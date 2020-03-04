Новость Дезир заявил о наличии инструментов цензуры в украинском законопроекте «О медиа» Добавлено: 2020-03-04 13:31:33 Корреспондент: Алексей Свидров

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир заявил, что украинский законопроект «О медиа» содержит инструменты цензуры. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Необходимо, чтобы этот законопроект был приведен в соответствие с применимыми международными стандартами, обязательствами ОБСЕ и передовой практикой в области свободы слова и свободы информации, чтобы избежать какого-либо негативного воздействия на свободу СМИ в стране», - отметил он.

В анализе подчеркивается, что хотя конкретные ситуации, затрагивающие национальную безопасность, могут оправдывать введение определенных ограничений права на свободу выражения взглядов, эти ограничения должны быть четко определены в каждом конкретном случае.

Кроме этого, по мнению экспертов, особую опасность вызывает возможность наложения штрафа на определенные СМИ путем полного запрета их распространения, что может оказать негативное влияние на сферу украинских СМИ.

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Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что доработка законопроекта о противодействии дезинформации будет продлена.

Напомним, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что законопроект Министерства культуры Украины о медиа является серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность.

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«Облегчение, что Аркадий Бабченко жив! Я жалею по поводу решения о распространении ложной информации о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять общественности достоверную информацию», – говорится в сообщении в Twitter.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир приедет в К...

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир посетит Киев.

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Как известно, с августа, после очередной волны санкций, которые ЕС ввел против РФ, этому финансовому учреждению закрыт выход на европейский долговый рынок.

"Мы сейчас ищем альтернативу на Сингапурской фондовой бирже через SPV, которую мы прежде использовали на европейских рынках", - заявил Герман Греф. Он также добавил, что рассматривается возможность листинга на азиатских рынках долговых инструментов..... Сбербанк, который попал под санкции Евросоюза, намерен рассмотреть возможность выпуска долговыхв Азии и не исключает размещения тамкапитала. Об этом сообщил в интервью сингапурскому изданию Straits Times глава крупнейшего российского банка Герман Греф.Как известно, с августа, после очередной волны санкций, которые ЕС ввел против РФ, этому финансовому учреждению закрыт выход на европейский долговый рынок."Мы сейчас ищем альтернативу на Сингапурской фондовой бирже через SPV, которую мы прежде использовали на европейских рынках", -Герман Греф. Он также добавил, что рассматривается возможность листинга на азиатских рынках долговых..... Читать новость...