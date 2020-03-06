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Чубаров раскритиковал заявление Шмыгаля о воде для Крыма
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|Добавлено:
|2020-03-06 13:35:30
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров назвал скандальным заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды в оккупированный Крым.
«Скандальное заявление новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды по Северо-Крымскому каналу во временно оккупированный Крым, озвученная им на фоне ужесточения в Крыму репрессий и преследования крымских татар и этнических украинцев со стороны российских оккупантов, по сути, стало подлым ударом в спину тех, кто не смирился с оккупацией Крыма и остаются верными Украинскому государству», - написал он в Facebook.
По его словам, в последнее время по Крыму прозвучал целый ряд капитуляционных заявлений со стороны отдельных украинских политиков и чиновников, что дезориентирует международных партнеров, желающих поддержать восстановление территориальной целостности Украины.
«Абсолютно недопустимы попытки прикрытия подобных "инициатив" якобы заботой о гражданах Украины, которые проживают в оккупированном Россией Крыму. На самом деле, любые уступки России со стороны Украины или ее международных партнеров только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, в первую очередь против крымско-татарского народа», - добавил Чубаров.
Он подчеркнул, что возобновление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу необходимо Москве для укрепления и расширения военного присутствия на оккупированном полуострове, а также для оборудования новых поселений для колонизации захваченного полуострова российскими гражданами и дальнейшего вытеснения коренного населения.
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У президента прокомментировала слова Шмыгаля о воде в Крым...
Заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташевана заявила, что новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмигаль пока не в контексте оккупированного полуострова.
«Уверена, что новоназначенный премьер-министр пока не в контексте Крыма
. Мы будем со своей стороны брифить все правительство в отношении крымских вопросов, в частности воды», - написала она в Facebook.
По её словам, позиция представительства президента Украины в АР Крым не изменилась - государство-оккупант несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове.
Ранее Шмыгаль заявил, неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе..... Читать новость...
Арахамия извинился за слова о воде для Крыма...
Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что в обмен на Донбасс Украина могла бы восстановить водоснабжение в оккупированный Крым.
«Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной», - написал он в Facebook.
Арахамия подчеркнул, что идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск с Донбасса не его, она прозвучала в вопросе ведущего телеканала «Прямой». Он же просто ответил на нег..... Читать новость...
"Без Крыма и Донбасса - у нас не будет государства", - Чубар...
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
считает, что без возвращения аннексированного Крыма
и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей путь в Европу закрыт. Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV, передает УНН.
"Украинское общество должно осознать, что потеря любой части своей территории - это потеря украинского государства. Если кто-то думает, что, смирившись с потерей Крыма
, смирившись с потерей каких-то территорий на востоке страны, мы, мол, построим европейскую Украину - это самообман. Без Крыма
и Донбасса - у нас не будет государства", - отметил Р.Чубаров
.
По его мнению, общество должно поставить себе задачу по возвращ..... Читать новость...
Чубаров: "У Крыма впереди тяжелые времена"...
После репрессий в отношении крымских татар так называемое руководство оккупированного Крымского полуострова собирается найти на полуострове и других врагов, таким образом, пытаясь удержать свой режим.
Так считает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
, который выразил свою точку зрения в эфире «Шустер.LIVE».
«У Крыма
впереди самые тяжелые времена. Целью сегодняшнего руководства полуострова является все население Крыма
перевести в состояние жителей Курской или Рязанской области. В этих регионах Российской Федерации никто не может даже высказать свое личное мнение о власти. На сегодняшний день существует прямая опасность тем, кто отказывается принимать эту вл..... Читать новость...
Деоккупация Крыма необратима, - Рефат Чубаров...
Как заявил народный депутат Украины от фракции «БПП», глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
, оккупировав Крым, Российская Федерация пренебрегла всеми нормами международного права.
«Россия, оккупировав Крым, в наиболее уничижительных и агрессивных формах пренебрегла всеми нормами международного права, включая Декларацию ООН о правах коренных народов, принятую Генеральной ассамблеей ООН 13 сентября 2007 года», - написал он в Facebook.
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Вместе с тем депутат убежден, что деоккупация Крыма
необратима и будет сопровождаться принудительным возвраще..... Читать новость...
Блокада Крыма начнется 20 сентября, – Рефат Чубаров...
Народный депутат Украины из фракции «Блок Петра Порошенко», председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
рассказал, когда точно начнется блокада Крыма
. По его словам, дороги для
грузов, идущих в оккупированный Крым, будут перекрыты 20 сентября в 12:00.
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«Все три дороги, которые ведут в Крым, будут перекрыты. В то же время перемещение людей и легковых автомобилей останется беспрепятственным», – заявил Рефат Чубаров
.
Блокада Крыма
будет носить долговременный характер.
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. Крымским татарам поможет "..... Читать новость...
Чубаров: Наконец в ВР нет Компартии, причастной к оккупации...
Главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубаров
а радует тот факт, что в новом составе Верховной Рады Украины не будет Коммунистической партии, причастной к оккупации Крыма
. Об этом Рефат Чубаров
заявил во время телемарафона «Ночь выборов в Верховную Раду с Савиком Шустером» на телеканале "Украина", комментируя результаты экзит-поллов по парламентским выборам в Украине.
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«На мой взгляд, есть большой позитив в том, что, наконец, нет Коммунистической партии. Я думаю, что мы дождемся, когда у нас будут действительно независимые суды, и мы увидим действующих сегодня руководителей Компартии..... Читать новость...
Акция гражданской блокады Крыма будет переформатирована, - Ч...
Акция гражданской блокады оккупированного Россией Крыма
будет переформатирована. 30 декабря об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
. По его словам, много функций, которые взяли на себя участники блокады, уже «отпали».
«Мы сейчас переформатируем акцию «гражданской блокады Крыма
», и наши люди в намного меньшей численности будут находиться почти рядом с таможенниками, пограничниками. Они будут только наблюдать за тем, чтобы постановление правительства выполнялось, чтоб там не было контрабанды», - отметил Чубаров
.
Он добавил, что инициаторы акции изначально выступали против единого врага – российского государства.
Чи..... Читать новость...
РФ проводит политику искусственного заселения Крыма, - Рефат...
Как сообщил народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко», лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
, Российская Федерация проводит политику искусственного заселения Крыма
.
По его словам, с одной стороны, будут выселять тех, кого считают нелояльными. В частности, крымских татар, которые продолжают оставаться верными Украине, а также тех, кто не поддерживает оккупацию. С другой стороны, как отмечает Рефат Чубаров
, под разными поводами будут пытаться увеличить население Крыма
.
«Так уже происходит в правоохранительных, карательных органах, следственных комитетах, ФСБ, прокуратуре, судах. Они привезли тысячи работников этих структу..... Читать новость...