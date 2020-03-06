Новость Чумак назначен и.о. генпрокурора, - СМИ Добавлено: 2020-03-06 11:30:50 Корреспондент: Алексей Свидров

Исполняющим обязанности генерального прокурора назначен заместитель генпрокурора Виктор Чумак. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в ГПУ.

«Чумак назначен и.о», - отметил он.

По его словам, данное решение приняло руководство Офиса генерального прокурора.

Напомним, Верховная Рада выразила недоверие главе Генеральной прокуратуры Украины Руслану Рябошапке. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Чумак назначен военным прокурором Украины...

Бывший народный депутат Виктор Чумак назначен на должность главного военного прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь статьей 9 закона Украины О прокуратуре, 11 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором», - говорится в сообщении.

Напомним, 2 сентября 2019 года Рябошапка уволил своего заместителя, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, который занимал данную должность с августа 2014 года.

ЧИТАЙТЕ: Рябошапка уволил прокуроров четырех областей

Виктор Чумак - глава Комитета Верховной..... Бывший народный депутат Викторна должность главного военного прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.«Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь статьей 9 закона Украины О прокуратуре, 11 сентября 2019 года подписал приказ оии Виктораа заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором», - говорится в сообщении.Напомним, 2 сентября 2019 года Рябошапка уволил своего заместителя, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, который занимал данную должность с августа 2014 года.ЧИТАЙТЕ: Рябошапка уволил прокуроров четырех областейВиктор- глава Комитета Верховной..... Читать новость...

Гузырь назначен первым замом генпрокурора...

Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин назначил Владимира Гузыря своим первым заместителем. Об этом говорится в сообщении на сайте ГПУ, передает УНН. Также В.Шокин назначил заместителем Генпрокурора Олега Залиско. Напомним, 16 февраля генпрокурор сообщил, что назначил Владимира Гузыря и Давида Сакварелидзе своими заместителями.

Справка УНН: Владимир Гузырь - государственный советник юстиции 3 класса. Почти 30 лет работает в органах прокуратуры Украины. Занимал должности следователя, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры г. Киева, прокурора Ленинградского и Днепровского районов столицы, прокурора Волынской и Житомирской областей, начальника управления надзор..... Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин назначил Владимира Гузыря своим первым заместителем. Об этом говорится в сообщении на сайте ГПУ, передает УНН. Также В.Шокин назначил заместителем Генпрокурора Олега Залиско. Напомним, 16 февраля генпрокурор сообщил, что назначил Владимира Гузыря и Давида Сакварелидзе своими заместителями.Справка УНН: Владимир Гузырь - государственный советник юстиции 3 класса. Почти 30 лет работает в органах прокуратуры Украины. Занимал должности следователя, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры г. Киева, прокурора Ленинградского и Днепровского районов столицы, прокурора Волынской и Житомирской областей, начальника управления надзор..... Читать новость...

Заместитель генпрокурора Гузырь подал в отставку, на его мес...

Первый заместитель генерального прокурора Украины Владимир Гузырь подал в отставку из-за «политического давления». Об этом он заявил на брифинге во вторник, 28 июля.

«Находясь в отпуске и имея возможность лично на себе ощутить это политическое давление на прокуратуру, я принял решение выйти сегодня из отпуска и сделал заявление генеральному прокурору о своей отставке», - сказал он.

Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин отставку своего первого зама принял. И вместо него сразу же назначил Юрия Севрука (на фото).

«Я принял отставку своего заместителя. Одновременно вам сообщаю, что сегодня мною назначен первым заместителем генерального прокурора Украины госуд..... Первый заместитель генерального прокурора Украины Владимир Гузырь подал в отставку из-за «политического давления». Об этом он заявил на брифинге во вторник, 28 июля.«Находясь в отпуске и имея возможность лично на себе ощутить это политическое давление на прокуратуру, я принял решение выйти сегодня из отпуска и сделал заявление генеральному прокурору о своей отставке», - сказал он.Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин отставку своего первого зама принял. И вместо него сразу же назначил Юрия Севрука (на фото).«Я принял отставку своего заместителя. Одновременно вам сообщаю, что сегодня мноюпервым заместителем генерального прокурора Украины госуд..... Читать новость...

Россия ни за что не выдаст Януковича, - Чумак...



Народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Виктор Чумак убежден в том, что российские спецслужбы ни за что не станут выдавать Виктора Януковича Украине. Вероятно потому, что тот знает слишком много секретов о планах Российской Федерации и лично о Владимире Путине.

Виктор Чумак уверен в том, что у Януковича и Путина были разговоры не только о Крыме и Донбассе, но и Европу, и обо всем остальном мире.

«Поэтому для России Янукович ценен как носитель чрезвычайно важной информации, поэтому не стоит ожидать его возвращения», - подчеркнул он.

При этом комментируя возможность возвращения в Госбюджет денег со счетов Януковича, Виктор..... Народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Викторубежден в том, что российские спецслужбы ни за что не станут выдавать Виктора Януковича Украине. Вероятно потому, что тот знает слишком много секретов о планах Российской Федерации и лично о Владимире Путине.Викторуверен в том, что у Януковича и Путина были разговоры не только о Крыме и Донбассе, но и Европу, и обо всем остальном мире.«Поэтому для России Янукович ценен как носитель чрезвычайно важной информации, поэтому не стоит ожидать его возвращения», - подчеркнул он.При этом комментируя возможность возвращения в Госбюджет денег со счетов Януковича, Виктор..... Читать новость...

Изъяты автомобили экс-генпрокурора В.Пшонки...



СБУ и МВД изъяли машины экс-генпрокурора В.Пшонки.

Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины по выявлению движимого и недвижимого имущества, принадлежащего бывшим чиновникам, Службой безопасности Украины совместно с органами МВД изъяты автомобили представительского класса - две "Ауди" А8 и "Мерседес" S550, которые обслуживали бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Пшонку. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

"Иномарки находились в закрытом боксе одного из режимных предприятий Киева. При осмотре автомобилей в одной из "Ауди" и в "Мерседесе" выявлены дополнительные регистрационные номера, которые органам..... СБУ и МВД изъяли машины экс-В.Пшонки.Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины по выявлению движимого и недвижимого имущества, принадлежащего бывшим чиновникам, Службой безопасности Украины совместно с органами МВД изъяты автомобили представительского класса - две "Ауди" А8 и "Мерседес" S550, которые обслуживали бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Пшонку. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН."Иномарки находились в закрытом боксе одного из режимных предприятий Киева. При осмотре автомобилей в одной из "Ауди" и в "Мерседесе" выявлены дополнительные регистрационные номера, которые органам..... Читать новость...

Виктор Чумак рассказал о встрече с миссией МВФ...



Народный депутат Украины от фракции «УДАР» Виктор Чумак сообщил о том, что встреча украинской делегации с членами экспертной миссии Международного валютного фонда, состоявшаяся в Украине, проходила почти два часа.

Как отметил политик, члены миссии МВФ очень четко фиксируют все слабые места Украины.

«Говорили с ними об антикоррупционной политике и проблеме с украинскими судами. Сошлись на том, что суды самое важное, но и самое слабое звено для реализации каких-либо реформ», - написал Виктор Чумак у себя в Facebook.

По его словам, во время встречи он озвучил безумную идею – распустить все высшие специализированные суды в Украине, набра..... Народный депутат Украины от фракции «УДАР» Викторсообщил о том, что встреча украинской делегации с членами экспертной миссии Международного валютного фонда, состоявшаяся в Украине, проходила почти два часа.Как отметил политик, члены миссии МВФ очень четко фиксируют все слабые места Украины.«Говорили с ними об антикоррупционной политике и проблеме с украинскими судами. Сошлись на том, что суды самое важное, но и самое слабое звено для реализации каких-либо реформ», - написал Виктору себя в Facebook.По его словам, во время встречи он озвучил безумную идею – распустить все высшие специализированные суды в Украине, набра..... Читать новость...

Партия регионов утратила большинство – Чумак...



Народный депутат Украины от фракции «УДАР» Виктор Чумак заявил, что партия власти не может собрать депутатов своей фракции на сессионные заседания, поскольку не хочет соглашаться с требованиями оппозиции относительно персонального голосования.

«Голосования в Верховной Раде – это легитимизация государственной политики путем принятия законов. Партии регионов куда проще контролировать карточки для голосования, нежели людей, которых избрали депутатами. Но теперь в парламенте 225 мажоритарщиков, и на всех «пряников» не хватает. Руководители Партии регионов не могут их контролировать», - заявил Виктор Чумак.

По его словам, заявления П..... Народный депутат Украины от фракции «УДАР» Викторзаявил, что партия власти не может собрать депутатов своей фракции на сессионные заседания, поскольку не хочет соглашаться с требованиями оппозиции относительно персонального голосования.«Голосования в Верховной Раде – это легитимизация государственной политики путем принятия законов. Партии регионов куда проще контролировать карточки для голосования, нежели людей, которых избрали депутатами. Но теперь в парламенте 225 мажоритарщиков, и на всех «пряников» не хватает. Руководители Партии регионов не могут их контролировать», - заявил ВикторПо его словам, заявления П..... Читать новость...

Чумак: Крым - это военный фланг юга России...

Крым никогда не рассматривался Россией как рекреационная зона. Крымчанам только обещали, что к ним приедут туристы и полуостров сможет зарабатывать на них миллионы. Первая и стратегическая цель российской власти – милитаризировать Крымский полуостров. Такое мнение в эфире программы «Шустер LIVE» высказал кандидат в нардепы от «Блока Петра Порошенко» Виктор Чумак.

«Крым всегда рассматривался в военно-стратегических планах, как непотопляемый авианосец на южном фланге России. И ситуация такова, что на сегодняшний день уже ведутся разговоры и готовятся планы по закрытию въезда иностранцев в Севастополь. На сегодняшний день подтверждаются все данные, что там ..... Крым никогда не рассматривался Россией как рекреационная зона. Крымчанам только обещали, что к ним приедут туристы и полуостров сможет зарабатывать на них миллионы. Первая и стратегическая цель российской власти – милитаризировать Крымский полуостров. Такое мнение в эфире программы «Шустер LIVE» высказал кандидат в нардепы от «Блока Петра Порошенко» Виктор«Крым всегда рассматривался в военно-стратегических планах, как непотопляемый авианосец на южном фланге России. И ситуация такова, что на сегодняшний день уже ведутся разговоры и готовятся планы по закрытию въезда иностранцев в Севастополь. На сегодняшний день подтверждаются все данные, что там ..... Читать новость...