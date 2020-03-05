Новость В ЕС прокомментировали смену Кабмина Добавлено: 2020-03-05 16:10:50 Корреспондент: Алексей Свидров

В Европейском союзе заявили, что предыдущее украинское правительство во главе с Алексеем Гончаруком достигло хорошего прогресса, и надеется, что новое правительство во главе с Денисом Шмыгалем продемонстрирует аналогичную степень решимости проводить реформы.

«Хороший прогресс был достигнут в рамках предыдущего правительства во главе с премьер-министром Гончаруком за последние шесть месяцев в осуществлении широкой и амбициозной программы реформ, которая включает реализацию Соглашения об ассоциации ЕС-Украина.

Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную степень решимости проводить эти реформы, в частности борьбу с коррупцией и корыстными интересами и в важных секторах, в частности финансовом. Верховенство права остается краеугольным камнем стабильности, экономики и инвестиций», - говорится в сообщении брюссельского корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка.

ЧИТАЙТЕ: ВР поддержала назначение Шмыгаля премьером и избрала новый Кабмин

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

«Челси»: Реми на смену Торресу...



Вакантное место в атаке лондонского «Челси» может занять форвард «КПР». Как известно, в «Челси» начали искать форварда после ухода Торреса в «Милан».

В частности, руководство «аристократов» очень быстро нашло альтернативу испанскому форварду Фернандо Торресу. Отметим, что на протяжении двух следующих сезонов экс-форвард «Атлетико» и «Ливерпуля» попробует реализовать свой бомбардирский талант в качестве игрока «Милана».

На место испанского форварда боссы лондонского «Челси» пригласили игрока сборной Франции и английского КПР Лоика Реми. Добавим, что минувший сезон Лоик Реми провел в..... Вакантное место в атаке лондонского «Челси» может занять форвард «КПР». Как известно, в «Челси» начали искать форварда после ухода Торреса в «Милан».В частности, руководство «аристократов» очень быстро нашло альтернативу испанскому форварду Фернандо Торресу. Отметим, что на протяжении двух следующих сезонов экс-форвард «Атлетико» и «Ливерпуля» попробует реализовать свой бомбардирский талант в качестве игрока «Милана».На место испанского форварда боссы лондонского «Челси» пригласили игрока сборной Франции и английского КПР Лоика Реми. Добавим, что минувший сезон Лоик Реми провел в..... Читать новость...

Алексей Навальный анонсировал митинг за смену власти в РФ...



В России оппозиционный политик Алексей Навальный на своей странице в Twitter объявил о проведении 20 сентября в Москве митинга с требованием сменить власть, передает УНН. "20 сентября, в годовщину "рокировочки"- общий митинг за смену власти в РФ", - написал он.

Так, 20 сентября 2011 года в России объявили, что Владимир Путин, занимавший тогда пост председателя правительства России, будет в третий раз баллотироваться в президенты, а Дмитрий Медведев в случае его победы станет премьер-министром.

На своем официальном сайте Алексей Навальный заявил, что митинг за смену власти в РФ будет полностью безопасным и дозволенным. В ближайшее время в мэрию Москвы долж..... В России оппозиционный политик Алексей Навальный на своей странице в Twitter объявил о проведении 20 сентября в Москве митинга с требованием сменить власть, передает УНН. "20 сентября, в годовщину "рокировочки"- общий митинг завласти в РФ", - написал он.Так, 20 сентября 2011 года в России объявили, что Владимир Путин, занимавший тогда пост председателя правительства России, будет в третий раз баллотироваться в президенты, а Дмитрий Медведев в случае его победы станет премьер-министром.На своем официальном сайте Алексей Навальный заявил, что митинг завласти в РФ будет полностью безопасным и дозволенным. В ближайшее время в мэрию Москвы долж..... Читать новость...

Молодожены Швейцарии будут платить за смену фамилии...

Весьма необычный закон приняло правительство Швейцарии. В скором времени, для того, чтобы при заключении брака сменить свою фамилию, жителям страны придется заплатить 75 франков. До этого оформление новой фамилии было совершенно бесплатным. Закон, как и прежде, позволяет новобрачным выбрать фамилию другой стороны, или же сохранить ту, что была до свадьбы.

Кроме введения платы за смену фамилии, новый закон предусматривает также грамматические изменения правил написания сложных фамилий. Так, если супруги пожелают носить двойную фамилию, при оформлении документов обычное написание через дефис будет опускаться. Дети имеют право выбора «из двух зол одно» - записаться на общую фамилию..... Весьма необычный закон приняло правительство Швейцарии. В скором времени, для того, чтобы при заключении брака сменить свою фамилию, жителям страны придется заплатить 75 франков. До этого оформление новой фамилии было совершенно бесплатным. Закон, как и прежде, позволяет новобрачным выбрать фамилию другой стороны, или же сохранить ту, что была до свадьбы.Кроме введения платы зафамилии, новый закон предусматривает также грамматические изменения правил написания сложных фамилий. Так, если супруги пожелают носить двойную фамилию, при оформлении документов обычное написание через дефис будет опускаться. Дети имеют право выбора «из двух зол одно» - записаться на общую фамилию..... Читать новость...

На смену существующим спецподразделениям МВД придет "КОВД", ...



В реформе правоохранительной системы предусмотрена более жесткая система иерархии Национальной гвардии. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в пятницу во время вручения наград милиционерам-бойцам АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

По словам А.Авакова, на смену всем существующим спецподразделениям придет "КОВД" - "Корпус оперативно-внезапного действия", который подобен американскому "SWAT".

"Кроме того, в реформе системы предусмотрена более жесткая система иерархии Национальной гвардии Украины с соответствующим уровнем поддержки и вооружения", - говорится в сообщении. А.Аваков также подчеркнул, что через три месяца сотр..... В реформе правоохранительной системы предусмотрена более жесткая система иерархии Национальной гвардии. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в пятницу во время вручения наград милиционерам-бойцам АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.По словам А.Авакова, навсем существующим спецподразделениям придет "КОВД" - "Корпус оперативно-внезапного действия", который подобен американскому "SWAT"."Кроме того, в реформе системы предусмотрена более жесткая система иерархии Национальной гвардии Украины с соответствующим уровнем поддержки и вооружения", - говорится в сообщении. А.Аваков также подчеркнул, что через три месяца сотр..... Читать новость...

В Общественный совет на смену Резнику пришел Кучерена...



Как сообщил секретарь Общественного совета при МВД России Алексей Забелин, известный адвокат Анатолий Кучерена (фото) заменил на посту председателя совета не менее известного поэта Илью Резника, взявшего самоотвод.

"Резник возглавлял совет шесть лет, и за это время им было сделано очень много", - отметил секретарь совета Алексей Забелин и рассказал, что кандидатура Кучерены была единогласно одобрена всеми членами совета.

Анатолий Кучерена давно известен в России, как опытный юрист и правозащитник, который всегда стоявший на страже интересов граждан. В ответном слове он поблагодарил участников совета за оказанное доверие и заверил, что сделает со своей стороны все возможное, ..... Как сообщил секретарь Общественного совета при МВД России Алексей Забелин, известный адвокат Анатолий Кучерена (фото) заменил на посту председателя совета не менее известного поэта Илью Резника, взявшего самоотвод."Резник возглавлял совет шесть лет, и за это время им было сделано очень много", - отметил секретарь совета Алексей Забелин и рассказал, что кандидатура Кучерены была единогласно одобрена всеми членами совета.Анатолий Кучерена давно известен в России, как опытный юрист и правозащитник, который всегда стоявший на страже интересов граждан. В ответном слове он поблагодарил участников совета за оказанное доверие и заверил, что сделает со своей стороны все возможное, ..... Читать новость...

Международный Детский Центр "Артек" не будет прекращать доср...



"Артек" продолжит полноценное функционирование и не будет прекращать досрочно смену

Международный Детский Центр "Артек" продолжает полноценное функционирование и оздоровление детей, участвующих в программе 11 смены "Здоровые дети - здоровая нация". Об этом говорится в сообщении центра, передает УНН.

В пресс-службе "Артека" сообщили, что 21 ноября 2013 года на расчетный счет детского центра поступили средства в размере 14 млн грн из Государственного казначейства Украины.

"МДЦ "Артек" выражает благодарность Государственному управлению делами, министерству социальной политики и профильному комитету Верховной Рад..... "Артек" продолжит полноценное функционирование и не будет прекращать досрочноМеждународный Детский Центр "Артек" продолжает полноценное функционирование и оздоровление детей, участвующих в программе 11 смены "Здоровые дети - здоровая нация". Об этом говорится в сообщении центра, передает УНН.В пресс-службе "Артека" сообщили, что 21 ноября 2013 года на расчетный счет детского центра поступили средства в размере 14 млн грн из Государственного казначейства Украины."МДЦ "Артек" выражает благодарность Государственному управлению делами, министерству социальной политики и профильному комитету Верховной Рад..... Читать новость...

Путин планирует сделать ставку на смену власти в Украине, - ...

Президент Российской Федерации Владимир Путин не будет пробивать наземный коридор в Крым, а планирует сделать ставку на смену власти в Украине. Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН в Польше выразил украинский политолог Вадим Карасев, который участвовал в форуме Европа-Украина.

”Это логика гибридной войны, действовать не только военными, но и политическими методами. Воевать он дальше не может”, - сказал собеседник агентства, обратив внимание на болезненные для россиян западные санкции и потенциальные значительные жертвы во время такого возможного наступления.

Эксперт считает, что Путин сейчас хочет ”приморозить” конфликт на Донбассе и на..... Президент Российской Федерации Владимир Путин не будет пробивать наземный коридор в Крым, а планирует сделать ставку навласти в Украине. Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН в Польше выразил украинский политолог Вадим Карасев, который участвовал в форуме Европа-Украина.”Это логика гибридной войны, действовать не только военными, но и политическими методами. Воевать он дальше не может”, - сказал собеседник агентства, обратив внимание на болезненные для россиян западные санкции и потенциальные значительные жертвы во время такого возможного наступления.Эксперт считает, что Путин сейчас хочет ”приморозить” конфликт на Донбассе и на..... Читать новость...

На смену Еврохоккейтуру, возможно, придет Европейский чемпио...



На смену Еврохоккейтуру может прийти Европейский чемпионат среди национальных сборных. По сообщению пресс-службы Федерации хоккея России, на недавно состоявшемся в шведском городе Мальме совещании, представители стран-участниц Евротура решили создать рабочую группу для подготовки нового формата соревнования, которое будет отвечать пожеланиям всех участников. Исполнительный директор ФХР Валерий Фесюк представлял Россию.

«Проведение Европейского чемпионата может стать альтернативой нынешнему формату Евротура», - заявил Фесюк.

«К участию в подобном турнире будут привлечены сборные стран, стоящие ниже России, Финляндии, Чехии и Швеции в рейтинге Международной федерации хо..... НаЕврохоккейтуру может прийти Европейский чемпионат среди национальных сборных. По сообщению пресс-службы Федерации хоккея России, на недавно состоявшемся в шведском городе Мальме совещании, представители стран-участниц Евротура решили создать рабочую группу для подготовки нового формата соревнования, которое будет отвечать пожеланиям всех участников. Исполнительный директор ФХР Валерий Фесюк представлял Россию.«Проведение Европейского чемпионата может стать альтернативой нынешнему формату Евротура», - заявил Фесюк.«К участию в подобном турнире будут привлечены сборные стран, стоящие ниже России, Финляндии, Чехии и Швеции в рейтинге Международной федерации хо..... Читать новость...

Марек Сивец уверен, что Майдан не влияет на смену власти, и ...

Майдан не влияет на смену власти, и его следует распустить - евродепутат.

Первым шагом на пути выхода из политического кризиса должен стать роспуск Майдана. Такое мнение высказал депутат Европарламента Марек Сивец в интервью изданию "Урядовый курьер", сообщает УНН.

"Первым шагом сейчас должен стать роспуск Майдана. Майдан - впечатляющая и важная демонстрация волеизъявления людей, которые выступают против правительства и четко заявили о своем желании быть в Европе.

Однако в Украине есть действующий парламент. Поэтому рано или поздно все призывы, требования, просьбы Майдана должны переместиться в Верховную Раду. Мне досадно это говорить, но кто-то долж..... Майдан не влияет навласти, и его следует распустить - евродепутат.Первым шагом на пути выхода из политического кризиса должен стать роспуск Майдана. Такое мнение высказал депутат Европарламента Марек Сивец в интервью изданию "Урядовый курьер", сообщает УНН."Первым шагом сейчас должен стать роспуск Майдана. Майдан - впечатляющая и важная демонстрация волеизъявления людей, которые выступают против правительства и четко заявили о своем желании быть в Европе.Однако в Украине есть действующий парламент. Поэтому рано или поздно все призывы, требования, просьбы Майдана должны переместиться в Верховную Раду. Мне досадно это говорить, но кто-то долж..... Читать новость...