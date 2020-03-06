Новость ВР уволила Рябошапку Добавлено: 2020-03-06 09:21:55 Корреспондент: Алексей Свидров

Верховная Рада выразила недоверие главе Генеральной прокуратуры Украины Руслану Рябошапке. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата.

«Я не стал ничьим слугой. Я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. И я ухожу. Но я ухожу, чтобы вернуться», - отметил сам Рябошапка.

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Он занимал данную должность с 29 августа 2019 года.

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Верховная Рада уволила Бабак...

Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины. Об этом сообщает «Укринформ».

Соответствующее решение поддержали 266 народных депутатов.

17 января Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде рассмотреть вопрос об увольнении Алены Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины и поддержать ее отставку. Причиной увольнения Бабак является личное желание.

Алена Бабак была депутатом Верховной Рады VIII созыва, членом фракции “Самопомич”. До приобретения депутатских полномочий занимала должност..... Верховная РадаАлену Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины. Об этом сообщает «Укринформ».Соответствующее решение поддержали 266 народных депутатов.17 января Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде рассмотреть вопрос об увольнении Алены Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины и поддержать ее отставку. Причиной увольнения Бабак является личное желание.Алена Бабак была депутатом Верховной Рады VIII созыва, членом фракции “Самопомич”. До приобретения депутатских полномочий занимала должност..... Читать новость...

ВР со второй попытки уволила П. Шеремету...

Верховная Рада со второй попытки уволила Павла Шеремету с должности министра экономического развития и торговли. За соответствующий проект постановления проголосовали 262 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Павел Шеремет был уволен по собственному желанию. Вероятно исполняющим обязанности главы министерства будет первый заместитель министра Анатолий Максюта.

Напомним, председатель ВР Александр Турчинов предложил уволить П. Шеремету в связи с заявлением об отставке. Однако не хватило голосов. Проголосовали лишь 213 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Читайте: Верховная Рада не поддержала отставку министра экономики Шереметы

&..... Верховная Рада со второй попыткиПавла Шеремету с должности министра экономического развития и торговли. За соответствующий проект постановления проголосовали 262 народных депутата, передает корреспондент УНН.Павел Шеремет был уволен по собственному желанию. Вероятно исполняющим обязанности главы министерства будет первый заместитель министра Анатолий Максюта.Напомним, председатель ВР Александр Турчинов предложил уволить П. Шеремету в связи с заявлением об отставке. Однако не хватило голосов. Проголосовали лишь 213 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.Читайте: Верховная Рада не поддержала отставку министра экономики Шереметы&..... Читать новость...

Верховная Рада уволила судей КСУ...



Народные депутаты Украины поддержали во время голосования проект постановления «О реагировании на факты нарушения судьями Конституционного суда Украины присяги судьи». Как стало известно, за соответствующее решение во время заседания Верховной Рады проголосовало 307 депутатов. Об этом сообщает РБК-Украина.

«30 сентября 2010 года Конституционный суд Украины вынес решение N 20-рп/2010, по которому неконституционным способом, присвоив полномочия парламента Украины, суд изменил Конституцию Украины», - сказано в постановлении.

По мнению парламентариев, таким решением Конституционный суд Украины нарушил основной принцип народовластия. Кроме того, отмечается в постановл..... Народные депутаты Украины поддержали во время голосования проект постановления «О реагировании на факты нарушения судьями Конституционного суда Украины присяги судьи». Как стало известно, за соответствующее решение во время заседания Верховной Рады проголосовало 307 депутатов. Об этом сообщает РБК-Украина.«30 сентября 2010 года Конституционный суд Украины вынес решение N 20-рп/2010, по которому неконституционным способом, присвоив полномочия парламента Украины, суд изменил Конституцию Украины», - сказано в постановлении.По мнению парламентариев, таким решением Конституционный суд Украины нарушил основной принцип народовластия. Кроме того, отмечается в постановл..... Читать новость...

«ДонбассАэро» уволила более 700 работников – «Батькивщина»...



В Донецке авиакомпания «ДонбассАэро» уволила 724 работника. Об этом сообщила пресс-служба ВО «Батькивщина» со ссылкой на народного депутата Украины Андрея Павловского.

«Ко мне поступило обращение от руководителя профсоюза авиакомпании Петра Гармаша, который заявляет, что таким образом владельцы "ДонбассАэро" пытаются реализовать схему искусственного банкротства, после чего все работники будут выброшены на улицу», - заявил Андрей Павловский.

Напомним, что авиакомпания «ДонбассАэро» в данный момент находится в составе альянса «Украинская авиационная группа». Эта группа была создана в 2007 году компаниями «ДонбассАэ..... В Донецке авиакомпания «ДонбассАэро»724 работника. Об этом сообщила пресс-служба ВО «Батькивщина» со ссылкой на народного депутата Украины Андрея Павловского.«Ко мне поступило обращение от руководителя профсоюза авиакомпании Петра Гармаша, который заявляет, что таким образом владельцы "ДонбассАэро" пытаются реализовать схему искусственного банкротства, после чего все работники будут выброшены на улицу», - заявил Андрей Павловский.Напомним, что авиакомпания «ДонбассАэро» в данный момент находится в составе альянса «Украинская авиационная группа». Эта группа была создана в 2007 году компаниями «ДонбассАэ..... Читать новость...

ВР уволила всех чиновников Кабмина Николая Азарова...



ВР отправила в отставку весь состав старого правительства.

Верховная Рада уволила всех чиновников Кабмина Николая Азарова. Соответствующее решение поддержали 258 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Этим постановлением из состава правительства уволены: С.Арбузов, А.Клименко, Э.Ставицкий, Ю.Бойко, А.Вилкул, О.Проскуряков, И.Прасолов, Р.Сафиуллин, Л.Новохатько и другие.

Источник: УНН..... ВР отправила в отставку весь состав старого правительства.Верховная Радавсех чиновников Кабмина Николая Азарова. Соответствующее решение поддержали 258 народных депутатов, передает корреспондент УНН.Этим постановлением из состава правительства уволены: С.Арбузов, А.Клименко, Э.Ставицкий, Ю.Бойко, А.Вилкул, О.Проскуряков, И.Прасолов, Р.Сафиуллин, Л.Новохатько и другие.Источник: УНН..... Читать новость...

Верховная Рада уволила главу Верховного суда...

Верховная Рада Украины уволила Петра Пилипчука с должности главы Верховного суда в связи с его заявлением об отставке. «За» соответствующий проект постановления проголосовали 227 нардепов из минимально необходимых 226.

Стоит отметить, что заявление об отставке Петр Пилипчук написал еще 19 сентября 2012 года, а неделю спустя Высший совет юстиции рекомендовал парламенту уволить главу Верховного суда в связи с достижением пенсионного возраста.

По материалам: rbc.ua..... Верховная Рада УкраиныПетра Пилипчука с должности главы Верховного суда в связи с его заявлением об отставке. «За» соответствующий проект постановления проголосовали 227 нардепов из минимально необходимых 226.Стоит отметить, что заявление об отставке Петр Пилипчук написал еще 19 сентября 2012 года, а неделю спустя Высший совет юстиции рекомендовал парламенту уволить главу Верховного суда в связи с достижением пенсионного возраста.По материалам: rbc.ua..... Читать новость...

Верховная Рада уволила Наливайченко с поста главы СБУ...

Верховная Рада уволила Валентина Наливайченко с должности председателя Службы безопасности Украины, передает корреспондент УНН.

Читайте: Все участники переговоров об отставке Наливайченко остались довольны, – Томенко

За соответствующее представление президента Украины Петра Порошенко проголосовали 248 народных депутатов.

Читайте: Радикальная партия не поддержит отставку Наливайченко, - Ляшко

Ожидается, что вместо Наливайченко глава государства предложит ВР назначить председателем СБУ Василия Грицака.

Источник: УНН..... Верховная РадаВалентина Наливайченко с должности председателя Службы безопасности Украины, передает корреспондент УНН.Читайте: Все участники переговоров об отставке Наливайченко остались довольны, – ТоменкоЗа соответствующее представление президента Украины Петра Порошенко проголосовали 248 народных депутатов.Читайте: Радикальная партия не поддержит отставку Наливайченко, - ЛяшкоОжидается, что вместо Наливайченко глава государства предложит ВР назначить председателем СБУ Василия Грицака.Источник: УНН..... Читать новость...

ВР уволила членов совета НБУ в связи с завершением срока их ...

ВР уволила членов совета НБУ: Гончарова, Горбаля, Клюева, Колесникова, Порошенко, Прасолова.

Верховная Рада приняла постановление “Об увольнении членов совета Национального банка Украины” (регистрационный № 4425).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 из 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В соответствии с постановлением, уволены члены совета НБУ в связи с завершением срока их полномочий — Михаил Гончаров, Василий Горбаль, Сергей Клюев, Борис Колесников, Петр Порошенко, Игорь Прасолов.

Источник: УНИАН..... ВРчленов совета НБУ: Гончарова, Горбаля, Клюева, Колесникова, Порошенко, Прасолова.Верховная Рада приняла постановление “Об увольнении членов совета Национального банка Украины” (регистрационный № 4425).Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 из 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В соответствии с постановлением, уволены члены совета НБУ в связи с завершением срока их полномочий — Михаил Гончаров, Василий Горбаль, Сергей Клюев, Борис Колесников, Петр Порошенко, Игорь Прасолов.Источник: УНИАН..... Читать новость...

Верховная Рада уволила Вощевского с должности вице-премьера...

Верховная Рада уволила Валерия Вощевского с должности вице-премьер-министра Украины. Соответствующее решение поддержали 234 народных депутата.

Напомним, вопрос увольнения Вощевского парламент уже рассматривал во вторник, 15 сентября. Трижды соответствующий документ ставился на голосование, но так и не смог набрать достаточного количества голосов. Радикалы (а именно по квоте «Радикальной партии» Валерий Вощевский вошел в состав Кабинета министров) отказались голосовать за отставку своего коллеги. Заявление об увольнении Валерий Вощевский написал сразу же после того, как «Радикальная партия» заявила о своем выходе из парламентской коалиции...... Верховная РадаВалерия Вощевского с должности вице-премьер-министра Украины. Соответствующее решение поддержали 234 народных депутата.Напомним, вопрос увольнения Вощевского парламент уже рассматривал во вторник, 15 сентября. Трижды соответствующий документ ставился на голосование, но так и не смог набрать достаточного количества голосов. Радикалы (а именно по квоте «Радикальной партии» Валерий Вощевский вошел в состав Кабинета министров) отказались голосовать за отставку своего коллеги. Заявление об увольнении Валерий Вощевский написал сразу же после того, как «Радикальная партия» заявила о своем выходе из парламентской коалиции...... Читать новость...