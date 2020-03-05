Новость Египет вводит туристические визы Добавлено: 2020-03-05 10:23:46 Корреспондент: Алексей Свидров

С 1 июня 2020 года Египет вводит туристические визы, которые будут выдаваться сроком на пять лет. Об этом сообщает Egyptian Streets.

Согласно новым правилам, туристы смогут неоднократно въезжать в страну, однако при этом максимальное количество дней пребывания при однократном въезде составит не более 90 дней.

Документы можно будет оформлять через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз.

Туристам, прилетающим в аэропорты Луксора и Асуана в летние, самые жаркие месяцы, будет предоставлена скидка на визу в размере $10.

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Египет поднимает цены на туристические визы...



Как стало известно, стоимость туристической визы в Египет в скором времени возрастет. Соответствующее постановление уже приняло Министерство туризма Египта. В соответствии с данным постановлением, стоимость туристической визы в Египет возрастет с 15 до 25 долларов.

Данную информацию также подтвердили представители египетского посольства в Москве.

«Кабинет министров Египта действительно уже принял указ о повышении стоимости туристической визы», - отметили в диппредставительстве.

Тем не менее, на этот летний сезон стоимость визы в Египет останется прежней, поскольку постановление египетского правительства вступит в силу лишь 1 ноября этого года.

..... Как стало известно, стоимость туристическойв скором времени возрастет. Соответствующее постановление уже приняло Министерство туризма Египта. В соответствии с данным постановлением, стоимость туристическойвозрастет с 15 до 25 долларов.Данную информацию также подтвердили представители египетского посольства в Москве.«Кабинет министров Египта действительно уже принял указ о повышении стоимости туристической», - отметили в диппредставительстве.Тем не менее, на этот летний сезон стоимостьостанется прежней, поскольку постановление египетского правительства вступит в силу лишь 1 ноября этого года...... Читать новость...

Саудовская Аравия впервые вводит туристические визы...

Саудовская Аравия приняла решение впервые ввести туристические визы для иностранцев. Об этом сообщает Reuters.

Они коснутся жителей 49 государств.

Стоимость туристической визы составит 80 долларов, и она будет доступна даже одиноким женщинам. В то же время отмечается, что доступ в мусульманские святыни Мекку и Медину для туристов будет ограничен.

Также на туристов будет распространяться запрет на употребление алкоголя, существующий в королевстве. Женщины же должны будут носить «скромную одежду».

Полный список стран, граждане которых смогут получить туристическую визу, будет опубликован позже...... Саудовская Аравия приняла решение впервые ввестидля иностранцев. Об этом сообщает Reuters.Они коснутся жителей 49 государств.Стоимость туристическойсоставит 80 долларов, и она будет доступна даже одиноким женщинам. В то же время отмечается, что доступ в мусульманские святыни Мекку и Медину для туристов будет ограничен.Также на туристов будет распространяться запрет на употребление алкоголя, существующий в королевстве. Женщины же должны будут носить «скромную одежду».Полный список стран, граждане которых смогут получить туристическую визу, будет опубликован позже...... Читать новость...

Япония вводит электронные визы...

Власти Японии приняли решение ввести электронные визы для туристов. Об этом сообщает The Nation.

Нововведение вступит в силу с 2020 года.

Таким образом Токио хочет упростить процедуру оформления, так как путешественники смогут подавать заявку на визу онлайн.

При этом она будет доступна только для однократного посещения.

По мнению экспертов, данный шаг позволит нарастить количество туристов до 60 миллионов в год к 2030 году. К тому же летом 2020 года в Японии пройдут Олимпийские игры...... Власти Японии приняли решение ввести электронныедля туристов. Об этом сообщает The Nation.Нововведение вступит в силу с 2020 года.Таким образом Токио хочет упростить процедуру оформления, так как путешественники смогут подавать заявку на визу онлайн.При этом она будет доступна только для однократного посещения.По мнению экспертов, данный шаг позволит нарастить количество туристов до 60 миллионов в год к 2030 году. К тому же летом 2020 года в Японии пройдут Олимпийские игры...... Читать новость...

Египет вводит систему электронных виз...

С начала июня 2017 года в Египте начинает действовать система электронных виз. Об этом заявил министр туризма Египта Яхъя Рашид, сообщает Uaonline со ссылкой на Egypt Independent.

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«В рамках этой системы любой турист в любой точке мира будет иметь возможность подать заявку на получение электронной визы», – сказал он в рамках туристического форума в Дубае.

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По его словам, Кабмин Египта одобрил проект об электронных визах в марте, чтобы туристы могли ими воспользоваться уже в мае, однако данное решение было отложено до июня.

&nbs..... С начала июня 2017 года в Египте начинает действовать система электронных виз. Об этом заявил министр туризма Египта Яхъя Рашид, сообщает Uaonline со ссылкой на Egypt Independent.ЧИТАЙТЕ:ввел трехмесячное чрезвычайное положение«В рамках этой системы любой турист в любой точке мира будет иметь возможность подать заявку на получение электронной», – сказал он в рамках туристического форума в Дубае.ЧИТАЙТЕ: Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок вПо его словам, Кабмин Египта одобрил проект об электронных визах в марте, чтобы туристы могли ими воспользоваться уже в мае, однако данное решение было отложено до июня.&nbs..... Читать новость...

Египет отменил визы на летний сезон...



Египетские власти сделали решительный шаг для того, чтобы увеличить поток туристов в свою страну и отменили визовый сбор на летнее время. Напомним, что ранее туристы тратили по 15 долларов на визу.

В тоже время, эксперты считают, что предпринятый египетскими властями шаг не сильно увеличит поток туристов в страну, однако он все же продемонстрировал то, что новое правительство заинтересовано в развитии туристической индустрии. По данным египетских источников, туристы будут освобождены от налогового сбора на период с 1 июня по 31 августа. Вместо марки-визы, туристам в паспорта будут ставить лишь штамп о въезде, который позволит находиться в стране на протяжении 30 дней.

На са..... ские власти сделали решительный шаг для того, чтобы увеличить поток туристов в свою страну и отменили визовый сбор на летнее время. Напомним, что ранее туристы тратили по 15 долларов на визу.В тоже время, эксперты считают, что предпринятый египетскими властями шаг не сильно увеличит поток туристов в страну, однако он все же продемонстрировал то, что новое правительство заинтересовано в развитии туристической индустрии. По данным египетских источников, туристы будут освобождены от налогового сбора на период с 1 июня по 31 августа. Вместо марки-, туристам в паспорта будут ставить лишь штамп о въезде, который позволит находиться в стране на протяжении 30 дней.На са..... Читать новость...

Египет вводит с 1-го июня туристический налог...



Министерство туризма Египта с первого июня будет взимать налог в размере семь долларов со всех туристов, прибывающих в аэропорты Александрии, Южного Синая, Хургады, Луксора и Асуана. Об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы Украины.

В течение ближайших шести месяцев этот налог будет также введен в международном аэропорту Марса-Алам. Власти Египта были вынуждены принять такое непопулярное решение в связи с тем, что доходы страны от туризма в первом квартале этого года сократились до 1,3 миллиарда долларов, что почти на 43 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Плохие финансовые показатели заставили Министерство иностранных дел Египта с мая это..... Министерство туризма Египта с первого июня будет взимать налог в размере семь долларов со всех туристов, прибывающих в аэропорты Александрии, Южного Синая, Хургады, Луксора и Асуана. Об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы Украины.В течение ближайших шести месяцев этот налог будет также введен в международном аэропорту Марса-Алам. Власти Египта были вынуждены принять такое непопулярное решение в связи с тем, что доходы страны от туризма в первом квартале этого года сократились до 1,3 миллиарда долларов, что почти на 43 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Плохие финансовые показатели заставили Министерство иностранных дел Египта с мая это..... Читать новость...

Канада вводит многократные визы для украинцев, - Роман Ващук...

Посол Канады в Украине Роман Ващук (на фото) заявляет, что его страна уже начала вводить выдачу украинцам многократных виз сроком действия на 10 лет.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Мы уже вводим эти многократные визы на 10 лет. Мы стараемся также увеличить пропорцию тех людей, которые получают эти долгосрочные визы на срок действия паспорта», - отметил посол.

Ващук пояснил, что когда паспорт гражданина Украины действителен на 10 лет, то можно получить визу на этот период.

«Если паспорт действителен на пять лет, то вы можете получить визу на пять лет», - сказал посол.

«Мы уже внедряем эти договоренности, и надеемся, что как можн..... Посол Канады в Украине Роман Ващук (на фото) заявляет, что его страна уже началаь выдачу украинцам многократных виз сроком действия на 10 лет.Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.«Мы уже вводим эти многократныена 10 лет. Мы стараемся также увеличить пропорцию тех людей, которые получают эти долгосрочныена срок действия паспорта», - отметил посол.Ващук пояснил, что когда паспорт гражданина Украины действителен на 10 лет, то можно получить визу на этот период.«Если паспорт действителен на пять лет, то вы можете получить визу на пять лет», - сказал посол.«Мы уже внедряем эти договоренности, и надеемся, что как можн..... Читать новость...

В Крыму появятся туристические указатели на русском и англий...



Как сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма, к следующему курортному сезону в различных города Крыма появятся более 1400 туристических указателей на русском и английском языках. Соответствующий план будет реализован в рамках проекта Евросоюза «Диверсификация и поддержка туристического сектора Крыма».

Отмечается, что все указатели будут иметь общий стиль, который согласуют представители министерства и городов, участвующих в этом проекте. Перевод указателей на английский язык будет осуществляться для того, чтобы иностранным туристам было легче ориентироваться, отдыхая в Крыму.

Насколько известно, туристические указатели будут размещены в Си..... Как сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма, к следующему курортному сезону в различных города Крыма появятся более 1400 туристических указателей на русском и английском языках. Соответствующий план будет реализован в рамках проекта Евросоюза «Диверсификация и поддержка туристического сектора Крыма».Отмечается, что все указатели будут иметь общий стиль, который согласуют представители министерства и городов, участвующих в этом проекте. Перевод указателей на английский язык будет осуществляться для того, чтобы иностранным туристам было легче ориентироваться, отдыхая в Крыму.Насколько известно,указатели будут размещены в Си..... Читать новость...