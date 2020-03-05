Новость Кабмин установил количество призывников весной Добавлено: 2020-03-05 13:22:28 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет Министров установил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне, в 16 460 человек. Об этом сообщают «Украинские новости».

Так, общая численность призывников составит 16 460 человек, из которых в Вооруженные силы направят 9 000 человек, в Национальную гвардию - 5 460 человека, в Государственную пограничную службу - 1 300 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 700 человек.

В частности, в Киеве планируется призвать срочную военную службу 600 человек.

Расходы на призывную кампанию составят 70,7 млн гривен.

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Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ №13/2020 об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу в 2020 году.

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Украинская армия весной пополнится на 7,5 тыс. призывников...



В рамках весеннего призыва на срочную службу в Украине будет призвано вдвое меньше молодых людей – 7,5 тыс. призывников, сообщил министр обороны Украины Павел Лебедев на брифинге в среду.

Так, по его словам, еще в 2012 году на срочную военную службу было привлечено 15 тыс. человек, а в 2011 – 20 тыс. человек.

Министр отметил, что текущей весной уже не будет призыва на срочную военную службу в аэромобильные (десантные) части, а также в Военно-морские силы Украины.

По его словам, эти структуры уже практически полностью перешли на контракт, что объясняется традиционно высоким престижем службы в этих войсках, а также улучшенной материальной составля..... В рамках весеннего призыва на срочную службу в Украине будет призвано вдвое меньше молодых людей – 7,5 тыс., сообщил министр обороны Украины Павел Лебедев на брифинге в среду.Так, по его словам, еще в 2012 году на срочную военную службу было привлечено 15 тыс. человек, а в 2011 – 20 тыс. человек.Министр отметил, что текущейуже не будет призыва на срочную военную службу в аэромобильные (десантные) части, а также в Военно-морские силы Украины.По его словам, эти структуры уже практически полностью перешли на контракт, что объясняется традиционно высоким престижем службы в этих войсках, а также улучшенной материальной составля..... Читать новость...

В России снова снизят количество призывников...



Оборонное ведомство Российской Федерации объявило о том, что снова снижает количество призывников. Как сообщается, ряды российских Вооруженных сил в ходе осенней кампании пополнят 140,1 тыс. молодых людей. Напомним, что осенний призыв в России начинается 1 октября и длится по 31 декабря.

В министерстве обороны рассчитывают, что им удастся компенсировать снижение количества призывников ростом качества призываемого контингента, набором новых контрактников и привлечением на мобилизационные сборы резервистов.

Как cообщается, в этом году, как и в прошлом, количество призывников уменьшится на 10%.

При этом отмечается, что весной этого года на службу стали 155,57 ..... Оборонное ведомство Российской Федерации объявило о том, что снова снижает. Как сообщается, ряды российских Вооруженных сил в ходе осенней кампании пополнят 140,1 тыс. молодых людей. Напомним, что осенний призыв в России начинается 1 октября и длится по 31 декабря.В министерстве обороны рассчитывают, что им удастся компенсировать снижение количестваростом качества призываемого контингента, набором новых контрактников и привлечением на мобилизационные сборы резервистов.Как cообщается, в этом году, как и в прошлом,уменьшится на 10%.При этом отмечается, чтоэтого года на службу стали 155,57 ..... Читать новость...

В Украине сократили количество призывников на срочную военну...



Как стало известно, Кабинет министров Украины решил сократить количество призывников на срочную военную службу в весенний период – апрель-май, до 13,9 тысяч человек. В документе отмечается, что в Вооруженные силы Украины отправится 7 500 человек, в Государственную специальную службу транспорта – 1 200 человек, а еще 5 200 человек – во Внутренние войска.

Этим же постановлением Кабинет министров также и утвердил объем расходов для проведения весенней кампании – почти 1,3 миллиона гривен.

Как сообщается, для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу одного призывника необходимо около 93 гривен.

По материалам: puls.kiev.ua..... Как стало известно, Кабинет министров Украины решил сократитьна срочную военную службу в весенний период – апрель-май, до 13,9 тысяч человек. В документе отмечается, что в Вооруженные силы Украины отправится 7 500 человек, в Государственную специальную службу транспорта – 1 200 человек, а еще 5 200 человек – во Внутренние войска.Этим же постановлением Кабинет министров также и утвердил объем расходов для проведения весенней кампании – почти 1,3 миллиона гривен.Как сообщается, для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу одного призывника необходимо около 93 гривен.По материалам: puls.kiev.ua..... Читать новость...

Кабмин установил референтные цены на лекарства...

Кабинет министров Украины установил референтные цены на лекарства, одобрив соответствующее решение на заседании 9 ноября. Речь идет, в первую очередь, о лекарствах от сердечнососудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы. Запуск программы реимбурсации (то есть компенсации) по ним предусматривается с 1 апреля 2017 года.

«Наши решения позволят вдвое снизить цены на лекарства, а хронически больным – астмой и диабетом – возместить расходы», – сказал Владимир Гройсман.

Также он пригрозил фармацевтическим «царям» в случае возникновения необусловленного дефицита этих лекарств устроить «сладкую» жизнь.

«Если кто-то будет играть с..... Кабинет министров Украиныреферентные цены на лекарства, одобрив соответствующее решение на заседании 9 ноября. Речь идет, в первую очередь, о лекарствах от сердечнососудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы. Запуск программы реимбурсации (то есть компенсации) по ним предусматривается с 1 апреля 2017 года.«Наши решения позволят вдвое снизить цены на лекарства, а хронически больным – астмой и диабетом – возместить расходы», – сказал Владимир Гройсман.Также он пригрозил фармацевтическим «царям» в случае возникновения необусловленного дефицита этих лекарств устроить «сладкую» жизнь.«Если кто-то будет играть с..... Читать новость...

Кабмин установил стоимость оформления паспортов...

Кабинет министров Украины установил стоимость оформления паспортов гражданина Украины для выезда за границу и документов в сфере миграции. Об этом говорится в постановлении правительства № 770 от 2 ноября «Некоторые вопросы предоставления административных услуг в сфере миграции», обнародованном на правительственном портале.

Согласно документу, оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) и обмен паспорта гражданина Украины в форме карточки, кроме оформления документа впервые, со дня оформления заявления-анкеты в срок не позднее чем через 20 рабочих дней будет стоить 87 гривен, не позднее чем через 10 рабочих дней – 174 гривны. Оформление заграничного паспорт..... Кабинет министров Украиныстоимость оформления паспортов гражданина Украины для выезда за границу и документов в сфере миграции. Об этом говорится в постановлении правительства № 770 от 2 ноября «Некоторые вопросы предоставления административных услуг в сфере миграции», обнародованном на правительственном портале.Согласно документу, оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) и обмен паспорта гражданина Украины в форме карточки, кроме оформления документа впервые, со дня оформления заявления-анкеты в срок не позднее чем через 20 рабочих дней будет стоить 87 гривен, не позднее чем через 10 рабочих дней – 174 гривны. Оформление заграничного паспорт..... Читать новость...

Кабмин установил лимит иммиграции в Украину...



Кабинет министров Украины одобрил документ, которым обозначил квоты иммиграции в страну на 2013 год. Отметим, что по документу, в Украину в этом году могут иммигрировать 6221 человек.

Согласно постановлению Кабинета министров №218-р, квота для деятелей культуры и науки, иммиграция которых только на руку Украине, была обозначена в числе 315 человек.

Кроме того, правительством был определен лимит в размере 2256 для людей, которые являются полностью родными сестрой или братом, внуком, дедушкой или бабушкой украинских граждан.

Также для мужа, жены или родителей иммигранта и всех его несовершеннолетних детей был определен лимит в 3311 человек.

Для тех лиц, которые ранее были гражданами Укра..... Кабинет министров Украины одобрил документ, которым обозначил квоты иммиграции в страну на 2013 год. Отметим, что по документу, в Украину в этом году могут иммигрировать 6221 человек.Согласно постановлению Кабинета министров №218-р, квота для деятелей культуры и науки, иммиграция которых только на руку Украине, была обозначена в числе 315 человек.Кроме того, правительством был определен лимит в размере 2256 для людей, которые являются полностью родными сестрой или братом, внуком, дедушкой или бабушкой украинских граждан.Также для мужа, жены или родителей иммигранта и всех его несовершеннолетних детей был определен лимит в 3311 человек.Для тех лиц, которые ранее были гражданами Укра..... Читать новость...

Кабмин установил условия отправки депутатов в армию...

Кабмин поддержал законопроект, который вносит изменения в законы "О статусе народного депутата" и "О статусе депутатов местных советов" относительно условий прохождения службы в армии при выполнении депутатских полномочий.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании.

"Принятие этого документа позволит создать правовые основания для оставления на службе в органах и подразделениях гражданской защиты лицам из числа рядового начальствующего состава службы гражданской защиты на период избрания их депутатами", - выступил с заявлением министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, что в Украине пока не планируется новая волна мобилизации...... поддержал законопроект, который вносит изменения в законы "О статусе народного депутата" и "О статусе депутатов местных советов" относительно условий прохождения службы в армии при выполнении депутатских полномочий.Такое решение было принято на сегодняшнем заседании."Принятие этого документа позволит создать правовые основания для оставления на службе в органах и подразделениях гражданской защиты лицам из числа рядового начальствующего состава службы гражданской защиты на период избрания их депутатами", - выступил с заявлением министр внутренних дел Арсен Аваков.Напомним, что в Украине пока не планируется новая волна мобилизации...... Читать новость...

Российский Кабмин установил границы морских портов Феодосии ...



Кабмин РФ установил границы морских портов Феодосии и Ялты, в пределах которых осуществляется госрегулирование деятельности. Об этом говорится на официальном сайте российского правительства, передает УНН.

"Акватория морского порта Феодосия состоит из семи участков: операционная акватория у грузовых причалов, рейдовые нефтяные причалы, операционная акватория у пассажирского причала в городе Феодосия, операционная акватория у пассажирского причала в поселке Береговое, якорные стоянки, операционная акватория у пассажирского причала в поселке Курортное, операционная акватория у пассажирского причала в городе Коктебеле", - отмечается в документе.

Данное решение поспособствует урегул..... РФграницы морских портов Феодосии и Ялты, в пределах которых осуществляется госрегулирование деятельности. Об этом говорится на официальном сайте российского правительства, передает УНН."Акватория морского порта Феодосия состоит из семи участков: операционная акватория у грузовых причалов, рейдовые нефтяные причалы, операционная акватория у пассажирского причала в городе Феодосия, операционная акватория у пассажирского причала в поселке Береговое, якорные стоянки, операционная акватория у пассажирского причала в поселке Курортное, операционная акватория у пассажирского причала в городе Коктебеле", - отмечается в документе.Данное решение поспособствует урегул..... Читать новость...