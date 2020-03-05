Новость Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории, - Данилов Добавлено: 2020-03-05 16:38:52 Корреспондент: Алексей Свидров

Эпидемия коронавируса COVID-19 произошла в результате утечки в закрытой лаборатории в китайском Ухане. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью «Украинскому радио».

«Прежде всего, в Китае это уже за 80 тыс. Там есть город, откуда оно все пошло - это Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы полагаем, что именно из этой лаборатории произошла утечка, и не надо тут на животных... что это животные, змеи и т.д. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Считаем, что именно оттуда произошла утечка», - отметил он.

По его словам, это проблема китайской стороны.

«Но мы считаем, что это проблема китайской стороны и они это понимают, поэтому они предпринимали мощные меры по локализации вируса. Они закрыли Ухань, поскольку понимали, что у них там происходит», - добавил глава СНБО.

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Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что первые образцы вакцины от коронавируса могут быть готовы через полтора года.

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Из лаборатории в США исчезла пробирка с опасным вирусом...



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Руководитель лаборатории Скотт Уивер рассказал, что пропажа пробирки из запирающейся на замок морозильной камеры была обнаружена в понедельник в ходе плановой инвентаризации. Он же уточнил, что в пробирке находился опасный для человека вирус Гуанарито (Guanarito), над которым в лаборатории проводились эксперименты.

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