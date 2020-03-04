Новость Медики рассказали о состоянии здоровья зараженного коронавирусом украинца Добавлено: 2020-03-04 12:32:13 Корреспондент: Алексей Свидров

Зараженный коронавирусом украинец в Черновцах чувствует себя лучше. Об этом сообщила заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску.

«Утром у мужчины была температура 36,7 градуса и небольшой кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику», - отметила она.

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Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19.

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Критический момент миновал, - медики о состоянии здоровья Ер...

Один из помощников нардепа Игоря Еремеева утверждает, что политик после падения с коня находится в стабильно тяжелом состоянии. Но медики обнадеживают, заявляя, что критический момент миновал.

«Состояние — стабильно тяжелое, но организм борется. Сейчас врачи говорят, что критический момент миновал, будет жить. Организм справился с угрозой», - рассказал помощник Игоря Еремеева представителям украинских СМИ.

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По его словам, нардеп давно увлекался конным спортом и действительно 26 июля упал с лошади в Луцке и серьезно травмировался.

«Конь повел себя ретиво, и Игорь Миронович упал, получив сильную травму», &mdas..... Один из помощников нардепа Игоря Еремеева утверждает, что политик после падения с коня находится в стабильно тяжелом. Но медики обнадеживают, заявляя, что критический момент миновал.«Состояние — стабильно тяжелое, но организм борется. Сейчас врачи говорят, что критический момент миновал, будет жить. Организм справился с угрозой», - рассказал помощник Игоря Еремеева представителям украинских СМИ.Читайте: Народный депутат Игорь Еремеев впал в комуПо его словам, нардеп давно увлекался конным спортом и действительно 26 июля упал с лошади в Луцке и серьезно травмировался.«Конь повел себя ретиво, и Игорь Миронович упал, получив сильную травму», &mdas..... Читать новость...

В РФ рассказали о состоянии здоровья Павла Гриба...

В Краснодарской больнице скорой медицинской помощи при обследовании незаконно заключенного украинца Павла Гриба тяжелых заболеваний не нашли. Об этом говорится в ответе Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которую она прислала Омбудсмену Валерии Лутковской, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Лутковской.

В ответе указано, что "по прибытии в ФКУ СИЗО-5 ФСИН России Павел Гриб прошел медицинский осмотр и был взят на диспансерный учет по имеющимся хроническим заболеваниям".

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"... 18 сентября 2017 года в Краснодарской клинической больнице скорой медицинской помощи Павел Гриб про..... В Краснодарской больнице скорой медицинской помощи при обследовании незаконно заключенногоПавла Гриба тяжелых заболеваний не нашли. Об этом говорится в ответе Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которую она прислала Омбудсмену Валерии Лутковской, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Лутковской.В ответе указано, что "по прибытии в ФКУ СИЗО-5 ФСИН России Павел Гриб прошел медицинский осмотр и был взят на диспансерный учет по имеющимся хроническим заболеваниям".ЧИТАЙТЕ: Климкин требует допустить украинских врачей к Павлу Грибу"... 18 сентября 2017 года в Краснодарской клинической больнице скорой медицинской помощи Павел Гриб про..... Читать новость...

В Кремле рассказали о состоянии здоровья Путина...

В Кремле прокомментировали информацию СМИ о недуге российского президента Владимира Путина.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Началось много упражнений насчет состояния здоровья президента. Как мы вчера сказали, президент простудился, никаких серьезных заболеваний нет, он продолжает работать», - сказал Песков.

При этом он отметил, что на сегодня с участием Путина было запланировано совещание по микроэлектронике, это мероприятие в графике президента передвинуто, потому что нужно «кое-чего доработать, материал не был готов для обсуждения».

Песков сообщил, что сегодня Путин про..... В Кремле прокомментировали информацию СМИ о недуге российского президента Владимира Путина.Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.«Началось много упражнений насчет состоянияпрезидента. Как мы вчера сказали, президент простудился, никаких серьезных заболеваний нет, он продолжает работать», - сказал Песков.При этом он отметил, что на сегодня с участием Путина было запланировано совещание по микроэлектронике, это мероприятие в графике президента передвинуто, потому что нужно «кое-чего доработать, материал не был готов для обсуждения».Песков сообщил, что сегодня Путин про..... Читать новость...

В Минобороны Украины рассказали о состоянии здоровья раненых...

Состояние двух раненных в зоне проведения антитеррористической операции украинских бойцов врачи оценивают как средней тяжести, остальных трех - удовлетворительное.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

Он подтвердил утреннюю информацию пресс-центра штаба АТО о 5 раненных военнослужащих Вооруженных сил Украины за сутки 8 апреля.

«За прошедшие сутки, на Пасху, пятеро наших украинских защитников получили ранения. Они доставлены в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья двух военнослужащих средней тяжести, остальных - удовлетворительное», - сказал Гуцуляк.

По словам пресс-с..... Состояние двух раненных в зоне проведения антитеррористической операции украинских бойцов врачи оценивают как средней тяжести, остальных трех - удовлетворительное.Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.Он подтвердил утреннюю информацию пресс-центра штаба АТО о 5 раненных военнослужащих Вооруженных сил Украины за сутки 8 апреля.«За прошедшие сутки, на Пасху, пятеро наших украинских защитников получили ранения. Они доставлены в военные мобильные госпитали. Состояниедвух военнослужащих средней тяжести, остальных - удовлетворительное», - сказал Гуцуляк.По словам пресс-с..... Читать новость...

Врач «Динамо» рассказал о состоянии здоровья Блохина...



Врач киевского футбольного клуба «Динамо» Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья нового тренера футбольной команды Олега Блохина. Следует заметить, что с сегодняшнего дня Олег Блохин возвращается к полноценной работе с клубом, после перенесенной операции и реабилитации.

«В минувший понедельник Олег Блохин сдал все анализы и прошел обследование. Вчера были получены результаты и, слава Богу, с ним все нормально. Он уже закрыл больничный и с сегодняшнего дня приступает к своей работе», - сообщил Миронов.

«Настроение у него боевое. Считает себя здоровым. В целом бы я сказал, что состояние его здоровья хорошее», - добавил врач.

&nb..... Врач киевского футбольного клуба «Динамо» Леонид Миронов рассказал онового тренера футбольной команды Олега Блохина. Следует заметить, что с сегодняшнего дня Олег Блохин возвращается к полноценной работе с клубом, после перенесенной операции и реабилитации.«В минувший понедельник Олег Блохин сдал все анализы и прошел обследование. Вчера были получены результаты и, слава Богу, с ним все нормально. Он уже закрыл больничный и с сегодняшнего дня приступает к своей работе», - сообщил Миронов.«Настроение у него боевое. Считает себя здоровым. В целом бы я сказал, что состояние егохорошее», - добавил врач.&nb..... Читать новость...

В состоянии здоровья Шумахера наблюдается прогресс, - товари...

В последнее время новостей об известном гонщике «Формулы-1» Михаэле Шумахере, который продолжает проходить курс реабилитации в университетском госпитале Лозанны, практически не было, однако состояние здоровья спортсмена взялся прокомментировать бывший руководитель команды Ferrari Стефано Доменикали. По его словам, он постоянно поддерживает контакты с родственниками Михаэля Шумахера.

Как заявил Стефано Доменикали, в данный момент в состоянии известного гонщика наблюдается медленный, но устойчивый прогресс.

«Я регулярно общаюсь с Коринной, а также я поддерживаю контакты с семьей Шумахера. По их словам, состояние его здоровья медленно, но устойчиво улучшается. Все мы надеемс..... В последнее время новостей об известном гонщике «Формулы-1» Михаэле Шумахере, который продолжает проходить курс реабилитации в университетском госпитале Лозанны, практически не было, однако состояниеспортсмена взялся прокомментировать бывший руководитель команды Ferrari Стефано Доменикали. По его словам, он постоянно поддерживает контакты с родственниками Михаэля Шумахера.Как заявил Стефано Доменикали, в данный момент визвестного гонщика наблюдается медленный, но устойчивый прогресс.«Я регулярно общаюсь с Коринной, а также я поддерживаю контакты с семьей Шумахера. По их словам, состояние егомедленно, но устойчиво улучшается. Все мы надеемс..... Читать новость...

О состоянии здоровья Надежды Савченко ничего неизвестно, - с...



О состоянии здоровья украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко, которая голодала 6 дней, до сих пор ничего неизвестно. Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко на своей странице в Facebook.

”Друзья, в связи с тем, что ”под занавес” дела Савченко появилось много ”помощников” и ”комментаторов”, прошу черпать информацию о Надежде, о ее состоянии из ”первых рук”. Ни я, ни кто-либо другой не знает о здоровье Надежды. Врачей не пускают к ней пока что. А все мы не медики. Поэтому прошу, проверяйте информацию”, – написала Вера Савченко.

Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в неза..... украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко, которая голодала 6 дней, до сих пор ничего неизвестно. Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко на своей странице в Facebook.”Друзья, в связи с тем, что ”под занавес” дела Савченко появилось много ”помощников” и ”комментаторов”, прошу черпать информацию о Надежде, о ееиз ”первых рук”. Ни я, ни кто-либо другой не знает о здоровье Надежды. Врачей не пускают к ней пока что. А все мы не медики. Поэтому прошу, проверяйте информацию”, – написала Вера Савченко.Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в неза..... Читать новость...

Уго Чавес потребовал, чтобы народу говорили правду о состоян...



Вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что рукопожатие Уго Чавеса по-прежнему такое же крепкое, каким оно было и раньше. Президент Венесуэлы полностью отдает себе отчет в том, насколько сложным может быть послеоперационный период. Об этом сообщил его преемник, вице-президент страны Николас Мадуро.

По словам Мадуро, который не так давно навещал Уго Чавеса, президент требует, чтобы людям говорили всю правду о состоянии его здоровья, ничего не скрывая, даже в случае самого худшего развития событий. Впрочем, вице-президент не стал вдаваться в подробности того, каково сейчас состояние здоровья лидера боливарианской революции, отметив лишь то, что он виделся с ним..... Вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что рукопожатие Уго Чавеса по-прежнему такое же крепкое, каким оно было и раньше. Президент Венесуэлы полностью отдает себе отчет в том, насколько сложным может быть послеоперационный период. Об этом сообщил его преемник, вице-президент страны Николас Мадуро.По словам Мадуро, который не так давно навещал Уго Чавеса, президент требует, чтобы людям говорили всю правду оего, ничего не скрывая, даже в случае самого худшего развития событий. Впрочем, вице-президент не стал вдаваться в подробности того, каково сейчас состояниелидера боливарианской революции, отметив лишь то, что он виделся с ним..... Читать новость...