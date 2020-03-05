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|Новость
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Кабмин установил количество призывников весной
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|Добавлено:
|2020-03-05 13:22:28
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Кабинет Министров установил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне, в 16 460 человек. Об этом сообщают «Украинские новости».
Так, общая численность призывников составит 16 460 человек, из которых в Вооруженные силы направят 9 000 человек, в Национальную гвардию - 5 460 человека, в Государственную пограничную службу - 1 300 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 700 человек.
В частности, в Киеве планируется призвать срочную военную службу 600 человек.
Расходы на призывную кампанию составят 70,7 млн гривен.
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Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ №13/2020 об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу в 2020 году.
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, сообщил министр обороны Украины Павел Лебедев на брифинге в среду.
Так, по его словам, еще в 2012 году на срочную военную службу было привлечено 15 тыс. человек, а в 2011 – 20 тыс. человек.
Министр отметил, что текущей весной
уже не будет призыва на срочную военную службу в аэромобильные (десантные) части, а также в Военно-морские силы Украины.
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ростом качества призываемого контингента, набором новых контрактников и привлечением на мобилизационные сборы резервистов.
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Этим же постановлением Кабинет министров также и утвердил объем расходов для проведения весенней кампании – почти 1,3 миллиона гривен.
Как сообщается, для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу одного призывника необходимо около 93 гривен.
По материалам: puls.kiev.ua..... Читать новость...
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поддержал законопроект, который вносит изменения в законы "О статусе народного депутата" и "О статусе депутатов местных советов" относительно условий прохождения службы в армии при выполнении депутатских полномочий.
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"Принятие этого документа позволит создать правовые основания для оставления на службе в органах и подразделениях гражданской защиты лицам из числа рядового начальствующего состава службы гражданской защиты на период избрания их депутатами", - выступил с заявлением министр внутренних дел Арсен Аваков.
Напомним, что в Украине пока не планируется новая волна мобилизации...... Читать новость...
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РФ установил
границы морских портов Феодосии и Ялты, в пределах которых осуществляется госрегулирование деятельности. Об этом говорится на официальном сайте российского правительства, передает УНН.
"Акватория морского порта Феодосия состоит из семи участков: операционная акватория у грузовых причалов, рейдовые нефтяные причалы, операционная акватория у пассажирского причала в городе Феодосия, операционная акватория у пассажирского причала в поселке Береговое, якорные стоянки, операционная акватория у пассажирского причала в поселке Курортное, операционная акватория у пассажирского причала в городе Коктебеле", - отмечается в документе.
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