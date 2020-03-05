Новость Кулеба рассказал о своих приоритетах на новой должности Добавлено: 2020-03-05 14:33:29 Корреспондент: Алексей Свидров

Новый министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал пять приоритетов в своей работе на этом посту.

«Вы слышали главные слова президента: курс Украины во внешней политике остается неизменным. Это, в частности, означает, что мы продолжаем движение в ЕС и НАТО», - написал он в Facebook.

Среди приоритетов Кулеба назвал:

Мир, безопасность и территориальную целостность Украины

Экономическая дипломатия с особым фокусом на торговле, привлечении инвестиций в Украину и поддержке промышленности

Публичная дипломатия, чтобы мир нами увлекался и видел нас не только как жертву агрессии, но и привлекательную страну возможностей.

Каждый украинец является каплей в океане под названием «Украина», неотъемлемой частью нашего народа. Дипломаты должны делать все, чтобы каждый украинец гордился Родиной, чувствовал ее поддержку и защиту, в какой бы точке мира он не находился.

«Я буду активно поощрять украинцев, которые живут за рубежом, не разрывать связи с Родиной. Чтобы мотивировать каждого, кто хотел бы вернуться домой. Чтобы вдохновлять каждого, кто готов быть адвокатом Украины в стране своего проживания», - добавил он.

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