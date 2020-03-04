|
|Новость
|
Медики рассказали о состоянии здоровья зараженного коронавирусом украинца
|
|Добавлено:
|2020-03-04 12:32:13
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Зараженный коронавирусом украинец в Черновцах чувствует себя лучше. Об этом сообщила заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску.
«Утром у мужчины была температура 36,7 градуса и небольшой кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику», - отметила она.
ЧИТАЙТЕ: Скалецкая прокомментировала первый случай коронавируса в Украине
Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19.
Смотрите также:
Критический момент миновал, - медики о состоянии здоровья Ер...
Один из помощников нардепа Игоря Еремеева утверждает, что политик после падения с коня находится в стабильно тяжелом состоянии
. Но медики обнадеживают, заявляя, что критический момент миновал.
«Состояние — стабильно тяжелое, но организм борется. Сейчас врачи говорят, что критический момент миновал, будет жить. Организм справился с угрозой», - рассказал помощник Игоря Еремеева представителям украинских СМИ.
Читайте: Народный депутат Игорь Еремеев впал в кому
По его словам, нардеп давно увлекался конным спортом и действительно 26 июля упал с лошади в Луцке и серьезно травмировался.
«Конь повел себя ретиво, и Игорь Миронович упал, получив сильную травму», &mdas..... Читать новость...
В РФ рассказали о состоянии здоровья Павла Гриба...
В Краснодарской больнице скорой медицинской помощи при обследовании незаконно заключенного украинца
Павла Гриба тяжелых заболеваний не нашли. Об этом говорится в ответе Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которую она прислала Омбудсмену Валерии Лутковской, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Лутковской.
В ответе указано, что "по прибытии в ФКУ СИЗО-5 ФСИН России Павел Гриб прошел медицинский осмотр и был взят на диспансерный учет по имеющимся хроническим заболеваниям".
ЧИТАЙТЕ: Климкин требует допустить украинских врачей к Павлу Грибу
"... 18 сентября 2017 года в Краснодарской клинической больнице скорой медицинской помощи Павел Гриб про..... Читать новость...
В Кремле рассказали о состоянии здоровья Путина...
В Кремле прокомментировали информацию СМИ о недуге российского президента Владимира Путина.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Началось много упражнений насчет состояния здоровья
президента. Как мы вчера сказали, президент простудился, никаких серьезных заболеваний нет, он продолжает работать», - сказал Песков.
При этом он отметил, что на сегодня с участием Путина было запланировано совещание по микроэлектронике, это мероприятие в графике президента передвинуто, потому что нужно «кое-чего доработать, материал не был готов для обсуждения».
Песков сообщил, что сегодня Путин про..... Читать новость...
В Минобороны Украины рассказали о состоянии здоровья раненых...
Состояние двух раненных в зоне проведения антитеррористической операции украинских бойцов врачи оценивают как средней тяжести, остальных трех - удовлетворительное.
Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.
Он подтвердил утреннюю информацию пресс-центра штаба АТО о 5 раненных военнослужащих Вооруженных сил Украины за сутки 8 апреля.
«За прошедшие сутки, на Пасху, пятеро наших украинских защитников получили ранения. Они доставлены в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья
двух военнослужащих средней тяжести, остальных - удовлетворительное», - сказал Гуцуляк.
По словам пресс-с..... Читать новость...
Врач «Динамо» рассказал о состоянии здоровья Блохина...
Врач киевского футбольного клуба «Динамо» Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья
нового тренера футбольной команды Олега Блохина. Следует заметить, что с сегодняшнего дня Олег Блохин возвращается к полноценной работе с клубом, после перенесенной операции и реабилитации.
«В минувший понедельник Олег Блохин сдал все анализы и прошел обследование. Вчера были получены результаты и, слава Богу, с ним все нормально. Он уже закрыл больничный и с сегодняшнего дня приступает к своей работе», - сообщил Миронов.
«Настроение у него боевое. Считает себя здоровым. В целом бы я сказал, что состояние его здоровья
хорошее», - добавил врач.
&nb..... Читать новость...
В состоянии здоровья Шумахера наблюдается прогресс, - товари...
В последнее время новостей об известном гонщике «Формулы-1» Михаэле Шумахере, который продолжает проходить курс реабилитации в университетском госпитале Лозанны, практически не было, однако состояние здоровья
спортсмена взялся прокомментировать бывший руководитель команды Ferrari Стефано Доменикали. По его словам, он постоянно поддерживает контакты с родственниками Михаэля Шумахера.
Как заявил Стефано Доменикали, в данный момент в состоянии
известного гонщика наблюдается медленный, но устойчивый прогресс.
«Я регулярно общаюсь с Коринной, а также я поддерживаю контакты с семьей Шумахера. По их словам, состояние его здоровья
медленно, но устойчиво улучшается. Все мы надеемс..... Читать новость...
О состоянии здоровья Надежды Савченко ничего неизвестно, - с...
О состоянии здоровья
украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко, которая голодала 6 дней, до сих пор ничего неизвестно. Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко на своей странице в Facebook.
”Друзья, в связи с тем, что ”под занавес” дела Савченко появилось много ”помощников” и ”комментаторов”, прошу черпать информацию о Надежде, о ее состоянии
из ”первых рук”. Ни я, ни кто-либо другой не знает о здоровье Надежды. Врачей не пускают к ней пока что. А все мы не медики. Поэтому прошу, проверяйте информацию”, – написала Вера Савченко.
Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в неза..... Читать новость...
Уго Чавес потребовал, чтобы народу говорили правду о состоян...
Вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что рукопожатие Уго Чавеса по-прежнему такое же крепкое, каким оно было и раньше. Президент Венесуэлы полностью отдает себе отчет в том, насколько сложным может быть послеоперационный период. Об этом сообщил его преемник, вице-президент страны Николас Мадуро.
По словам Мадуро, который не так давно навещал Уго Чавеса, президент требует, чтобы людям говорили всю правду о состоянии
его здоровья
, ничего не скрывая, даже в случае самого худшего развития событий. Впрочем, вице-президент не стал вдаваться в подробности того, каково сейчас состояние здоровья
лидера боливарианской революции, отметив лишь то, что он виделся с ним..... Читать новость...
«Тимошенко пиарится на своем состоянии здоровья», - мнение И...
Инна Богословская, которая представляет в украинском парламенте Партию регионов, высказала свое мнение относительно неоднократных отказов Юлии Тимошенко от медицинской помощи, которую экс-премьеру предлагают украинские специалисты.
По мнению Инны Богословской, когда человек болеет, он «всегда тянется к тому, кто может оказать ему помощь». Инна Богословская считает, что Юлия Тимошенко «пиарится на своем состоянии здоровья
».
Богословская отмечает, что «если бы Тимошенко была настолько больной и действительно не могла вставать и ходить, то она бы обратилась за помощью к тем людям, которые могут оказать ей эту помощь. Скорее всего, это пиар, а не реальная тя..... Читать новость...