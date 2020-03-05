Новость Совет ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения Добавлено: 2020-03-05 12:38:00 Корреспондент: Алексей Свидров

Совет Европейского союза продлил на год санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и еще 9 человек из его окружения. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Совет принял решение продлить на год до 6 марта 2021 года решение о замораживании активов в отношении 10 физических лиц, ответственных за нецелевое использование украинских государственных средств. Запретительные меры в отношении двух лиц не были продлены», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что послы Европейского союза исключили из санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Напомним, в июле 2019 года суд Европейского союза снял санкции с Януковича и его окружения.

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Ранее сообщалось, что из санкционного списка Евросоюза будет исключен экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев.

Сейчас в санкционном списке находятся Виктор Янукович и его сын Александр Янукович, бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем Пшонка, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый виц..... Европейского союза опубликовал на своем сайте решение о продлении индивидуальных санкцийбывшпрезидента Украины Виктора, а также одиннадцати человек изещё на год.Ограничения предусматривают замораживание активов.Ранее сообщалось, что из санкционного списка Евросоюза будет исключен экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев.Сейчас в санкционном списке находятся Виктор Янукович исын Александр Янукович, бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка исын Артем Пшонка, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый виц..... Читать новость...

ЕС может отменить санкции против Януковича и его окружения...

Суд Европейского Союза в ближайшее время может отменить санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

«В ближайшее время суд Европейского Союза может принять решение по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко (экс-глава Миндоходов), Сергея Арбузова (бывший первый вице-премьер), Виктора Пшонки, Артема Пшонки (экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем) и Андрея Клюева (экс-глава администрации Януковича) об отмене санкций ЕС, продление которых осуществлял Совет ЕС в течение 2016-2018 годов», - говорится в сообщении..... Суд Европейского Союза в ближайшее время может отменитьв отношении бывшпрезидента Украины Виктора. Об этом написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.«В ближайшее время суд Европейского Союза может принять решение по искам Виктора, Александра, Александра Клименко (экс-глава Миндоходов), Сергея Арбузова (бывший первый вице-премьер), Виктора Пшонки, Артема Пшонки (экс-генпрокурор Виктор Пшонка исын Артем) и Андрея Клюева (экс-глава администрации) об отмене санкций ЕС, продление которых осуществлялЕС в течение 2016-2018 годов», - говорится в сообщении..... Читать новость...

Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ...

Совет Европейского Союза утвердил решение продлить еще на полгода экономические санкции против РФ за невыполнение ею Минских договоренностей. Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили сегодня в Совете ЕС.

Решение было принято по письменной процедуре, которая была начата в этот понедельник.

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Совет ЕС продлил санкции против РФ за аннексию Крыма...

Совет Европейского союза продлил на год санкции против Российской Федерации за незаконную аннексию Крыма. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«18 июня 2018 года Совет продлил ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2019 года», – говорится в сообщении.

Санкции против РФ предусматривают запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, что означает запрет для европейцев или европейских компаний на покупку недвижимости на полуострове, финансирование крымских компаний, а также запрет на оказание услуг по поставке товаров.

ЧИТАЙТЕ: Евросовет и Еврокомисия не ..... Европейского союзана годРоссийской Федерации за незаконную аннексию Крыма. Об этом сообщается на сайтеа ЕС.«18 июня 2018 годаограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2019 года», – говорится в сообщении.СанкцииРФ предусматривают запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, что означает запрет для европейцев или европейских компаний на покупку недвижимости на полуострове, финансирование крымских компаний, а также запрет на оказание услуг по поставке товаров.ЧИТАЙТЕ: Евросовет и Еврокомисия не ..... Читать новость...

Совет ЕС официально продлил санкции против России...

Совет ЕС официально продлил санкции против физических лиц и компаний, которые имеют отношение к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Как говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Совета ЕС, санкции продлены на полгода.

Ограничительные меры затронут 149 человек и 38 компаний. Включены в список и индивидуальные санкции, которые заключаются в ограничении на въезд в и замораживании активов.

Таким образом, санкции продлены до 15 марта 2018 года.

Из списка исключены четверо умерших людей и две компании, которые уже не существуют.

ЧИТАЙТЕ: МИД Украины призвало усилить санкции против РФ за выборы в Крыму..... ЕС официальнофизических лиц и компаний, которые имеют отношение к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.Как говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайтеа ЕС,продлены на полгода.Ограничительные меры затронут 149 человек и 38 компаний. Включены в список и индивидуальные, которые заключаются в ограничении на въезд в и замораживании активов.Таким образом,продлены до 15 марта 2018 года.Из списка исключены четверо умерших людей и две компании, которые уже не существуют.ЧИТАЙТЕ: МИД Украины призвало усилитьРФ за выборы в Крыму..... Читать новость...

Суд Евросоюза снял санкции с Януковича и его окружения...

Суд Европейского союза вынес решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева. Об этом сообщает «Европейская правда».

Решение касается санкций, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов.

В то же время санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и остаются в силе.

Сегодня пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что решение суда ЕС никоим образом не повлияет на ход расследований относительно упомянутых лиц, осуществляемых пр..... Суд Европейского союза вынес решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора, Александра, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева. Об этом сообщает «Европейская правда».Решение касается санкций, продолжение которых осуществлялосьом ЕС в течение 2016-2018 годов.В то же времяЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшбыли продолжены в марте 2019 и остаются в силе.дня пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что решение суда ЕС никоим образом не повлияет на ход расследований относительно упомянутых лиц, осуществляемых пр..... Читать новость...

Совет ЕС продлил санкции за нарушение территориальной целост...

Совет Европейского Союза утвердил решение продлить санкции в виде замораживания активов и запрета на въезд, введенные за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Совете ЕС, соответствующее решение было принято в понедельник в Брюсселе.

«12 марта Совет ЕС продлил меры за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще не шесть месяцев», - заявили в Совете ЕС.

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Санкции продлены еще на полгода и применены к 150 лицам и 38 компаниям.

Предварительно соответствую..... Европейского Союза утвердил решение продлитьв виде замораживания активов и запрета на въезд, введенные за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН ве ЕС, соответствующее решение было принято в понедельник в Брюсселе.«12 мартаЕСмеры за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще не шесть месяцев», - заявили ве ЕС.ЧИТАЙТЕ: Евросоюзна полгодаза аннексию КрымаСанкции продлены еще на полгода и применены к 150 лицам и 38 компаниям.Предварительно соответствую..... Читать новость...

В ГПУ прокомментировали продление санкций против Януковича и...

Спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко прокомментировал решение Европейского союза продлить ещё на год санкции против бывшего президента Виктора Януковича, а также 11 человек из его окружения.

«Указанному решению предшествовало длительное сотрудничество между ГПУ и компетентными органами ЕС. Предоставленные ГПУ материалы стали правовой основой для очередного продления санкций», - написал он в Facebook.

Также Лысенко отменил исключение из санкционного списка экс-главы администрации президента Андрея Клюева.

«Несмотря на снятие санкций ЕС против него, правоохранительные органы Украины продолжают расследование в уголовном производстве..... Спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко прокомментировал решение Европейского союза продлить ещё на годбывшпрезидента Виктора, а также 11 человек из«Указанному решению предшествовало длительное сотрудничество между ГПУ и компетентными органами ЕС. Предоставленные ГПУ материалы стали правовой основой для очередного продления санкций», - написал он в Facebook.Также Лысенко отменил исключение из санкционного списка экс-главы администрации президента Андрея Клюева.«Несмотря на снятие санкций ЕС, правоохранительные органы Украины продолжают расследование в уголовном производстве..... Читать новость...