Новость В ВОЗ дали прогноз по распространению Covid-19 в Украине Добавлено: 2020-03-04 14:24:05 Корреспондент: Алексей Свидров

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует вероятность увеличения случаев инфицирования коронавирусом Covid-19 в Украине. Об этом сообщает «Укринформ».

«Важно акцентировать на том, что вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине, однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания по мере продолжения реализации реформы здравоохранения, по мере модернизации, осовременивания стационаров, больниц, отделений неотложной помощи, речь идет о всех мерах сдерживания и реагирования на вспышку коронавируса», - заявил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

По его словам, зарегистрированный вчера первый случай заболевания коронавирусом не является какой-то неожиданной ситуацией.

Хабихт также отметил, что для того, чтобы не подхватить коронавирус очень важным является соблюдение гигиены рук, а также «этикета кашля» - использовать для этого согнутый локоть.

Отметим, что в Центр общественного здоровья Минздрава Украины поступили 6 сообщений о подозрении на Covid-19.

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Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19.

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