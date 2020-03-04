|
|Новость
|
Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Канады
|
|Добавлено:
|2020-03-04 15:01:14
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.
Глава государства поблагодарил Канаду и лично Премьер-министра Джастина Трюдо за поддержку, которую официальная Оттава предоставляет Украине.
«Есть много стран, с которыми у Украины дружеские отношения, но с Канадой они на самом деле особенные. Существует немало программ поддержки Украины Канадой: это и программа реформ, и реабилитация ветеранов – за все это мы вам очень благодарны», – подчеркнул Владимир Зеленский.
Стороны детально обсудили расследование авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Речь шла о компенсации родственникам погибших, полном расследовании трагедии, изучении «черных ящиков».
«Украина полностью открыта в этом вопросе. И при необходимости готова сотрудничать с международными партнерами для полного получения информации из «черных ящиков», – отметил Президент.
Стороны также обсудили ход реформ в Украине. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань выразил удовлетворение их высоким темпом.
Отдельно остановились на инвестициях.
«С экономической точки зрения инфраструктура – наш приоритет. Нам нужно «сшить» страну, поэтому мы приглашаем канадских инвесторов. Мы будем упрощать систему инвестирования, коммуникаций, защищать права, чтобы создавать в Украине качественную инфраструктуру и рабочие места», – подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент Украины подробно рассказал о концессионных проектах, большой приватизации, а также сосредоточил внимание на реформировании правовой системы.
Кроме того, Владимир Зеленский проинформировал канадскую делегацию о ситуации на Донбассе.
Смотрите также:
Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Фрил...
Будущий президент Украины Владимир Зеленский провел встречу
с главой Министерства иностранных дел Канады
Христей Фриланд, которая прилетела в Киев. Об этом сообщает его пресс-служба.
Стороны обсудили ряд вопросов, среди которых значатся борьба с коррупцией и урегулирование ситуации на оккупированном Донбассе.
«Мы не хотим говорить о борьбе с коррупцией, мы хотим добиться победы над ней. Наша цель - это государство в смартфоне», - заявил Зеленский
.
Фриланд в свою очередь отметила, что будущий президент может рассчитывать на поддержку Канады
на международной арене.
«Очень важно, что вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где..... Читать новость...
Яценюк провел встречу с министром обороны Канады...
В пятницу, 26 июня, Арсений Яценюк провел встречу
с Министром обороны Канады
Джейсоном Кенни.
Во время беседы стороны затронули вопросы сотрудничества между Украиной и Канадой в сфере обороны.
Арсений Яценюк высоко оценил большую поддержку со стороны Канады
в дел
е защиты независимости, безопасности и территориальной целостности Украины.
Собеседники обсудили все вопросы взаимодействия между двумя государствами. В частности, речь шла о международном противодействии российской агрессии, которая представляет прямую угрозу для регионального и всеобщего мира и безопасности. Разговор также касался практических вопросов военно-технического сотрудничества и привлечения иностранных
инвестиций.
&nb..... Читать новость...
Яценюк провел встречу с норвежским министром иностранных дел...
Во вторник глава правительства Украины Арсений Яценюк провел встречу
с министром иностранных дел
Королевства Норвегия Борге Бренде.
Во время встречи украинский премьер отметил высокий уровень политической поддержки Украины со стороны Королевства Норвегия.
«Особенно активно сотрудничество с Норвегией в области содействия реализации реформ в Украине», - прокомментировал ситуацию глава правительства Украины.
Арсений Яценюк и Борге Бренде также затронули вопрос укрепления инвестиционного сотрудничества Украины и Норвегии, в частности, в области энергетики и сельского хозяйства.
«В этом контексте стороны отметили важность организации в Норвегии специальных мероприятий для пр..... Читать новость...
Глава МИД Украины провел встречу с министром иностранных дел...
В рамках рабочего визита в Японию глава МИД Украины встретился со своим японским коллегой Фумио Кисидой. На встрече украинский и японский министры обсудили широкий круг вопросов по двустороннему и многостороннему сотрудничеству. Кроме того, обе стороны высоко оценили нынешние двусторонние отношения между Токио и Киевом, передает пресс-служба МИД Украины.
Читайте: Глава МИД Украины встретился с премьер-министром
Японии
«Министр иностранных дел
Украины поблагодарил японскую сторону за последовательную поддержку в нынешней непростой ситуации. В свою очередь, глава МИД Японии подтвердил позицию своего государства по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также..... Читать новость...
Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Кан...
Президент Украины Петр Порошенко обсудил последние события на Донбассе с главой правительства Канады
Стивеном Харпером. Во время телефонного разговора Петр Порошенко поблагодарил Стивена Харпера за помощь, которую Канада предоставила украинскому государству. Отметим, что ранее канадская сторона решила отправить в Украину военных инструкторов и несколько партий военного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Мы постоянно чувствуем дружеское плечо Канады
», - заявил Петр Порошенко.
Читайте: Порошенко и Киска обсудили вопросы международной поддержки Украины
В свою очередь, премьер-министр Стивен Харпер заверил, что Украина может и дальше рассчитывать на..... Читать новость...
А. Турчинов проведет встречу с министром иностранных дел Эс...
Министр иностранных дел
Эстонии встретится с Турчиновым в Киеве.
Глава министерства иностранных дел
Эстонии Урмас Паэт во время своего визита в Киев 25 февраля проведет встречу
с в.и.о. президента Украины, спикером ВР Александром Турчиновым, передает УНН со ссылкой на Delfi.
Кроме спикера парламента у главы эстонского внешнеполитического ведомства запланированы встречи с рядом украинских политиков. Также У. Паэт возложит венок в память о погибших во время беспорядков.
"Сегодня мы празднуем День независимости Эстонии, и я очень надеюсь, что развитие нашей страны на протяжении последних двадцати лет послужит примером Украине. Оно показывает, что принципиальные и..... Читать новость...
Порошенко провел встречу с премьер-министром Великобритании...
В рамках саммита «Восточного партнерства» в Риге президент Украины Петр Порошенко провел
рабочую встречу
с премьер-министром
Великобритании Дэвидом Кэмероном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Читайте: Петр Порошенко заявил об отсутствии прогресса в освобождении заложников
«Порошенко проинформировал британского премьер-министра о последних событиях на Донбассе и состоянии выполнения Минских договоренностей, сообщив и о задержании двух российских военнослужащих. На встрече стороны затронули возможность развертывания миротворческой миссии на востоке Украины», - сказано в сообщении.
Также Порошенко и Кэмерон скоординировали совместные усилия стороны ..... Читать новость...
Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Италии...
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу
с премьер-министром
Италии Маттео Ренци, во время которой стороны обсудили следующие шаги мирного плана, разработанного украинским лидером, а также выразили надежду на скорейшее прекращение конфликта на Востоке Украины.
Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.
Премьер-министр Италии во время встречи поприветствовал ожидаемое подписание экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, что, как он отметил, открывает новые возможности для сотрудничества между Украиной и Италией.
Обсуждая отношения Украины с Европейским союзом в визово-миграционной сфере, Петр Порошенко обратилс..... Читать новость...