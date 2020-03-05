Новость Зеленский ознакомился с ходом возведения первой бетонной дороги в Украине Добавлено: 2020-03-05 15:25:01 Корреспондент: Алексей Свидров

Во время рабочей поездки в Полтавскую область Президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства первой бетонной дороги в Украине Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, которая сооружается в рамках Национальной программы «Большое строительство».

Глава государства осмотрел участок трассы в пределах Кобеляцкого района на Полтавщине. Дорога имеет статус национальной. Она отходит от международной трассы М03/Е40 Киев – Полтава – Харьков и соединяет столицу и Днепр с Запорожьем.

Строительные работы осуществляются в рамках государственного инвестиционного проекта по бюджетной программе. Дорогу делают по новой технологии – из бетона и планируют расширить до четырех полос.

По словам главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александра Кубракова, возведение части дорожного полотна на Полтавщине идет по плану.

Президент Украины отметил необходимость до начала зимы текущего года завершить строительство всей дороги, включая 29 км полотна в Днепропетровской области.

«Мы договаривались, что в 2020 году мы эту историю закончим. Вся дорога – это не только Полтавская область. Дорогу нужно завершить. Это – амбициозный план», – сказал Владимир Зеленский в ходе общения с руководителем Укравтодора.

Кроме того, в области возобновлено строительство мостового перехода через реку Ворскла в районе города Кобеляки. Уже установлены береговые опоры и сейчас продолжается строительство промежуточных опор моста. Длина переправы – 145,3 метра. Ее строительство планируют завершить в 2020 году.

Всего в области появится более 95 км нового асфальтного покрытия. В частности, предусмотрен капитальный ремонт 33,2 км дорог и текущий ремонт 61,8 км автодорог.

Также глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов рассказал Президенту о других объектах, возводимых в регионе в рамках программы «Большое строительство». В частности, продолжается восстановление четырех имеющихся школ и сооружение одной новой. Все они будут опорными. Строительство учебных заведений финансируется за счет местного и государственного бюджетов.

Кроме того, проходит реконструкция пяти детских садов, четырех стадионов, запланировано возведение еще одного нового стадиона и спортивного комплекса.

Продолжается достройка восьми приемных отделений больниц, а также завершается строительство нового корпуса Полтавского областного клинического кардиологического диспансера.

Начато сооружение Центра предоставления услуг в городе Полтаве, также запланирована реставрация Полтавской областной филармонии на 320 мест.

Президент отметил, что хотел бы лично осмотреть строительство, которое ведется в рамках Национальной программы.

«Амбициозная цель и одна из амбициозных дорог – Днепр – Решетиловка. Вижу, что строительство идет. Ничего не останавливается, и еще будет построен мост через Ворсклу», – сказал Владимир Зеленский в ходе общения с представителями СМИ.

«Я приехал не на один час, поэтому хочу еще проехаться и увидеть это лично, своими глазами, как там ведется строительство. Не только на картах и фотографиях, а в реальной жизни», – добавил Президент.

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