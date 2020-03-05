Новость Китай готов помочь пострадавшим от коронавируса странам Добавлено: 2020-03-05 11:33:33 Корреспондент: Алексей Свидров

Китайская Народная Республика готова предоставить активную помощь странам, пострадавшим в результате вспышки коронавируса. Об этом заявил заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй.

«Мы готовы предоставить всю возможную помощь странам, где из-за распространения пневмонии сложилась сложная ситуация», - отметил он.

По его словам, Пекин будет наращивать сотрудничество с другими государствами в области медицины и фармацевтики, в том числе для создания эффективной вакцины против коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: В ВОЗ дали прогноз по распространению Covid-19 в Украине

Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что первые образцы вакцины от коронавируса могут быть готовы через полтора года.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

МВФ намерен помочь всем странам «арабской весны»...



Исполнительный директор Международного валютного фонда Кристин Лагард (Christine Lagarde) заявила о намерении МВФ оказать финансовую поддержку Египту и другим странам, где сменились режимы.

"Я хочу помочь Египту, мы инициировали этот процесс. Все страны-участницы МВФ поддерживают возможность предоставления Египту кредита", - заявила К.Лагард на пресс-конференции в Вашингтоне в рамках традиционной весенней сессии МВФ и Всемирного банка в четверг.

"Мы готовы, мы обозначили проблемы (в экономике Египта - ИФ) и хотим политического одобрения со стороны правительства Египта", - сказала глава МВФ. По ее словам, обсуждается предоставление кредита этой стране..... Исполнительный директор Международного валютного фонда Кристин Лагард (Christine Lagarde) заявила о намерении МВФ оказать финансовую поддержку Египту и другим, где сменились режимы."Я хочуЕгипту, мы инициировали этот процесс. Все страны-участницы МВФ поддерживают возможность предоставления Египту кредита", - заявила К.Лагард на пресс-конференции в Вашингтоне в рамках традиционной весенней сессии МВФ и Всемирного банка в четверг."Мыы, мы обозначили проблемы (в экономике Египта - ИФ) и хотим политического одобрения со стороны правительства Египта", - сказала глава МВФ. По ее словам, обсуждается предоставление кредита этой стране..... Читать новость...

Обама просит американцев помочь пострадавшим в Оклахоме...



Президент Соединенных Штатов Барак Обама в воскресенье обратился к американцам с призывом сделать пожертвования в счет помощи пострадавшим от торнадо в штате Оклахома.

«Я призываю каждого американца взять на себя ответственность. Жертвуйте в интернете, через Красный Крест. Мур после этой трагедии станет еще сильнее. И на каждом этапе этого пути мы будем с вами», - сказал Барак Обама.

В прошедший выходной американский президент посетил начальную школу, в которой несколько учеников погибли в результате разгула стихии. Обама встретился с семьями школьников и спасателями, первыми пришедшими на помощь пострадавшим.

Напомним, 20 мая на город Мур, расположенный в непосредствен..... Президент Соединенных Штатов Барак Обама в воскресенье обратился к американцам с призывом сделать пожертвования в счет помощиот торнадо в штате Оклахома.«Я призываю каждого американца взять на себя ответственность. Жертвуйте в интернете, через Красный Крест. Мур после этой трагедии станет еще сильнее. И на каждом этапе этого пути мы будем с вами», - сказал Барак Обама.В прошедший выходной американский президент посетил начальную школу, в которой несколько учеников погибли в результате разгула стихии. Обама встретился с семьями школьников и спасателями, первыми пришедшими на помощьНапомним, 20 мая на город Мур, расположенный в непосредствен..... Читать новость...

Китай предложил странам Латинской Америки кредитную линию...



Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао предложил предоставить латиноамериканским странам кредиты на 10 миллиардов долларов. Как сообщается, данные кредиты будут направлены на поддержание инфраструктурных проектов в Латинской Америке.

Такое предложение китайский премьер сделал в ходе своего шестидневного визита в страны Латинской Америки. Сообщается, что Цзябао также предложил создать специальный фонд для развития промышленной отрасли. Кроме того, Цзябао считает, что было бы целесообразно заключить соглашение о свободной торговле между Китаем и МЕРКОСУР, куда входят Парагвай, Бразилия, Уругвай и Аргентина.

Последнее государство, которое посетил китайский премьер, было Чили, ..... Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао предложил предоставить латиноамериканскимкредиты на 10 миллиардов долларов. Как сообщается, данные кредиты будут направлены на поддержание инфраструктурных проектов в Латинской Америке.Такое предложение китайский премьер сделал в ходе своего шестидневного визита в страны Латинской Америки. Сообщается, что Цзябао также предложил создать специальный фонд для развития промышленной отрасли. Кроме того, Цзябао считает, что было бы целесообразно заключить соглашение о свободной торговле между Китаем и МЕРКОСУР, куда входят Парагвай, Бразилия, Уругвай и Аргентина.Последнее государство, которое посетил китайский премьер, было Чили, ..... Читать новость...

Желающие помочь пострадавшим милиционерам могут перечислить ...



В МВД рассказали, как можно помочь пострадавшим правоохранителям.

Все желающие помочь работникам органов внутренних дел, которые пострадали во время массовых беспорядков, могут перечислить средства в Украинский благотворительный фонд содействия и социальной защиты семей погибших в борьбе с преступностью сотрудников МВД и оказания помощи органам и подразделениям правоохранительных и силовых структур "Милосердие". Об этом УНН сообщили в пресс-службе УСО МВД.

Реквизиты УБФ "Милосердие": расчетный счет 260052882 в ПАО АБ "Укргазбанк" г. Киева, МФО 320478, код ЕГРПОУ 20063439. Средства принимаются с пометкой "Добровольный благотворительный взнос. Без НДС.&q..... В МВД рассказали, как можноправоохранителям.Все желающиеработникам органов внутренних дел, которые пострадали во время массовых беспорядков, могут перечислить средства в Украинский благотворительный фонд содействия и социальной защиты семей погибших в борьбе с преступностью сотрудников МВД и оказания помощи органам и подразделениям правоохранительных и силовых структур "Милосердие". Об этом УНН сообщили в пресс-службе УСО МВД.Реквизиты УБФ "Милосердие": расчетный счет 260052882 в ПАО АБ "Укргазбанк" г. Киева, МФО 320478, код ЕГРПОУ 20063439. Средства принимаются с пометкой "Добровольный благотворительный взнос. Без НДС.&q..... Читать новость...

Китай обещал помочь Евросоюзу...



В ходе переговоров между премьером Госсовета КНР Вэнь Цзя Бао и представителями Евросоюза - президентом Херманом Ван Ромпеем и председателем ЕК Жозе Мануэлем Баррозу Китай пообещал помочь Евросоюзу.

Об этом же заявил председатель Народного банка Китая Чжоу Сяо Чуань, выступая в пекинском университете бизнеса. Он подтвердил, что инвестирования в суверенные долговые обязательства стран ЕС продолжатся, и Китай уверен в стабильности евро и способности ЕС решать свои долговые проблемы.

Тем не менее, и премьер, и председатель Центробанка не сказали ничего определенного, китайская сторона воздержалась от конкретных обязательств. Вэнь Цзябао заверил европейскую делегацию, чт..... В ходе переговоров между премьером Госсовета КНР Вэнь Цзя Бао и представителями Евросоюза - президентом Херманом Ван Ромпеем и председателем ЕК Жозе Мануэлем БаррозупообещалЕвросоюзу.Об этом же заявил председатель Народного банка Китая Чжоу Сяо Чуань, выступая в пекинском университете бизнеса. Он подтвердил, что инвестирования в суверенные долговые обязательства стран ЕС продолжатся, иуверен в стабильности евро и способности ЕС решать свои долговые проблемы.Тем не менее, и премьер, и председатель Центробанка не сказали ничего определенного, китайская сторона воздержалась от конкретных обязательств. Вэнь Цзябао заверил европейскую делегацию, чт..... Читать новость...

Жан-Клод Юнкер: «ЕС готов оказывать гуманитарную помощь пост...

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи с Президентом Украины подтвердил готовность ЕС оказывать гуманитарную помощь пострадавшим на Донбассе, в частности, сообщил о выделении дополнительных 15 млн евро для указанных целей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.

Читайте: ЕС не будет обсуждать санкции против РФ до марта, – Даля Грибаускайте

Президент Петр Порошенко в Брюсселе провел встречу с президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Глава государства проинформировал собеседника о результатах многочасовых переговоров в Минске. В свою очередь Жан-Клод Юнкер подтвердил готовность ЕС оказывать гуманитарную помощь пострадавшим на Донбассе, в ..... Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи с Президентом Украины подтвердилность ЕС оказывать гуманитарную помощьна Донбассе, в частности, сообщил о выделении дополнительных 15 млн евро для указанных целей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.Читайте: ЕС не будет обсуждать санкции против РФ до марта, – Даля ГрибаускайтеПрезидент Петр Порошенко в Брюсселе провел встречу с президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Глава государства проинформировал собеседника о результатах многочасовых переговоров в Минске. В свою очередь Жан-Клод Юнкер подтвердилность ЕС оказывать гуманитарную помощьна Донбассе, в ..... Читать новость...

ЕС готов помочь в восстановлении Донбасса, – Порошенко...

Европейский союз готов помочь Украине в восстановлении освобожденных территорий временно оккупированного Донбасса. Об этом сообщил украинский президент Петр Порошенко у себя в Facebook.

«Украина приветствует готовность Европейского союза приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей.

ЧИТАЙТЕ: Порошенко поручил создать межведомственный орган для подачи иска к РФ за войну на Донбассе

На саммите Украина-ЕС мы договорились о запуске моей инициативы «патронажа» со стороны заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для реализации прое..... Европейский союзУкраине в восстановлении освобожденных территорий временно оккупированного Донбасса. Об этом сообщил украинский президент Петр Порошенко у себя в Facebook.«Украина приветствуетность Европейского союза приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей.ЧИТАЙТЕ: Порошенко поручил создать межведомственный орган для подачи иска к РФ за войну на ДонбассеНа саммите Украина-ЕС мы договорились о запуске моей инициативы «патронажа» со стороны заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для реализации прое..... Читать новость...

МВФ готов помочь НБУ стабилизировать валютный рынок...

Ключевой кредитор Украины – Международный валютный фонд – рассчитывает на скорейшее выполнение Украиной ряда предварительных условий для начала новой программы кредитования экономики страны и готов помочь Национальному банку Украины стабилизировать ситуацию на валютном рынке, говорится в заявлении фонда, текстом которого располагает УНИАН.

Читайте: Валерия Гонтарева считает адекватным курс 20 гривень за доллар

«Эксперты МВФ поддерживают тесный контакт с Национальным банком Украины и готовы оказать помощь в разработке мероприятий, направленных на преодоление значительных временных дисбалансов спроса и предложения валюты, - говорится в заявлении. - М..... Ключевой кредитор Украины – Международный валютный фонд – рассчитывает на скорейшее выполнение Украиной ряда предварительных условий для начала новой программы кредитования экономики страны иНациональному банку Украины стабилизировать ситуацию на валютном рынке, говорится в заявлении фонда, текстом которого располагает УНИАН.Читайте: Валерия Гонтарева считает адекватным курс 20 гривень за доллар«Эксперты МВФ поддерживают тесный контакт с Национальным банком Украины иы оказать помощь в разработке мероприятий, направленных на преодоление значительных временных дисбалансов спроса и предложения валюты, - говорится в заявлении. - М..... Читать новость...