|
|Новость
|
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Полтавщину
|
|Добавлено:
|2020-03-05 12:05:48
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Полтавщину.
Глава государства ознакомится с ходом строительства первой бетонной автодороги в Украине Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка и реконструкцией приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний.
Кроме того, Президент встретится с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.
Также Владимир Зеленский посетит Медицинский центр Национальной гвардии в пгт Новые Санжары, где находятся на обсервации украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Китая.
Смотрите также:
Арбузов посетил США с рабочей поездкой...
Первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов 3-4 октября посетил США с рабочей поездкой
, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе первого вице-премьера.
"3-4 октября состоялась рабочая поездка первого вице-премьера С. Арбузова в США. Были проведены встречи с представителями министерств и ведомств США, обсуждены актуальные вопросы украинско-американских отношений, в том числе подготовка к очередному заседанию двустороннего Совета по торговле и инвестициям", - рассказали в пресс-службе.
По информации пресс-службы, в ходе визита также обсуждались вопросы, связанные с европейской интеграцией Украины.
Источник: Интерфакс-Украина ..... Читать новость...
Григорий Немыря отбыл с рабочей поездкой в Брюссель...
Сегодня Г. Немыря примет участие в Политической Ассамблее ЕНП
В понедельник, 27 января, заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря отбыл с рабочей поездкой
в Брюссель для участия в заседании Политической Ассамблеи Европейской народной партии, которая состоится 27-28 января, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".
Также, по сообщению, планируется ряд встреч Г. Немыри с представителями ЕС и европейскими политиками.
Источник: УНН..... Читать новость...
Александр Вилкул 16 ноября посетит с рабочей поездкой Днепро...
Вице-премьер посетит Днепропетровск
Вице-премьер-министр Украины А.Вилкул 16 ноября посетит с рабочей поездкой
Днепропетровскую область, сообщили УНН в пресс-службе правительства.
По сообщению, программа рабочей
поездки вице-премьера предусматривает презентацию книги "Век Герой в народе не умрет, павший на берегу Днепра...", посвященной 70-летию форсирования Днепра и освобождения Днепропетровской области от фашистских захватчиков, а также примет участие в открытии в Днепропетровске баскетбольной площадки.
Кроме того, он, как председатель Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны, примет участие в торжественном открытии памятного ..... Читать новость...
Министр Омелян шокировал украинцев поездкой в плацкарте...
Министр инфраструктуры Владимир Омелян шокировал украинцев своей поездкой
в поезде в плацкартном вагоне. Чиновник в своем Facebook рассказал, что сделал это специально, чтобы лично проверить качество отремонтированных накануне вагонов. Своими впечатлениями от уведенного он поделился в соцсети.
«Путешествие в Днепр и по области начали вчера с Киева-Пассажирского (поезда, - ред.). Специально взял плацкарт и, традиционно, без предупреждения… В следующий раз поедем плацкартом с новым главой УЗ, чтобы дискуссия была не столько миллионов зарплаты он должен получить, а какой сервис получают пассажиры железной дороги! Как по мне, хорошая идея, чтобы чиновники ездили плацкартом, тогда..... Читать новость...
Назарбаев и Лукашенко координировали с Украиной свои действи...
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что президенты Казахстана и Беларуси Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко координировали свои действия с Украиной перед поездкой
в Москву.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время поздравительного слова по случаю Дня представителей дипломатической службы.
«Если взять сегодняшний день, то у нас сегодня есть официальный визит президента Казахстана, когда президент из Беларуси и президент из Казахстана перед поездкой
в Москву координируют свои действия с Украиной», - сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, Лукашенко находился с визитом в Украине 21 декабря, Назарбаев – 22 декабр..... Читать новость...
Законопроект по Тимошенко. Заседание рабочей группы состоитс...
Рабочая группа по законопроекту Тимошенко продолжит работу сегодня в 14:30 - И.Геращенко
Заседание рабочей
группы по подготовке законопроекта о лечении осужденных за границей состоится сегодня в 14:30. Об этом журналистам заявила член рабочей
группы, народный депутат Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Мне только что позвонили... Заседание (рабочей
группы - ред.) назначено на 14:30", - сообщила И.Геращенко.
Она не сообщила, какой законопроект будет рассматривать рабочая группа, однако вероятно это будет оппозиционный законопроект №3599-Д.
Источник: УНН..... Читать новость...
Заседание рабочей группы по "закону Тимошенко" состоится 11 ...
Сегодня состоится заседание рабочей
группы по "закону Тимошенко"
Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности соберется на внеочередное заседание в понедельник, 11 ноября, чтобы рассмотреть предложения, которые наработает временная рабочая группа по законопроекту о лечении Юлии Тимошенко. Об этом сообщил председатель комитета, член фракции "Батькивщина" Андрей Кожемякин, добавив, что комитет соберется в 15:00, передает УНН.
По его словам, перед заседанием комитета, в 12:00, будет заседать рабочая группа по подготовке законопроекта по лечению Юлии Тимошенко.
А.Кожемякин заявил, что профильный комитет рассмотрит..... Читать новость...
Александра Кужель: Оппозиция договорилась с ГПУ о создании р...
Оппозиция договорилась с ГПУ о создании рабочей
группы.
Оппозиция договорилась с руководством Генпрокуратуры о создании рабочей
группы по разъяснению норм закона о прекращении преследований участников протестов с целью немедленного выполнения этого закона. Об этом сообщила народный депутат фракции "Батькивщина" Александра Кужель по итогам встречи оппозиции с генпрокурором Виктором Пшонкой, сообщает УНН.
"Мы услышали от Генпрокурора и его заместителей, что они не могут выполнить этот закон, поскольку не прописана процедура его выполнения. 2,5 часа мы показывали каким образом они открывали дела без закона и каким образом мы предлагаем их закрыть", - сообщила А.К..... Читать новость...
Ефремов: Проводить заседание рабочей группы по Тимошенко нец...
Собирать заседание рабочей
группы по наработке совместного законопроекта о лечении осужденных за границей нет смысла. Об этом на брифинге заявил председатель фракции «Партии регионов» Александр Ефремов. Свою позицию он объяснил так: «У нас есть рабочий план... Меня вообще этот вопрос не интересует (относительно подготовки законопроектов по Тимошенко)».
То, что Кабинет министров принял решение приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации, Александр Ефремов считает правильным. По его словам, риски евроинтеграции для украинской экономики были известны давно, и благо, что до Вильнюсского саммита ситуацию удалось приостановить.
«О рисках европейс..... Читать новость...