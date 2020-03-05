Новость В Украине обновили перечень системно важных банков Добавлено: 2020-03-05 17:26:34 Корреспондент: Алексей Свидров

Национальный банк Украины осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Количество банков осталось неизменно и составляет 14 учреждений, в то же время вместо Укрсоцбанка, который в прошлом году присоединился к Альфа-Банку, в перечень вошел А-Банк», - говорится в сообщении.

Системно важными банками определены: А-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП банк, Ощадбанк, Південний, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк и Универсал банк.

Системно важный банк - банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков.

Отметим, что с 2016 года системно важными банками неизменно определялись три банка - «ПриватБанк», «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк».

Получение статуса системно важного накладывает на банки дополнительную нагрузку, они должны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности.

Напомним, в конце июня 2019 года НБУ пересмотрел методологию определения системно важных банков.

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