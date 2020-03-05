Новость Зеленский обратился к правоохранительным органам из-за неудовлетворительной работы Добавлено: 2020-03-05 09:34:46 Корреспондент: Алексей Свидров

Несмотря на наличие политической воли и невмешательство Главы государства в деятельность правоохранительных органов, украинское общество до сих пор не увидело привлечения к ответственности фигурантов резонансных дел, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Как мне не вмешиваться в вашу деятельность, чтобы она наконец принесла результат, которого ждут и граждане Украины, и наши международные партнеры? ГБР, СБУ, САП, НАБУ, МВД, Генеральная прокуратура. У нас шесть органов, которые должны обеспечивать порядок, справедливость и правосудие. Неужели не хватает еще одного органа, чтобы окончательно воплотить в жизнь пословицу о семи няньках, у которых дитя без глазу?» – сказал Президент в ходе внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

По словам Главы государства, новая власть в Украине запустила ряд реформ, которые должны были помочь правоохранителям в борьбе с коррупцией. В частности, заработал Высший антикоррупционный суд, произошла перезагрузка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, возвращена ответственность за незаконное обогащение, принят закон об обличителях коррупции.

«Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас пока даже не ничья», – отметил Владимир Зеленский.

В то же время Глава государства подчеркнул, что настольной книгой для правоохранителей должен стать Уголовный кодекс Украины.

«Я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый – это календарь. Он должен напомнить вам, что на дворе уже весна. Второй – это Уголовный кодекс Украины. Есть подозрение, что кое у кого его, к сожалению, нет. Надеюсь, он станет вашей настольной книгой», – заявил Президент.

Глава государства также сделал акцент на необходимости заслушивания отчета всех правоохранительных органов.

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Зеленский обратился к Порошенко...

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему главе страны Петру Порошенко, призвав его заняться работой, а не превращаться в шоумена. Соответствующее видеообращение опубликовано в Facebook.

«Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от "я услышал" перешли к "я сделаю". А именно: посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков (Гладковские, - ред.) и вспомнили о том, о чем вы забыли - о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналах в поисках Зеленского, насдаетесь анализов и накричитесь на стадионе. Пожалуйста, сделайте это, это ваши дела», - отметил он.

З..... Кандидат в президенты Украины Владимирк действующему главе страны Петру Порошенко, призвав его заняться работой, а не превращаться в шоумена. Соответствующее видеообращение опубликовано в Facebook.«Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от "я услышал" перешли к "я сделаю". А именно: посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков (Гладковские, - ред.) и вспомнили о том, о чем вы забыли - о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналах в поисках Зеленского, насдаетесь анализов и накричитесь на стадионе. Пожалуйста, сделайте это, это ваши дела», - отметил он.З..... Читать новость...

Зеленский обратился к Верховной Раде...

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с просьбой не использовать трибуну Верховной Рады для предвыборного пиара.

«Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна», - написал он в Facebook.

Напомним, что указ президента о роспуске Верховной Рады восьмого созыва и проведении досрочных выборо..... Президент Украины Владимирк народным депутатам с просьбой не использовать трибуну Верховной Рады для предвыборного пиара.«Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна», - написал он в Facebook.Напомним, что указ президента о роспуске Верховной Рады восьмого созыва и проведении досрочных выборо..... Читать новость...

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«Хочу обратиться к руководству РФ и командованию её оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами её открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы», - говорится в сообщении.

Напомним, в результате усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и ещ..... Президент Украины Владимирк Российской Федерацииобострения ситуации на Донбассе. Об этом он написал в Facebook.«Хочу обратиться к руководству РФ и командованию её оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами её открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы», - говорится в сообщении.Напомним, в результате усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и ещ..... Читать новость...

Зеленский обратился к украинцам из-за коррупции...

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в Facebook, в котором призвал украинцев обращаться в Национальное антикоррупционное бюро, если у них требуют взятку.

«Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0800503 200. Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня!», - отметил он.

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Им предлагается внести из..... Президент Украины Владимиропубликовал видеообращение в Facebook, в котором призвал украинцев обращаться в Национальное антикоррупционное бюро, если у них требуют взятку.«Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0800503 200. Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня!», - отметил он.Ранее Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект №1010 «О внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" по поводу обличителей коррупции».Им предлагается внести из..... Читать новость...

Зеленский обратился к украинцам из-за «формулы Штайнмайера»...

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, чтобы объяснить значение так называемой «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает его пресс-служба.

«Эта формула говорит только одно – когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса. А именно – после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, законодательству Украины, и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами», - отметил он.

Зеленский добавил, что теперь состоится встреча в Нормандском формате, на которой стороны обсудят пути прекращения войны на Донб..... Президент Украины Владимирк украинцам, чтобы объяснить значение так называемой «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает его пресс-служба.«Эта формула говорит только одно – когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса. А именно – после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, законодательству Украины, и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами», - отметил он.добавил, что теперь состоится встреча в Нормандском формате, на которой стороны обсудят пути прекращения войны на Донб..... Читать новость...

Зеленский обратился к украинцам из-за катастрофы самолета МА...

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в связи с катастрофой пассажирского самолета МАУ в Иране 8 января. Об этом сообщает его пресс-служба.

"Утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории Украины и всего мира. Мои искренние соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхно, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк.

Их семьям государство предоставит всю необходимую помощь.

9 января объявлено днем национального траура.

Я также выражаю соболезнования семьям других погибших. Известно, что..... Президент Украины Владимирсделал заявление в связи с катастрофой пассажирского самолета МАУ в Иране 8 января. Об этом сообщает его пресс-служба."Утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории Украины и всего мира. Мои искренние соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхно, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк.Их семьям государство предоставит всю необходимую помощь.9 января объявлено днем национального траура.Я также выражаю соболезнования семьям других погибших. Известно, что..... Читать новость...