Новость Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Лидер ОТО года» Добавлено: 2020-03-05 11:05:40 Корреспондент: Алексей Свидров

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Лидер объединенной территориальной общины года».

Виталий ГРИНЧУК. Председатель Узинськой городской ОТО Киевской области

Кандидат экономических наук. Среди наград – Почетная грамота Киевской областной государственной администрации, Почетная грамота Киевского обласного совета, Почетная грамота Верховного Совета Украины, военная награда командования войск «Юг», орден Святого Николая (за активное участие в строительстве церкви в с. Мазепинцы Белоцерковского района Киевской области).

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: Самое главное достижение состоит в том, що Узинская городская ОТО за небольшой промежуток времени действительно стала территорией развития; вокруг общих идей и проектов удалось объединить усилия депутатского корпуса, старостинских округов, бизнеса, учреждений и предприятий общины.

Среди наиболее значимых – проект «Безопасная община», обновление инфраструктуры всех населенных пунктов, развитие жилищно-комунального хозяйства, восстановление благоустройства.

Ваша «Формула успеха»: Составляющими «формулы успеха», как по мне, есть четкое осознание своей цели, профессиональный подход к каждому делу, умение и желание работать в команде, постоянный диалог с людьми и, конечно же, поддержка родных и близких.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Не космонавтом. Мечтал стать председателем колхоза, потому что с детства видел перед собой яркий пример того, как надо делать добрые дела для людей и не бояться брать на себя ответственность – именно так работал мой отец, который на протяжении многих лет был председателем колхоза в Иванковском районе на Киевщине.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая? Так сложилось, что все мои планы и мечты связаны с профессиональной деятельностью. Мечта, которую хочется воплотить в реальность ради развития общины, - возобновить деятельность аэродромного комплекса города Узин, который в свое время был известен на всем постсоветском пространстве.

Быть сегодня успешным – это… заниматься любимым делом, иметь профессиональную поддержку своей команды, понимание со стороны семьи, чувствовать, что ты не один в своих делах и замыслах.

Ваш любимый афоризм? Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя (Сократ).

Чем вы больше всего гордитесь в вашем городе (поселке)? Тем, что в очень короткий срок нам удалось, к примеру, кроме всего прочего, обеспечить условия для развития наших самих маленьких жителей: для детей мы создали в общине три коммунальные внешкольные учреждения, и занимаются ребята в них безплатно.

Кто, по-вашему, является образцовым мэром? (на примерах со всего мира) Несомненно, впечатляет экономическое чудо – Сингапур. А «Сингапурская история» Ли Куань Ю – это действительно учебное пособие по самым успешным практикам управления, настольная книга современных управленцев и политиков. Можна спорить о «мягком авторитаризме» Ли Куань Ю, но результаты его деятельности неопровержимы.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь? Главная проблема – это отток трудоспособного населения, которое вынуждено искать заработки кое-где. Для того, чтобы остановить этот процесс, необходимо создавать новые рабочие места с достойными зарплатами. Как вариант – создание экономических кластеров на территории города, поселка, общины. Именно над этим вопросом работаем сообща с местным бизнесом.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему? Если счастье не в деньгах – то в их колличестве J, а вернее - в умелом, эффективном их использовании.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... осуществлю неосуществимое».

Кому в этой жизни Вы завидуете? Никому. С детства знаю: зависть – та черта характера, которая разрушает человека изнутри, сдерживает его развитие и обесценивает возможности.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Знакомые говорят – чрезмерная доброта. Ведь и должность, и сама жизнь часто требует весьма жестких, не всегда компромисных решений.

Есть ли у Вас любимая книга? Нравятся произведения на историческую тематику, больше привлекает внимание украинская классика.

Но особенное отношение у меня к «Кайдашевой семье» И. Нечуя-Левицкого, ведь это действительно энциклопедия жизни украинского села во всей его многогранности; это своеобразное руководство, как надо - или не надо - строить отношения в семье; это, на мой взгляд, мотивация нас, современных украинцев, к тому, чтобы все-таки определить саме важные ценности в своей жизни.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Наверное, со своим земляком Иваном Мазепою (но скорее , если бы он был моим современником, а не я его J). Восхищает его дипломатический талант, государственническая позиция, отношение к образованию, культуре, искусству; привлекают и предпринимательские способности, и умения хозяйственника, что актуально и в наше время.

Показательным есть всем известное высказывание: еще когда Петр І рубил окно в Европу, Украина времен Мазепы входила туда через дверь.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Хотелось бы, чтоб Узинская община стала чудом если не света, то хотя бы Украины и символизировала при этом не только благосостояние и успешное экономическое развитие, а прежде всего общественное единство, взаимопонимание и взаимоподдержку, гражданское неравнодушие, осознанное переживание за судьбу своего края и страны.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Наверное, Бумеранг, ведь все, что мы отправляем во Вселенную, возвращается к нам тем же.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Учитывая большой жизненный и политический опыт Президента США, его осведомленность, умение оценивать преимущества и риски в нашей многогранной жизни, наверное, пригласил бы его к нам в Узин, а точнее, на Узинской аэродром, для ознакомления с объектом взаимовигодного сотрудничества.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Самое главное мое достижение – это трое моих детей, их успехи и становление в жизни (осознаю, что дети – это наилучшие инвестиции в будущее).

Самая большая ошибка – это то, что уделяю им недостаточно времени, используя его преимущественно для работы.

Но очень надеюсь, что мои дети меня поймут и поддержат все мои начинания, как я сейчас их.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Очень люблю путешествовать, но обязательно при этом использую любую возможность перенимать положительный опыт других, чтобы в дальнейшем использовать его элементы в своей работе, в жизнедеятельности нашей общины; мотивирую к этому и своих коллег. Таким образом, эти небольшие интермеццо в моей жизни –возможный старт новых проектов и идей, которые хочется внедрять в свою дальнейшую работу.



Иван ДРОГОБЕЦКИЙ. Председатель Полянськой сельской ОТО Закарпатской области

Награжден грамотами и благодарностями местного, регионального и всеукраинского уровней, в частности: Почетной грамотой Кабинета Министров Украины (2009), Орденом "За заслуги" III степени (2012), Благодарностью Премьер-министра Украины (2012), Благодарностью Президента ГС «ВДЮФЛУ» (2015), Благодарностью Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов (2016), грамотами православной и греко-католической церкви, а также Орденом третьей степени «Преосвященного владыки Андрея Бачинского».

Три главные события 2019 по Вашей версии: 1. Реализован проект в селе Поляна «Строительство центра предоставления административных услуг». 2. Удалось создать первую в Закарпатской области способную общину, которая соответствует утвержденному перспективному плану и в соответствии методике Минрегиона формирования способных территориальных общин. 3. В рамках ежегодного фестиваля общественного здоровья «Поляна силы» установили национальный рекорд по подтягиванию в котором приняло участие 150 атлетов.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели. Ваш жизненный девиз. Жизненный принцип - Вижу цель не вижу препятствий. Жизненный девиз - не красивыми словами, а успешными делами.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Моя мечта чтобы Полянская община стала лучшим населенным пунктом в Украине.

Быть сегодня успешным - это не когда ты говоришь о своих достижениях и свершениях, а когда об этом говорят другие люди.

Ваш любимый афоризм? Главное не сколько прожить, а как прожить.

Чем Вы больше всего гордитесь в вашем городе (поселке)? Больше всего я горжусь нашими жителями Полянской общины.

Главная проблема всех украинских городов (поселков), которую нужно решать в первую очередь? На сегодняшний день есть экологическая проблема всех городов и поселков - это обращение с твердыми бытовыми отходами.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Если не в деньгах то в их количестве ...)))

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и ... я сдвину Землю».

Есть ли у Вас любимая книга? Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? С Петром I.

Какое чудо света вы бы хотели перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Висячие Сады Семирамиды, символизировали бы: экологическую природу, подчеркивало бы привлекательность и красоту нашего общества и края.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали? Поляна.

Представьте, что к вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию? Донецк.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Главным моим достижением является создание прекрасной семьи.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Игра в футбол.



Виталий МАЗУР. Председатель Брацлавской сельской ОТО Винницкой области

Три главные события 2019 года по Вашей версии: Избрание председателем Винницкого регионального отделения Ассоциации объединенных территориальных общин; Поездка в США как номинанта программы «Open World»; Привлечение средств в общину для реализации различных проектов.

Ваш жизненный девиз: Всегда оставаться собой.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Футболистом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Побывать в Непале.

Быть сегодня успешным - это ... уметь концентрировать внимание на целях и достигать их, несмотря на сопротивление.

Ваш любимый афоризм? В конце концов, ты вспомнишь не слова врагов, а молчание друзей (Мартин Лютер Кинг).

Чем Вы больше всего гордитесь в вашем городе (поселке)? Людьми.

Кто, по Вашему мнению, образцовым мэром? (На примерах со всего мира): Каждый, кто пытается изменить к лучшему свои населенные пункты.

Главная проблема всех украинских городов (поселков), которую нужно решать в первую очередь? Надо обновить и модернизировать инфраструктуру (дороги, улицы, тротуары, освещение, озеленение и т.п.). Также нужно изменить подходы к пространственного планирования и думать на перспективу.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье в свободе и самореализации.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я ... переверну мир».

Кому в этой жизни Вы завидуете? Людям, которые могут позволить себе не переживать о проблемах мира.

Какая черта характера - Ваш главный недостаток? Упрямство.

Есть ли у Вас любимая книга? «Три товарищи» Ремарк.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? С Эрихом Марией Ремарком.

Какое чудо света вы бы хотели перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Висячие сады Семирамиды, которые символизировали красоту и гармонию.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали? Брацлав.

Представьте что к Вам в гости пожаловал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию? В свой город. Показал бы ему красоту нашей природы.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Надеюсь, достижения еще впереди, а ошибки - позади.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Занятия спортом или чтение хорошей книги.

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Существующие на данное время корпоративные награды:



премия IBUILD «Застройщик года» 2019, 2018;

премия IBUILD ЖК «Озёрный гай Гатное» - "Лидер жилого строительства по европейским экостандартам"

премия EE Real Estate Project Awards – «Девелопер года» 2019

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