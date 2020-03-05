Новость Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Полтавщину Добавлено: 2020-03-05 12:05:48 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Полтавщину.

Глава государства ознакомится с ходом строительства первой бетонной автодороги в Украине Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка и реконструкцией приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний.

Кроме того, Президент встретится с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.

Также Владимир Зеленский посетит Медицинский центр Национальной гвардии в пгт Новые Санжары, где находятся на обсервации украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Китая.

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Арбузов посетил США с рабочей поездкой...

Первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов 3-4 октября посетил США с рабочей поездкой, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе первого вице-премьера.



"3-4 октября состоялась рабочая поездка первого вице-премьера С. Арбузова в США. Были проведены встречи с представителями министерств и ведомств США, обсуждены актуальные вопросы украинско-американских отношений, в том числе подготовка к очередному заседанию двустороннего Совета по торговле и инвестициям", - рассказали в пресс-службе.



По информации пресс-службы, в ходе визита также обсуждались вопросы, связанные с европейской интеграцией Украины.

Источник: Интерфакс-Украина ..... Первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов 3-4 октября посетил США с, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе первого вице-премьера."3-4 октября состоялась рабочая поездка первого вице-премьера С. Арбузова в США. Были проведены встречи с представителями министерств и ведомств США, обсуждены актуальные вопросы украинско-американских отношений, в том числе подготовка к очередному заседанию двустороннего Совета по торговле и инвестициям", - рассказали в пресс-службе.По информации пресс-службы, в ходе визита также обсуждались вопросы, связанные с европейской интеграцией Украины.Источник: Интерфакс-Украина ..... Читать новость...

Григорий Немыря отбыл с рабочей поездкой в Брюссель...

Сегодня Г. Немыря примет участие в Политической Ассамблее ЕНП

В понедельник, 27 января, заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря отбыл с рабочей поездкой в Брюссель для участия в заседании Политической Ассамблеи Европейской народной партии, которая состоится 27-28 января, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Также, по сообщению, планируется ряд встреч Г. Немыри с представителями ЕС и европейскими политиками.

Источник: УНН..... Сегодня Г. Немыря примет участие в Политической Ассамблее ЕНПВ понедельник, 27 января, заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря отбыл св Брюссель для участия в заседании Политической Ассамблеи Европейской народной партии, которая состоится 27-28 января, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".Также, по сообщению, планируется ряд встреч Г. Немыри с представителями ЕС и европейскими политиками.Источник: УНН..... Читать новость...

Александр Вилкул 16 ноября посетит с рабочей поездкой Днепро...



Вице-премьер посетит Днепропетровск

Вице-премьер-министр Украины А.Вилкул 16 ноября посетит с рабочей поездкой Днепропетровскую область, сообщили УНН в пресс-службе правительства.

По сообщению, программа рабочей поездки вице-премьера предусматривает презентацию книги "Век Герой в народе не умрет, павший на берегу Днепра...", посвященной 70-летию форсирования Днепра и освобождения Днепропетровской области от фашистских захватчиков, а также примет участие в открытии в Днепропетровске баскетбольной площадки.

Кроме того, он, как председатель Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны, примет участие в торжественном открытии памятного ..... Вице-премьер посетит ДнепропетровскВице-премьер-министр Украины А.Вилкул 16 ноября посетит сДнепропетровскую область, сообщили УНН в пресс-службе правительства.По сообщению, программапоездки вице-премьера предусматривает презентацию книги "Век Герой в народе не умрет, павший на берегу Днепра...", посвященной 70-летию форсирования Днепра и освобождения Днепропетровской области от фашистских захватчиков, а также примет участие в открытии в Днепропетровске баскетбольной площадки.Кроме того, он, как председатель Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны, примет участие в торжественном открытии памятного ..... Читать новость...

Министр Омелян шокировал украинцев поездкой в плацкарте...

Министр инфраструктуры Владимир Омелян шокировал украинцев своей поездкой в поезде в плацкартном вагоне. Чиновник в своем Facebook рассказал, что сделал это специально, чтобы лично проверить качество отремонтированных накануне вагонов. Своими впечатлениями от уведенного он поделился в соцсети.

«Путешествие в Днепр и по области начали вчера с Киева-Пассажирского (поезда, - ред.). Специально взял плацкарт и, традиционно, без предупреждения… В следующий раз поедем плацкартом с новым главой УЗ, чтобы дискуссия была не столько миллионов зарплаты он должен получить, а какой сервис получают пассажиры железной дороги! Как по мне, хорошая идея, чтобы чиновники ездили плацкартом, тогда..... Министр инфраструктуры Владимир Омелян шокировал украинцев своейв поезде в плацкартном вагоне. Чиновник в своем Facebook рассказал, что сделал это специально, чтобы лично проверить качество отремонтированных накануне вагонов. Своими впечатлениями от уведенного он поделился в соцсети.«Путешествие в Днепр и по области начали вчера с Киева-Пассажирского (поезда, - ред.). Специально взял плацкарт и, традиционно, без предупреждения… В следующий раз поедем плацкартом с новым главой УЗ, чтобы дискуссия была не столько миллионов зарплаты он должен получить, а какой сервис получают пассажиры железной дороги! Как по мне, хорошая идея, чтобы чиновники ездили плацкартом, тогда..... Читать новость...

Назарбаев и Лукашенко координировали с Украиной свои действи...

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что президенты Казахстана и Беларуси Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко координировали свои действия с Украиной перед поездкой в Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время поздравительного слова по случаю Дня представителей дипломатической службы.

«Если взять сегодняшний день, то у нас сегодня есть официальный визит президента Казахстана, когда президент из Беларуси и президент из Казахстана перед поездкой в Москву координируют свои действия с Украиной», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Лукашенко находился с визитом в Украине 21 декабря, Назарбаев – 22 декабр..... Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что президенты Казахстана и Беларуси Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко координировали свои действия с Украиной передв Москву.Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время поздравительного слова по случаю Дня представителей дипломатической службы.«Если взять сегодняшний день, то у нас сегодня есть официальный визит президента Казахстана, когда президент из Беларуси и президент из Казахстана передв Москву координируют свои действия с Украиной», - сказал Порошенко.Как сообщал УНИАН, Лукашенко находился с визитом в Украине 21 декабря, Назарбаев – 22 декабр..... Читать новость...

Законопроект по Тимошенко. Заседание рабочей группы состоитс...



Рабочая группа по законопроекту Тимошенко продолжит работу сегодня в 14:30 - И.Геращенко

Заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о лечении осужденных за границей состоится сегодня в 14:30. Об этом журналистам заявила член рабочей группы, народный депутат Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.

"Мне только что позвонили... Заседание (рабочей группы - ред.) назначено на 14:30", - сообщила И.Геращенко.

Она не сообщила, какой законопроект будет рассматривать рабочая группа, однако вероятно это будет оппозиционный законопроект №3599-Д.

Источник: УНН..... Рабочая группа по законопроекту Тимошенко продолжит работу сегодня в 14:30 - И.ГеращенкоЗаседаниегруппы по подготовке законопроекта о лечении осужденных за границей состоится сегодня в 14:30. Об этом журналистам заявила членгруппы, народный депутат Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН."Мне только что позвонили... Заседание (группы - ред.) назначено на 14:30", - сообщила И.Геращенко.Она не сообщила, какой законопроект будет рассматривать рабочая группа, однако вероятно это будет оппозиционный законопроект №3599-Д.Источник: УНН..... Читать новость...

Заседание рабочей группы по "закону Тимошенко" состоится 11 ...

Сегодня состоится заседание рабочей группы по "закону Тимошенко"

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности соберется на внеочередное заседание в понедельник, 11 ноября, чтобы рассмотреть предложения, которые наработает временная рабочая группа по законопроекту о лечении Юлии Тимошенко. Об этом сообщил председатель комитета, член фракции "Батькивщина" Андрей Кожемякин, добавив, что комитет соберется в 15:00, передает УНН.

По его словам, перед заседанием комитета, в 12:00, будет заседать рабочая группа по подготовке законопроекта по лечению Юлии Тимошенко.

А.Кожемякин заявил, что профильный комитет рассмотрит..... Сегодня состоится заседаниегруппы по "закону Тимошенко"Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности соберется на внеочередное заседание в понедельник, 11 ноября, чтобы рассмотреть предложения, которые наработает временная рабочая группа по законопроекту о лечении Юлии Тимошенко. Об этом сообщил председатель комитета, член фракции "Батькивщина" Андрей Кожемякин, добавив, что комитет соберется в 15:00, передает УНН.По его словам, перед заседанием комитета, в 12:00, будет заседать рабочая группа по подготовке законопроекта по лечению Юлии Тимошенко.А.Кожемякин заявил, что профильный комитет рассмотрит..... Читать новость...

Александра Кужель: Оппозиция договорилась с ГПУ о создании р...



Оппозиция договорилась с ГПУ о создании рабочей группы.

Оппозиция договорилась с руководством Генпрокуратуры о создании рабочей группы по разъяснению норм закона о прекращении преследований участников протестов с целью немедленного выполнения этого закона. Об этом сообщила народный депутат фракции "Батькивщина" Александра Кужель по итогам встречи оппозиции с генпрокурором Виктором Пшонкой, сообщает УНН.

"Мы услышали от Генпрокурора и его заместителей, что они не могут выполнить этот закон, поскольку не прописана процедура его выполнения. 2,5 часа мы показывали каким образом они открывали дела без закона и каким образом мы предлагаем их закрыть", - сообщила А.К..... Оппозиция договорилась с ГПУ о созданиигруппы.Оппозиция договорилась с руководством Генпрокуратуры о созданиигруппы по разъяснению норм закона о прекращении преследований участников протестов с целью немедленного выполнения этого закона. Об этом сообщила народный депутат фракции "Батькивщина" Александра Кужель по итогам встречи оппозиции с генпрокурором Виктором Пшонкой, сообщает УНН."Мы услышали от Генпрокурора и его заместителей, что они не могут выполнить этот закон, поскольку не прописана процедура его выполнения. 2,5 часа мы показывали каким образом они открывали дела без закона и каким образом мы предлагаем их закрыть", - сообщила А.К..... Читать новость...