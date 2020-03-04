Новость Аваков заявил о завершении подготовки к автоматической фиксации нарушений ПДД Добавлено: 2020-03-04 13:02:59 Корреспондент: Алексей Свидров

Полностью завершен период подготовки к введению в Украине автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты. В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода – первые 45 дней камеры фотовидеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения. Затем полная процедура штрафов и наказаний с наращиванием количества камер – по всей стране. Вы к этому готовы? Надеюсь, что – да!», - написал он.

По его словам, это единственный путь для сокращения количества гибели людей на дорогах.

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Также министр представил статистику смертности на доронах.

«Ко мне на стол регулярно ложится ужасающая статистика – на дорогах страны гибнет от 38 до 50 человек в неделю! Только силами патрульных полицейских эту проблему не решить – нужна воля общества и внедрение действенных механизмов контроля. Задумайтесь: на дорогах Украины в 2019 году погибло 3454 человека!!!», - подчеркнул Аваков.

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Власти Москвы закупят новые комплексы фиксации нарушений ПДД...



Власти Москвы намерены закупить 44 дополнительных комплекса фиксации нарушений ПДД. Ожидается, что данные комплексы будут способны распознавать частично загрязненные номера, а также определять госзнаки автомобилей из стран Европы, США и Латинской Америки.

Как рассказали в московском правительстве, места их установки еще не определены, предполагается, что часть комплексов будет контролировать выделенные полосы, часть — места повышенной аварийности.

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Внедрение системы автоматической фотофиксации нарушений ПДД ...



Начальник украинской ГАИ Анатолий Сиренко в интервью РБК-Украина сообщил, что внедрение системы автоматической фотофиксации нарушений правил дорожного движения в Украине приведет к ежегодным дополнительным поступлениям в государственный бюджет в размере около 20 миллиардов гривен.

"Мы подсчитали, что сумма поступлений в государственный бюджет составит ориентировочно до 20 миллиардов гривен ежегодно в виде штрафов. По нашим подсчетам, для внедрения системы потребуется около 1 миллиарда гривен. Эти средства можно будет вернуть в госбюджет за два месяца. Для того, чтобы фотофиксация начала работать в Украине, нам нужно перекрыть 2 тысячи направлений. Имеется в виду не 2 тысячи камер, ..... Начальник украинской ГАИ Анатолий Сиренко в интервью РБК-Украина сообщил, что внедрение системыфотоправил дорожного движения в Украине приведет к ежегодным дополнительным поступлениям в государственный бюджет в размере около 20 миллиардов гривен."Мы подсчитали, что сумма поступлений в государственный бюджет составит ориентировочно до 20 миллиардов гривен ежегодно в виде штрафов. По нашим подсчетам, для внедрения системы потребуется около 1 миллиарда гривен. Эти средства можно будет вернуть в госбюджет за два месяца. Для того, чтобы фотофиксация начала работать в Украине, нам нужно перекрыть 2 тысячи направлений. Имеется в виду не 2 тысячи камер, ..... Читать новость...

Виталий Журавский: Внедрение систем автоматической фото- и в...

Согласно официальным данным, ежегодно в Украине в ДТП погибает более 4 тысяч человек. Внедрение систем автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения позволит уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом заявил нардеп-регионал Виталий Журавский, комментируя принятый Верховной Радой закон об ответственности за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

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Кадыров заявил о завершении КТО в Грозном ...

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о завершении контртеррористической операции в Чечне, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

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На вопрос, будет ли кто-то наказан за то, что террористы смогли попасть в центр Грозного, Р. Кадыров ответил, что "мы над этим работаем". Однако, он подчеркнул, что "Грозный - не закрытый город, там нет блокпостов, любой в город может зайти".

Ис..... Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил оконтртеррористической операции в Чечне, передает УНН со ссылкой на ТАСС.Р. Кадыров также добавил, что "среди юношей, которые проводили спецоперацию, никто не пострадал". "У нас есть девять трупов боевиков, продолжают искать среди руин", - отметил он.Читайте: В РФ заявляют, что все боевики в Доме печати в Грозном уничтоженыНа вопрос, будет ли кто-то наказан за то, что террористы смогли попасть в центр Грозного, Р. Кадыров ответил, что "мы над этим работаем". Однако, он подчеркнул, что "Грозный - не закрытый город, там нет блокпостов, любой в город может зайти".Ис..... Читать новость...

Жуниньо заявил о завершении карьеры...

Бывший полузащитник французского клуба «Лион» и национальной сборной Бразилии Жуниньо Пернамбукано решил завершить свою футбольную карьеру. Об этом 30 января 2014 года сообщают СМИ.

Президент бразильского клуба «Васко да Гама», за который сейчас играет 39-летний Жуниньо, Роберто Динамите, прокомментировал эту информацию. «Я хочу официально заявить насчет Жуниньо. В течение нескольких дней мы с ним все обговорили, и он решил завершить карьеру футболиста. В понедельник Жуниньо попрощается со всеми на пресс-конференции, на которой представители СМИ смогут задать ему все свои вопросы», - заявил президент «Васко да Гамы».

Напомним, что бразильский..... Бывший полузащитник французского клуба «Лион» и национальной сборной Бразилии Жуниньо Пернамбукано решил завершить свою футбольную карьеру. Об этом 30 января 2014 года сообщают СМИ.Президент бразильского клуба «Васко да Гама», за который сейчас играет 39-летний Жуниньо, Роберто Динамите, прокомментировал эту информацию. «Я хочу официально заявить насчет Жуниньо. В течение нескольких дней мы с ним все обговорили, и он решил завершить карьеру футболиста. В понедельник Жуниньо попрощается со всеми на пресс-конференции, на которой представители СМИ смогут задать ему все свои вопросы», -президент «Васко да Гамы».Напомним, что бразильский..... Читать новость...