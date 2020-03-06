Новость Зеленский встретился с послами G7 Добавлено: 2020-03-06 10:07:54 Корреспондент: Алексей Свидров

В ходе рабочей поездки в Полтавскую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран Группы cеми (G7) и Главой Представительства ЕС в Украине. В неформальной обстановке участники встречи обсудили вопрос дальнейшего курса Украины.

В частности, Президент подчеркнул неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину. Он подчеркнул, что перезагрузка Кабинета Министров имеет целью улучшение результативности работы исполнительной власти и не повлияет на провозглашенные приоритеты во внутренней и внешней политике.

Владимир Зеленский поблагодарил глав дипломатических представительств стран Группы семи и Европейского Союза за практическую помощь и политическую поддержку избранного Украиной пути реформ.

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Зеленский встретился с послами G7...

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Группой послов стран «Большой семерки» по поддержке реформ в Украине и главами представительств Европейского Союза и НАТО в Украине. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы.

«Спасибо представителям ваших стран за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня очень сложная ситуация, но у вас мощная, неизменная проукраинская позиция», - отметил он.

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Ермак встретился с послами G7...

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с руководством посольств стран «Большой семерки».

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Ермак встретился с послами стран G7...

В рамках регулярного диалога состоялась очередная встреча руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака с послами стран Группы семи (G7) и Главой Представительства Европейского Союза в Украине.

Андрей Ермак проинформировал дипломатов о последних шагах для достижения мира на Донбассе. Руководитель Офиса Президента поблагодарил глав дипломатических представительств стран «Большой семерки» и ЕС за твердую поддержку и практическую помощь Украине, в том числе в вопросах дальнейшей трансформации страны.

Собеседники обсудили возможности усиления такой поддержки, прежде всего в контексте дальнейшей реализации структурных реформ, усиления институциональной способност..... В рамках регулярного диалога состоялась очередная встреча руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака сстран Группы семи (G7) и Главой Представительства Европейского Союза в Украине.Андрей Ермак проинформировал дипломатов о последних шагах для достижения мира на Донбассе. Руководитель Офиса Президента поблагодарил глав дипломатических представительств стран «Большой семерки» и ЕС за твердую поддержку и практическую помощь Украине, в том числе в вопросах дальнейшей трансформации страны.Собеседники обсудили возможности усиления такой поддержки, прежде всего в контексте дальнейшей реализации структурных реформ, усиления институциональной способност..... Читать новость...

Л. Кожара встретился с иностранными послами...

Л. Кожара призвал послов иностранных государств осудить экстремистские действия в Киеве.

Глава МИД Украины Л. Кожара во время встречи с послами США, Канады и стран Европы по вопросу проявлений экстремизма в Украине призвал дипломатов осудить экстремистские действия в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Надеюсь на ответную реакцию наших партнеров, которая будет направлена ​​на то, чтобы экстремистские силы прекратили противостояние", - сказал Л. Кожара.

По его словам, правительство отреагирует на правонарушения на Грушевского. "На сегодняшний день происходит нарушение действующего законодательства со стороны радикальных сил. Правительство ..... Л. Кожара призвал послов иностранных государств осудить экстремистские действия в Киеве.Глава МИД Украины Л. Кожара во время встречи сСША, Канады и стран Европы по вопросу проявлений экстремизма в Украине призвал дипломатов осудить экстремистские действия в Киеве, передает корреспондент УНН."Надеюсь на ответную реакцию наших партнеров, которая будет направлена ​​на то, чтобы экстремистские силы прекратили противостояние", - сказал Л. Кожара.По его словам, правительство отреагирует на правонарушения на Грушевского. "На сегодняшний день происходит нарушение действующего законодательства со стороны радикальных сил. Правительство ..... Читать новость...

Кожара встретился с послами ряда иностранных государств...

Л. Кожара рассказал иностранным послам о переговорах В. Януковича с оппозицией.

Сегодня министр иностранных дел Украины Леонид Кожара встретился с главами дипломатических миссий государств-членов ЕС, США, Канады и Швейцарии, аккредитованными в Украине, где обсуждалась актуальная ситуация в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министр проинформировал дипломатов об актуальной ситуации в Украине, связанной с проведением массовых акций протеста, и ходе инициированного президентом Украины В. Януковичем переговорного процесса с оппозицией с целью поиска путей преодоления кризиса.

Леонид Кожара ответил на ряд вопросов послов, касающихся широкого круга воп..... Л. Кожара рассказал иностранным послам о переговорах В. Януковича с оппозицией.Сегодня министр иностранных дел Украины Леонид Кожарас главами дипломатических миссий государств-членов ЕС, США, Канады и Швейцарии, аккредитованными в Украине, где обсуждалась актуальная ситуация в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.Министр проинформировал дипломатов об актуальной ситуации в Украине, связанной с проведением массовых акций протеста, и ходе инициированного президентом Украины В. Януковичем переговорного процесса с оппозицией с целью поиска путей преодоления кризиса.Леонид Кожара ответил на ряд вопросов послов, касающихся широкого круга воп..... Читать новость...

Зеленский встретился с генсеком ООН...

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Глава государства поблагодарил Генерального секретаря ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии», - говорится в сообщении.

Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее президенты Украины и Соединенных Штатов Америки Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели беседу в ходе встречи в Нью-Йорке.

ЧИТАЙТЕ: Появились новые подробности разго..... Президент Украины Владимирс генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Об этом сообщает его пресс-служба.«Глава государства поблагодарил Генерального секретаря ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии», - говорится в сообщении.призвал Организацию Объединенных Наций осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.Ранее президенты Украины и Соединенных Штатов Америки Владимири Дональд Трамп провели беседу в ходе встречи в Нью-Йорке.ЧИТАЙТЕ: Появились новые подробности разго..... Читать новость...

Зеленский встретился с Фриланд...

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Канаду встретился с главой Министерства иностранных дел Христей Фриланд. Об этом сообщает его пресс-служба.

Он поблагодарил Канаду за последовательную и всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества.

Стороны подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Кроме этого, Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.

ЧИТАЙТЕ: Украина продо..... Президент Украины Владимирв рамках визита в Канадус главой Министерства иностранных дел Христей Фриланд. Об этом сообщает его пресс-служба.Он поблагодарил Канаду за последовательную и всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества.Стороны подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.Кроме этого,подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.ЧИТАЙТЕ: Украина продо..... Читать новость...

Зеленский встретился с Назарбаевым ...

В рамках визита в Японию президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим главой Казастана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Стороны обсудили вопрос войны на Донбассе и оккупации Крыма. Назарбаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины.

Также обсуждались положительные изменения в продвижении к миру, в частности возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров, а также подчеркнули необходимость проведения скорейших переговоров в Нормандском формате.

«Всем нам нужен диалог. Наши территории важны. Это земли наших предков и, я убежден, наших детей&r..... В рамках визита в Японию президент Украины Владимирс бывшим главой Казастана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.Стороны обсудили вопрос войны на Донбассе и оккупации Крыма. Назарбаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины.Также обсуждались положительные изменения в продвижении к миру, в частности возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров, а также подчеркнули необходимость проведения скорейших переговоров в Нормандском формате.«Всем нам нужен диалог. Наши территории важны. Это земли наших предков и, я убежден, наших детей&r..... Читать новость...