Новость У президента прокомментировала слова Шмыгаля о воде в Крым Добавлено: 2020-03-06 11:02:19 Корреспондент: Алексей Свидров

Заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташевана заявила, что новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмигаль пока не в контексте оккупированного полуострова.

«Уверена, что новоназначенный премьер-министр пока не в контексте Крыма. Мы будем со своей стороны брифить все правительство в отношении крымских вопросов, в частности воды», - написала она в Facebook.

По её словам, позиция представительства президента Украины в АР Крым не изменилась - государство-оккупант несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове.

Ранее Шмыгаль заявил, неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. Однако позже он уточнил свое заявление.

«Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины», - сказал премьер.

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