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|Новость
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Зеленский встретился с послами G7
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|Добавлено:
|2020-03-06 10:07:54
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
В ходе рабочей поездки в Полтавскую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран Группы cеми (G7) и Главой Представительства ЕС в Украине. В неформальной обстановке участники встречи обсудили вопрос дальнейшего курса Украины.
В частности, Президент подчеркнул неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину. Он подчеркнул, что перезагрузка Кабинета Министров имеет целью улучшение результативности работы исполнительной власти и не повлияет на провозглашенные приоритеты во внутренней и внешней политике.
Владимир Зеленский поблагодарил глав дипломатических представительств стран Группы семи и Европейского Союза за практическую помощь и политическую поддержку избранного Украиной пути реформ.
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился
с Группой послов стран «Большой семерки» по поддержке реформ в Украине и главами представительств Европейского Союза и НАТО в Украине. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы.
«Спасибо представителям ваших стран за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня очень сложная ситуация, но у вас мощная, неизменная проукраинская позиция», - отметил он.
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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился
с руководством посольств стран «Большой семерки».
Андрей Ермак поблагодарил дипломатов и их страны за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Руководитель Офиса Президента Украины проинформировал о ситуации на Донбассе и будущих шагах в рамках Минского процесса.
«Позиция Президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан», – подчеркнул Андрей Ермак.
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В рамках регулярного диалога состоялась очередная встреча руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака с послами
стран Группы семи (G7) и Главой Представительства Европейского Союза в Украине.
Андрей Ермак проинформировал дипломатов о последних шагах для достижения мира на Донбассе. Руководитель Офиса Президента поблагодарил глав дипломатических представительств стран «Большой семерки» и ЕС за твердую поддержку и практическую помощь Украине, в том числе в вопросах дальнейшей трансформации страны.
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Л. Кожара призвал послов иностранных государств осудить экстремистские действия в Киеве.
Глава МИД Украины Л. Кожара во время встречи с послами
США, Канады и стран Европы по вопросу проявлений экстремизма в Украине призвал дипломатов осудить экстремистские действия в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Надеюсь на ответную реакцию наших партнеров, которая будет направлена на то, чтобы экстремистские силы прекратили противостояние", - сказал Л. Кожара.
По его словам, правительство отреагирует на правонарушения на Грушевского. "На сегодняшний день происходит нарушение действующего законодательства со стороны радикальных сил. Правительство ..... Читать новость...
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Л. Кожара рассказал иностранным послам о переговорах В. Януковича с оппозицией.
Сегодня министр иностранных дел Украины Леонид Кожара встретился
с главами дипломатических миссий государств-членов ЕС, США, Канады и Швейцарии, аккредитованными в Украине, где обсуждалась актуальная ситуация в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
Министр проинформировал дипломатов об актуальной ситуации в Украине, связанной с проведением массовых акций протеста, и ходе инициированного президентом Украины В. Януковичем переговорного процесса с оппозицией с целью поиска путей преодоления кризиса.
Леонид Кожара ответил на ряд вопросов послов, касающихся широкого круга воп..... Читать новость...
Зеленский встретился с генсеком ООН...
Президент Украины Владимир Зеленский встретился
с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Об этом сообщает его пресс-служба.
«Глава государства поблагодарил Генерального секретаря ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии», - говорится в сообщении.
Зеленский
призвал Организацию Объединенных Наций осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.
Ранее президенты Украины и Соединенных Штатов Америки Владимир Зеленский
и Дональд Трамп провели беседу в ходе встречи в Нью-Йорке.
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Зеленский встретился с Фриланд...
Президент Украины Владимир Зеленский
в рамках визита в Канаду встретился
с главой Министерства иностранных дел Христей Фриланд. Об этом сообщает его пресс-служба.
Он поблагодарил Канаду за последовательную и всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества.
Стороны подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.
Кроме этого, Зеленский
подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.
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Зеленский встретился с Назарбаевым ...
В рамках визита в Японию президент Украины Владимир Зеленский встретился
с бывшим главой Казастана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
Стороны обсудили вопрос войны на Донбассе и оккупации Крыма. Назарбаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины.
Также обсуждались положительные изменения в продвижении к миру, в частности возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров, а также подчеркнули необходимость проведения скорейших переговоров в Нормандском формате.
«Всем нам нужен диалог. Наши территории важны. Это земли наших предков и, я убежден, наших детей&r..... Читать новость...
Зеленский встретился Юнкером...
Президент Украины Владимир Зеленский
прибыл с официальным визитом Брюссель. Об этом сообщает пресс-служба АП.
Он уже встретился
с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Во время встречи украинский лидер подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарил за особую роль Европейского союза в сдерживании российской агрессии.
Ранее Зеленский
рассказал, с каких вопросов он начнет разговор с лидерами Европы.
«Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса - как мы вместе будем оказывать давление на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру», - написал он в Facebook.
Накануне пресс-секретарь ..... Читать новость...