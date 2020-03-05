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Китай готов помочь пострадавшим от коронавируса странам

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Добавлено:2020-03-05 11:33:33
Корреспондент:Алексей Свидров

  Китайская Народная Республика готова предоставить активную помощь странам, пострадавшим в результате вспышки коронавируса. Об этом заявил заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй.

 «Мы готовы предоставить всю возможную помощь странам, где из-за распространения пневмонии сложилась сложная ситуация», - отметил он.

 По его словам, Пекин будет наращивать сотрудничество с другими государствами в области медицины и фармацевтики, в том числе для создания эффективной вакцины против коронавируса.

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Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что первые образцы вакцины от коронавируса могут быть готовы через полтора года.

 
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