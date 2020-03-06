Новость Чубаров раскритиковал заявление Шмыгаля о воде для Крыма Добавлено: 2020-03-06 13:35:30 Корреспондент: Алексей Свидров

Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров назвал скандальным заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды в оккупированный Крым.

«Скандальное заявление новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды по Северо-Крымскому каналу во временно оккупированный Крым, озвученная им на фоне ужесточения в Крыму репрессий и преследования крымских татар и этнических украинцев со стороны российских оккупантов, по сути, стало подлым ударом в спину тех, кто не смирился с оккупацией Крыма и остаются верными Украинскому государству», - написал он в Facebook.

По его словам, в последнее время по Крыму прозвучал целый ряд капитуляционных заявлений со стороны отдельных украинских политиков и чиновников, что дезориентирует международных партнеров, желающих поддержать восстановление территориальной целостности Украины.

«Абсолютно недопустимы попытки прикрытия подобных "инициатив" якобы заботой о гражданах Украины, которые проживают в оккупированном Россией Крыму. На самом деле, любые уступки России со стороны Украины или ее международных партнеров только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, в первую очередь против крымско-татарского народа», - добавил Чубаров.

Он подчеркнул, что возобновление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу необходимо Москве для укрепления и расширения военного присутствия на оккупированном полуострове, а также для оборудования новых поселений для колонизации захваченного полуострова российскими гражданами и дальнейшего вытеснения коренного населения.

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У президента прокомментировала слова Шмыгаля о воде в Крым...

Заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташевана заявила, что новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмигаль пока не в контексте оккупированного полуострова.

«Уверена, что новоназначенный премьер-министр пока не в контексте Крыма. Мы будем со своей стороны брифить все правительство в отношении крымских вопросов, в частности воды», - написала она в Facebook.

По её словам, позиция представительства президента Украины в АР Крым не изменилась - государство-оккупант несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове.

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«Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной», - написал он в Facebook.

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"Без Крыма и Донбасса - у нас не будет государства", - Чубар...

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что без возвращения аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей путь в Европу закрыт. Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV, передает УНН.

"Украинское общество должно осознать, что потеря любой части своей территории - это потеря украинского государства. Если кто-то думает, что, смирившись с потерей Крыма, смирившись с потерей каких-то территорий на востоке страны, мы, мол, построим европейскую Украину - это самообман. Без Крыма и Донбасса - у нас не будет государства", - отметил Р.Чубаров.

По его мнению, общество должно поставить себе задачу по возвращ..... Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефатсчитает, что без возвращения аннексированногои оккупированных районов Донецкой и Луганской областей путь в Европу закрыт. Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV, передает УНН."Украинское общество должно осознать, что потеря любой части своей территории - это потеря украинского государства. Если кто-то думает, что, смирившись с потерей, смирившись с потерей каких-то территорий на востоке страны, мы, мол, построим европейскую Украину - это самообман. Бези Донбасса - у нас не будет государства", - отметил Р.По его мнению, общество должно поставить себе задачу по возвращ..... Читать новость...

Чубаров: "У Крыма впереди тяжелые времена"...

После репрессий в отношении крымских татар так называемое руководство оккупированного Крымского полуострова собирается найти на полуострове и других врагов, таким образом, пытаясь удержать свой режим.

Так считает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который выразил свою точку зрения в эфире «Шустер.LIVE».

«У Крыма впереди самые тяжелые времена. Целью сегодняшнего руководства полуострова является все население Крыма перевести в состояние жителей Курской или Рязанской области. В этих регионах Российской Федерации никто не может даже высказать свое личное мнение о власти. На сегодняшний день существует прямая опасность тем, кто отказывается принимать эту вл..... После репрессий в отношении крымских татар так называемое руководство оккупированного Крымского полуострова собирается найти на полуострове и других врагов, таким образом, пытаясь удержать свой режим.Так считает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат, который выразил свою точку зрения в эфире «Шустер.LIVE».«Увпереди самые тяжелые времена. Целью сегодняшнего руководства полуострова является все населениеперевести в состояние жителей Курской или Рязанской области. В этих регионах Российской Федерации никто не может даже высказать свое личное мнение о власти. На сегодняшний день существует прямая опасность тем, кто отказывается принимать эту вл..... Читать новость...

Деоккупация Крыма необратима, - Рефат Чубаров...



Как заявил народный депутат Украины от фракции «БПП», глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, оккупировав Крым, Российская Федерация пренебрегла всеми нормами международного права.

«Россия, оккупировав Крым, в наиболее уничижительных и агрессивных формах пренебрегла всеми нормами международного права, включая Декларацию ООН о правах коренных народов, принятую Генеральной ассамблеей ООН 13 сентября 2007 года», - написал он в Facebook.

Читайте: Россияне активно перебрасывают захваченную в Крыму технику, - Рефат Чубаров

Вместе с тем депутат убежден, что деоккупация Крыма необратима и будет сопровождаться принудительным возвраще..... Как заявил народный депутат Украины от фракции «БПП», глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат, оккупировав Крым, Российская Федерация пренебрегла всеми нормами международного права.«Россия, оккупировав Крым, в наиболее уничижительных и агрессивных формах пренебрегла всеми нормами международного права, включая Декларацию ООН о правах коренных народов, принятую Генеральной ассамблеей ООН 13 сентября 2007 года», - написал он в Facebook.Читайте: Россияне активно перебрасывают захваченную в Крыму технику, - РефатВместе с тем депутат убежден, что деоккупациянеобратима и будет сопровождаться принудительным возвраще..... Читать новость...

Блокада Крыма начнется 20 сентября, – Рефат Чубаров...



Народный депутат Украины из фракции «Блок Петра Порошенко», председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, когда точно начнется блокада Крыма. По его словам, дороги для грузов, идущих в оккупированный Крым, будут перекрыты 20 сентября в 12:00.

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«Все три дороги, которые ведут в Крым, будут перекрыты. В то же время перемещение людей и легковых автомобилей останется беспрепятственным», – заявил Рефат Чубаров.

Блокада Крыма будет носить долговременный характер.

Читайте: Блокада Крыма. Крымским татарам поможет "..... Народный депутат Украины из фракции «Блок Петра Порошенко», председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефатрассказал, когда точно начнется блокада. По его словам, дорогигрузов, идущих в оккупированный Крым, будут перекрыты 20 сентября в 12:00.Читайте: 20-21 сентября крымские татары перекроют админграницу с Крымом, - Рефат«Все три дороги, которые ведут в Крым, будут перекрыты. В то же время перемещение людей и легковых автомобилей останется беспрепятственным», – заявил РефатБлокадабудет носить долговременный характер.Читайте: Блокада. Крымским татарам поможет "..... Читать новость...

Чубаров: Наконец в ВР нет Компартии, причастной к оккупации...

Главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова радует тот факт, что в новом составе Верховной Рады Украины не будет Коммунистической партии, причастной к оккупации Крыма. Об этом Рефат Чубаров заявил во время телемарафона «Ночь выборов в Верховную Раду с Савиком Шустером» на телеканале "Украина", комментируя результаты экзит-поллов по парламентским выборам в Украине.

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«На мой взгляд, есть большой позитив в том, что, наконец, нет Коммунистической партии. Я думаю, что мы дождемся, когда у нас будут действительно независимые суды, и мы увидим действующих сегодня руководителей Компартии..... Главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефатаа радует тот факт, что в новом составе Верховной Рады Украины не будет Коммунистической партии, причастной к оккупации. Об этом Рефатзаявил во время телемарафона «Ночь выборов в Верховную Раду с Савиком Шустером» на телеканале "Украина", комментируя результаты экзит-поллов по парламентским выборам в Украине.Читайте: Национальный экзит-полл: в Раду проходят 7 партий«На мой взгляд, есть большой позитив в том, что, наконец, нет Коммунистической партии. Я думаю, что мы дождемся, когда у нас будут действительно независимые суды, и мы увидим действующих сегодня руководителей Компартии..... Читать новость...

Акция гражданской блокады Крыма будет переформатирована, - Ч...

Акция гражданской блокады оккупированного Россией Крыма будет переформатирована. 30 декабря об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, много функций, которые взяли на себя участники блокады, уже «отпали».

«Мы сейчас переформатируем акцию «гражданской блокады Крыма», и наши люди в намного меньшей численности будут находиться почти рядом с таможенниками, пограничниками. Они будут только наблюдать за тем, чтобы постановление правительства выполнялось, чтоб там не было контрабанды», - отметил Чубаров.

Он добавил, что инициаторы акции изначально выступали против единого врага – российского государства.

Чи..... Акция гражданской блокады оккупированного Россиейбудет переформатирована. 30 декабря об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат. По его словам, много функций, которые взяли на себя участники блокады, уже «отпали».«Мы сейчас переформатируем акцию «гражданской блокады», и наши люди в намного меньшей численности будут находиться почти рядом с таможенниками, пограничниками. Они будут только наблюдать за тем, чтобы постановление правительства выполнялось, чтоб там не было контрабанды», - отметилОн добавил, что инициаторы акции изначально выступали против единого врага – российского государства.Чи..... Читать новость...