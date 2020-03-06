Новость Государственная таможенная служба ответила на обвинения Зеленского Добавлено: 2020-03-06 10:31:44 Корреспондент: Алексей Свидров

Государственная таможенная служба ответила на обвинения президента Украины Владимира Зеленского о недовыполнили плана по сборам в бюджет за два месяца на 13 миллиардов гривен.

«Доходы бюджета от таможни напрямую зависят от объемов налогооблагаемого импорта. На объемы такого импорта, как вы понимаете, Таможня НЕ влияет, зато влияют изменения конъюнктуры мировых рынков, социально-экономическая ситуация в стране, уровень доходов населения и промышленного производства», - говорится в сообщении.

Налогооблагаемый импорт в начале 2020 года сократился на 0,21 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Но это не все. Есть еще один фактор, который объясняет, почему Таможня недодала. В бюджет-2020 правительство заложило курс доллара на уровне 27 грн. В январе-феврале 2020 гривна укрепилась: 1$ = 23,68-24,57 грн. О чем это говорит? Когда стоимость импортируемого товара в долларах осталась такой же, а в гривне она снизилась, так как курс гривны укрепился, мы получаем меньше налогов. То есть Таможня при таких раскладах меньше собирает», - добавили в ведомстве.

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Глава Госуд..... регистрационнаяУкраины констатирует закрытие более 10 тысяч компаний на аннексированном Российской Федерацией полуострове Крым. О ситуации с бизнесом на полуострове во время брифинга рассказала Анна Онищенко, председатель Государственной регистрационной службы. Слова Анны Онищенко передает агентство «Украинские новости».«Был принят приказ о сокращенном порядке прекращения деятельности юридических лиц. Данные государственных регистраторов Винницкой, Житомирской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ривненской и Черниговской областей, - проведено регистрацию более 10 тысяч компаний», - заявила Анна Онищенко.Глава Госуд..... Читать новость...

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Государственная фискальная служба одобрила процедуру реструктуризации долга "Укрнафты", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"По поручению Премьер-министра Украины с целью погашения налогового долга Государственной фискальной службой Украины начата процедура погашения долгового обязательства ОАО "Укрнафта". 10 августа 2015 года было подписано решение о реструктуризации долга компании, который составляет более 8 млрд грн. Согласно условиям договора рассрочки, ПАО "Укрнафта" должна выплатить свой долг равными частями до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 августа в Государственной фискальной службе отчитались о задолжен..... фискальнаяодобрила процедуру реструктуризации долга "Укрнафты", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС."По поручению Премьер-министра Украины с целью погашения налогового долга Государственной фискальной службой Украины начата процедура погашения долгового обязательства ОАО "Укрнафта". 10 августа 2015 года было подписано решение о реструктуризации долга компании, который составляет более 8 млрд грн. Согласно условиям договора рассрочки, ПАО "Укрнафта" должна выплатить свой долг равными частями до конца текущего года", - говорится в сообщении.Напомним, 6 августа в Государственной фискальной службе отчитались о задолжен..... Читать новость...