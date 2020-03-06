Новость Зеленский заявил о новом уровне отношений между Украиной и Турцией Добавлено: 2020-03-06 13:06:42 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Владимир Зеленский отмечает, что отношения между Украиной и Турцией имеют значительный потенциал для развития и уже сейчас вышли на новый уровень.

В интервью турецкому телевизионному каналу «ТРТ» он рассказал, что впервые встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом сразу после того, как победил на президентских выборах и еще не приступил к исполнению обязанностей Главы Украинского государства. Затем были уже официальные встречи в Турции и Украине.

«У нас была очень полезная встреча с Президентом Эрдоганом, и мы поняли, что между двумя странами существуют хорошие отношения. Но мы должны развить их еще больше. Я думаю, что сейчас мы вывели наши отношения на другой уровень», – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, завершение подписания Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) является очень важным для обеих стран. К этому остался всего один шаг.

Также президенты обсудили вопросы инвестиционной безопасности, проекты в сферах сельского хозяйства, обороны и энергетики.

«Кроме того, пообщались о туризме. Турция имеет важный опыт в этих вопросах, и мы будем учиться этому», – сказал Глава Украинского государства.

Важным является и большое уважение Турции к территориальной целостности и суверенитету Украины, подчеркнул Владимир Зеленский.

«Мы с Президентом Эрдоганом долго говорили об оккупации в Донецке и Луганске, а также об аннексии Крыма. В ходе встречи мы обсудили инвестиции в Херсонском регионе, который граничит с Крымом, для крымских татар, которые после аннексии Крыма переехали в контролируемые Украиной регионы. Мы возведем там дома и гостиницы и реализуем различные инфраструктурные проекты для крымских татар. Мы построили КПВВ… Я хочу, чтобы крымские татары и крымчане увидели отношение к ним. Мы будем инвестировать, чтобы показать, что мы ценим их», – пояснил Президент.

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