами G7...

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с руководством посольств стран «Большой семерки».

Андрей Ермак поблагодарил дипломатов и их страны за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Руководитель Офиса Президента Украины проинформировал о ситуации на Донбассе и будущих шагах в рамках Минского процесса.

«Позиция Президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан», – подчеркнул Андрей Ермак.

Руководитель Офиса Президента напомнил,..... Руководитель Офиса Президента Украины Андрейс руководством посольств«Большой семерки».Андрейпоблагодарил дипломатов и ихы за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.Руководитель Офиса Президента Украины проинформировал о ситуации на Донбассе и будущих шагах в рамках Минского процесса.«Позиция Президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан», – подчеркнул АндрейРуководитель Офиса Президента напомнил,..... Читать новость...

Ермак встретился с министром иностранных дел Швеции...

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Андрей Ермак поблагодарил за мощную поддержку Украины со стороны шведского правительства, прежде всего за последовательную позицию Швеции в поддержку восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также за помощь правительству Украины в проведении реформ.

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Зеленский встретился с послами G7...

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Группой послов стран «Большой семерки» по поддержке реформ в Украине и главами представительств Европейского Союза и НАТО в Украине. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы.

«Спасибо представителям ваших стран за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня очень сложная ситуация, но у вас мощная, неизменная проукраинская позиция», - отметил он.

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Л. Кожара встретился с иностранными послами...

Л. Кожара призвал послов иностранных государств осудить экстремистские действия в Киеве.

Глава МИД Украины Л. Кожара во время встречи с послами США, Канады и стран Европы по вопросу проявлений экстремизма в Украине призвал дипломатов осудить экстремистские действия в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Надеюсь на ответную реакцию наших партнеров, которая будет направлена ​​на то, чтобы экстремистские силы прекратили противостояние", - сказал Л. Кожара.

По его словам, правительство отреагирует на правонарушения на Грушевского. "На сегодняшний день происходит нарушение действующего законодательства со стороны радикальных сил. Правительство ..... Л. Кожара призвал послов иноных государств осудить экстремистские действия в Киеве.Глава МИД Украины Л. Кожара во время встречи сСША, Канады иЕвропы по вопросу проявлений экстремизма в Украине призвал дипломатов осудить экстремистские действия в Киеве, передает корреспондент УНН."Надеюсь на ответную реакцию наших партнеров, которая будет направлена ​​на то, чтобы экстремистские силы прекратили противостояние", - сказал Л. Кожара.По его словам, правительство отреагирует на правонарушения на Грушевского. "На сегодняшний день происходит нарушение действующего законодательства со стороны радикальных сил. Правительство ..... Читать новость...

Кожара встретился с послами ряда иностранных государств...

Л. Кожара рассказал иностранным послам о переговорах В. Януковича с оппозицией.

Сегодня министр иностранных дел Украины Леонид Кожара встретился с главами дипломатических миссий государств-членов ЕС, США, Канады и Швейцарии, аккредитованными в Украине, где обсуждалась актуальная ситуация в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министр проинформировал дипломатов об актуальной ситуации в Украине, связанной с проведением массовых акций протеста, и ходе инициированного президентом Украины В. Януковичем переговорного процесса с оппозицией с целью поиска путей преодоления кризиса.

Леонид Кожара ответил на ряд вопросов послов, касающихся широкого круга воп..... Л. Кожара рассказал иноным послам о переговорах В. Януковича с оппозицией.Сегодня министр иноных дел Украины Леонид Кожарас главами дипломатических миссий государств-членов ЕС, США, Канады и Швейцарии, аккредитованными в Украине, где обсуждалась актуальная ситуация в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.Министр проинформировал дипломатов об актуальной ситуации в Украине, связанной с проведением массовых акций протеста, и ходе инициированного президентом Украины В. Януковичем переговорного процесса с оппозицией с целью поиска путей преодоления кризиса.Леонид Кожара ответил на ряд вопросов послов, касающихся широкого круга воп..... Читать новость...

Порошенко проводит встречу с послами стран G7 ...

Президент Украины Петр Порошенко встретился с послами стран "Большой семерки". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Администрации президента.

"Президент Украины проводит встречу с послами стран "Большой семерки", - говорится в сообщении АП в Twitter.

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Напомним, 7 июня в немецком замке Ельмау состоялась встреча лидеров "Большой семерки" - Великобритании, Канады, Франции, Японии, США, Италии и Германии.

Источник: УНН..... Президент Украины Петр Порошенко"Большой семерки". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Администрации президента."Президент Украины проводит встречу с"Большой семерки", - говорится в сообщении АП в Twitter.Читайте: Яценюк призывает ВР принять реформаторские законыНапомним, 7 июня в немецком замке Ельмау состоялась встреча лидеров "Большой семерки" - Великобритании, Канады, Франции, Японии, США, Италии и Германии.Источник: УНН..... Читать новость...

Яценюк обсудил с послами стран G7 вопросы энергетической без...

На встрече с послами государств "Большой семерки" премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул важность вопроса энергетической безопасности для своего государства. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Арсений Яценюк напомнил, что в прошлом году Украина при поддержке стран G-7 смогла достичь трехстороннего соглашения на уровне Украины, Европейского Союза и РФ относительно поставок газа в Украину и транзита газа в ЕС.

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Глава правительства попросил своих собеседников поддержать Украину в реализации такого механизма и в сложившейся ситуации.

«Для того, чтобы гара..... На встрече сгосударств "Большой семерки" премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул важность вопроса энергетической безопасности для своего государства. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба Кабинета министров.Арсений Яценюк напомнил, что в прошлом году Украина при поддержкеG-7 смогла достичь трехстороннего соглашения на уровне Украины, Европейского Союза и РФ относительно поставок газа в Украину и транзита газа в ЕС.Читайте: Яценюк: Нынешние инвесторы – лучшая реклама для будущего УкраиныГлава правительства попросил своих собеседников поддержать Украину в реализации такого механизма и в сложившейся ситуации.«Для того, чтобы гара..... Читать новость...

А.Яценюк встретился с руководителями диппредставительств ст...

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк встретился с руководителями дипломатических представительств стран Большой семерки и стран-членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций по ситуации на Востоке Украины и террористической атаке на Мариуполь. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.

Во встрече приняли участие Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр обороны Украины Степан Полторак.

А.Яценюк назвал преступление, совершенное против мирных граждан Украины, и наступательные действия русских террористов ужасным преступлением против человечности и грубым нарушением фундаментал..... Премьер-министр Украины Арсений Яценюкс руководителями дипломатических представительствБольшой семерки и-членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций по ситуации на Востоке Украины и террористической атаке на Мариуполь. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.Во встрече приняли участие Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр обороны Украины Степан Полторак.А.Яценюк назвал преступление, совершенное против мирных граждан Украины, и наступательные действия русских террористов ужасным преступлением против человечности и грубым нарушением фундаментал..... Читать новость...