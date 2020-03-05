Новость В Украине введут ограничения из-за коронавируса Добавлено: 2020-03-05 14:06:25 Корреспондент: Алексей Свидров

Украина будет вынуждена ввести эпидемиологические мероприятия в связи с распространением коронавируса Covid-2019. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «Украинская правда».

«В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий и закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Будем делать разрыв учебных процессов, чтобы уменьшить массовые скопления людей, потому что все мы знаем, что вирус передается воздушно-капельным путем и надо как минимум в 1.5-2 метрах находиться от человека, чтобы не заразиться.

Не нужно скупать маски, маски – это не защита. Это обманчивое чувство безопасности. Маска надевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной болезни – и только в тех случаях нужно ее носить. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть.

Покупайте мыло, мойте руки с мылом, обрабатывайте руки антисептиком. Будьте здоровы, а мы гарантируем, что страна наша будет в безопасности – в том числе, биологически», - отметил он.

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Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что первые образцы вакцины от коронавируса могут быть готовы через полтора года.

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Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает «Украинская правда».

«В аэропорту был проведен температурный скрининг, температура у человека была нормальная. После этого он вернулся в Черновицкую область. В Черновицкой области был проведен дополнительный температурный скрининг, заполнен опросник на человека и выдана памятка о самоизоляции, поскольку человек путешествовал по странам, в которых были зарегистрированы случаи Covid 19.



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Скалецкая прокомментировала первый случай коронавируса в Укр...

Медицинская система сработала четко, согласно утвержденным алгоритмам. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, комментируя первый случай выявления коронавируса COVID -19 в стране.

По её словам, ситуация находится под полным контролем.

«Поскольку в анамнезе было путешествие в Италию в течение последних 14 дней, врач принял решение о госпитализации. Согласно утвержденным алгоритмам, транспортировку проводила специальная медицинская бригада. С тех пор мужчина находился в изоляции под наблюдением врачей. Также, согласно алгоритму, была изолирована под наблюдением врачей жена, поскольку она была контактным лицом», - говорится в сообщении..... Медицинская система сработала четко, согласно утвержденным алгоритмам. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, комментируя первый случай выявленияCOVID -19 в стране.По её словам, ситуация находится под полным контролем.«Поскольку в анамнезе было путешествие в Италию в течение последних 14 дней, врач принял решение о госпитализации. Согласно утвержденным алгоритмам, транспортировку проводила специальная медицинская бригада. С тех пор мужчина находился в изоляции под наблюдением врачей. Также, согласно алгоритму, была изолирована под наблюдением врачей жена, поскольку она была контактным лицом», - говорится в сообщении..... Читать новость...

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Жители Украины начинают постепенно привыкать к инициативам правительства страны, которые касаются возможности введения в Украине новых видов налогов.

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Налог на бездетность в Украине до осени не введут...



Ранее мы сообщали о том, что в Украине рассматривается вопрос о введении нового вида налога, которым может стать налог на бездетность. Предлагают ввести налог на бездетность Ярослав Сухой (Партия Регионов) и Екатерина Лукьянова, которая представляет в парламенте фракцию НУНС.

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Перечень обязательных прививок вскоре будет пополнен вакцинацией против вируса папилломы человека, который вызывает онкозаболевания. Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева во время лекции в Национальной медицинской академии последипломного образования.

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Для многодетных отцов в Украине введут пенсии?...



В настоящее время деньги в Украине получают лишь многодетные матери, но в скором времени ситуация может измениться.

Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, Кабинет министров поддержал идею назначения пенсий многодетным отцам, воспитавшим пятерых или более детей. По словам министра социальной политики Натальи Королевской, действующее законодательство предусматривает начисление пенсий за особые заслуги перед страной лишь матерям, которые родили пятерых или более детей и впоследствии воспитали их до 6-летнего возраста.

«Законопроект предлагает распространить это право и на отцов, которые в случае смерти матери детей или лишения ее родительских пра..... В настоящее время деньги вполучают лишь многодетные матери, но в скором времени ситуация может измениться.Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, Кабинет министров поддержал идею назначения пенсий многодетным отцам, воспитавшим пятерых или более детей. По словам министра социальной политики Натальи Королевской, действующее законодательство предусматривает начисление пенсий за особые заслуги перед страной лишь матерям, которые родили пятерых или более детей и впоследствии воспитали их до 6-летнего возраста.«Законопроект предлагает распространить это право и на отцов, которые в случае смерти матери детей или лишения ее родительских пра..... Читать новость...