  Новости мира
Важные новости Популярное Сотрудничество Партнеры Реклама Контакты
Новости мира  

Разделы новостей


Новости партнеров


Загрузка...


 Каталог новостей   Здоровье и красота   Ваше здоровье
Новость

В Киеве вводят дополнительные меры из-за угрозы коронавируса

 QR code
Добавлено:2020-03-06 14:05:47
Корреспондент:Алексей Свидров

  В Киеве вводят дополнительные меры для предотвращения распространения коронавирусу Covid-19. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

 «Столица принимает меры для предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Город делает все, чтобы обеспечить своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками коронавируса на территории Киева. В полной готовности мы, конечно, переводим учреждения здравоохранения. Но и другие сферы должны принять меры, чтобы мы предотвратили угрозу возможного распространения коронавируса в столице», - отметил он.

 Департамент здравоохранения должен обеспечить в медицинских учреждениях отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии; отбор биологического материала от больных с респираторной симптоматикой для проведения лабораторных исследований. Специалистов бригад скорой медицинской помощи, учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную и стационарную помощь больным, должны обеспечить пульс-эксиметрамы, аппаратами для неинвазивной вентиляции легких.

 Департаменту здравоохранения и КП «Фармация» поручено обеспечить медицинские учреждения неснижаемым запасом противовирусных препаратов, дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. Аптечную сеть - достаточным количеством противовирусных, лечебных и витаминных препаратов, средств неспецифической профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний, а также средств индивидуальной защиты и бесперебойную их реализацию.

ЧИТАЙТЕ: Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории, - Данилов

Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19.

Напомним, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина будет вынуждена ввести эпидемиологические мероприятия в связи с распространением коронавируса Covid-2019.

 
Новости от ИА "Новости мира" в Telegram.
Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Минздрав Украины усилил меры безопасности из-за коронавируса Минздрав Украины усилил меры безопасности из-за коронавируса...
  Министерство здравоохранения Украины усилило меры безопасности для защиты украинцев от коронавируса (2019-nCoV) из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
 «Учитывая информацию об эпидемическом распространении 2019-nCoV и наличие прямого авиасообщения с Китаем, на соответствующих санитарно-карантинных пунктах (СКП) в аэропорту Борисполь усилены команды быстрого реагирования и эпидемиологов. СКП переведены в круглосуточный режим работы. Также обеспечено дежурство бригад скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.
 С целью обеспечения раннего выявления возможных случаев нового вируса и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий Цент..... Читать новость...

В Великобритании вводят новые меры авиационной безопасности В Великобритании вводят новые меры авиационной безопасности...

  В пятницу, 24 марта 2017 года, в Великобритании вступают в силу новые меры авиационной безопасности. Они касаются перевозки электронных устройств из ряда стран.
 Как сообщает посольство РФ в Великобритании на своем сайте, в перечень таких стран вошли Саудовская Аравия, Тунис, Египет, Иордания, Ливан и Турция.
 На авиарейсах, которые следуют из этих шести стран, запрещено перевозить электронные устройства, превышающие по размеру среднестатистический смартфон. Под размерами среднестатистического смартфона подразумеваются следующие: длина – 16 сантиметров, ширина – 9,3 сантиметра, толщина – 1,5 сантиметра.
 Ранее подобные меры были введены и в США. ..... Читать новость...

Турция приняла дополнительные меры безопасности из-за теракта в Анкаре Турция приняла дополнительные меры безопасности из-за теракт...

 В связи с терактом, произошедшим в Анкаре, власти Турции приняли решение принять дополнительные меры безопасности по всей стране. Об этом объявил премьер-министр Ахмет Давутоглу.
 Как напомнил глава турецкого правительства, принятие дополнительных мер безопасности является стандартной практикой по всему миру после любого рода терактов.
 «Это было после терактов в Париже, в Нью-Йорке. У нас то же самое. Наши силы безопасности работают сейчас и днем, и ночью», - сказал Ахмет Давутоглу.
 Напомним, что теракт в Анкаре произошел 13 марта и привел к гибели 37 человек. При этом еще более 120 получили ранения. Ответственность за теракт на себя уже взяла одна из ..... Читать новость...

В Австралии и США после стрельбы в Канаде приняли дополнительные меры безопасности В Австралии и США после стрельбы в Канаде приняли дополнител...

После стрельбы, произошедшей накануне в канадском парламенте, власти Австралии и США приняли дополнительные меры безопасности. В частности, как сообщил премьер-министр Зеленого контингента Тони Эббот, полиция Австралии усилила меры безопасности в Канберре.
Читайте: Стало известно имя подозреваемого в стрельбе в парламенте Канады
По его словам, силы правопорядка усилили патрулирование у здания правительства Австралии в Канберре и представительства Канады. "Правительство сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан", — рассказал Эббот.
В это же время в США был взят под усиленную охрану мемориал "Могила неизвестного солдата" на Арлингтонском нац..... Читать новость...

Порошенко утвердил дополнительные меры по обеспечению проведения частичной мобилизации Порошенко утвердил дополнительные меры по обеспечению провед...
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению проведения частичной мобилизации в 2015 году. Глава государства поручил Кабинету министров установить порядок применения норм и положений ряда законодательных актов относительно мобилизации, сообщает пресс-служба президента. Согласно указу, правительство должно проработать вопрос законодательного урегулирования порядка выезда за границу граждан Украины, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на особый период.
Читайте: Закон о частичной мобилизации опубликован в газете "Голос Украины"
Кабинету министров также поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопро..... Читать новость...

В связи с проведением Юморины в Одессе приняли дополнительные меры безопасности В связи с проведением Юморины в Одессе приняли дополнительны...

В Одессе в связи с проведением Юморины полиция усилила меры безопасности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Сергей Махотин. Он отметил, что 1-2 апреля в Одессе будет проводиться праздник «Юморина-2017».
«Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в местах проведения массовых мероприятий будет задействовано дополнительное количество сотрудников ГУ НП в Одесской области, а также Национальной гвардии и патрульной полиции. Дополнительно будет привлечено около 400 правоохранителей», - сообщил Махотин.
Также, по его словам, в местах прове..... Читать новость...

В Претории, где выставлен гроб с телом Манделы, приняли дополнительные меры безопасности В Претории, где выставлен гроб с телом Манделы, приняли допо...
 Сегодня, 12 декабря, около 14 тысяч человек пришли попрощаться с бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой. Напомним, что сегодня первый день, когда тело в гробу выставили в резиденции правительства. Как сообщают местные информагентства, тысячи людей выстроились в очередь, чтобы попрощаться с Манделой. Отметим также, что количество времени на посещение ограничено.
Власти ЮАР обратились к пользователям социальных сетей с призывом отказаться от публикации посмертной фотографии Нельсона Манделы, которую недавно видели в сети. Отметим, что до сих пор не ясно, каким образом снимок попал в мировую паутину. Из-за произошедшего в здании в Претории, где выставлен гроб, приняли дополнительные м..... Читать новость...

«Правительство принимает дополнительные меры для недопущения чрезвычайных ситуаций из-за непогоды», - Вилкул «Правительство принимает дополнительные меры для недопущения...

В связи с заметным ухудшением погодных условий по всей Украине, для недопущения возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, власти должны принять соответствующие меры по обеспечению беспрепятственной работы больниц и учебных заведений, устойчивой работы дорожных и коммунальных служб. В частности, нужно создать необходимые температурные условия в школах, детских садах, медицинских учреждениях, а также гарантировать бесперебойную работу специализированной техники, создать достаточный запас горюче-смазочных материалов. Об этом на совещании заявил вице-премьер-министр, глава комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Александр Вилкул.
По его словам..... Читать новость...

В аэропорту "Борисполь" будут усилены меры безопасности из-за угрозы терроризма В аэропорту "Борисполь" будут усилены меры безопасности из-з...
В связи с террористической угрозой в международном аэропорту «Борисполь» будут усилены меры безопасности. Об этом в среду, 11 июня 2014 года, сообщил прокурор Киевской области Владимир Бабенко во время межведомственного совещания, на котором обсуждали состояние безопасности в аэропорту, передают украинские СМИ.
«Учитывая то, что международный аэропорт «Борисполь» является воздушными воротами в Украину, который обслуживает не только миллионы пассажиров, но и иностранные официальные делегации и высших должностных лиц страны, в условиях проявлений терроризма необходимо уделить повышенное внимание мерам безопасности на данном важном объекте», - заявил прокуро..... Читать новость...

Рекламная сеть «Новости мира»


Loading...


Новости мира
Все права защищены - «Новости мира» © 2010-2020 • Создание сайта - vbs.com.ua

Использование текстов, фото и видеоматериалов, опубликованных на данном сайте, допускается при условии обязательного размещения гиперссылки на сайт novostimira.com

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"