Новость В Киеве вводят дополнительные меры из-за угрозы коронавируса Добавлено: 2020-03-06 14:05:47 Корреспондент: Алексей Свидров

В Киеве вводят дополнительные меры для предотвращения распространения коронавирусу Covid-19. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

«Столица принимает меры для предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Город делает все, чтобы обеспечить своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками коронавируса на территории Киева. В полной готовности мы, конечно, переводим учреждения здравоохранения. Но и другие сферы должны принять меры, чтобы мы предотвратили угрозу возможного распространения коронавируса в столице», - отметил он.

Департамент здравоохранения должен обеспечить в медицинских учреждениях отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии; отбор биологического материала от больных с респираторной симптоматикой для проведения лабораторных исследований. Специалистов бригад скорой медицинской помощи, учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную и стационарную помощь больным, должны обеспечить пульс-эксиметрамы, аппаратами для неинвазивной вентиляции легких.

Департаменту здравоохранения и КП «Фармация» поручено обеспечить медицинские учреждения неснижаемым запасом противовирусных препаратов, дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. Аптечную сеть - достаточным количеством противовирусных, лечебных и витаминных препаратов, средств неспецифической профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний, а также средств индивидуальной защиты и бесперебойную их реализацию.

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Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19.

Напомним, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина будет вынуждена ввести эпидемиологические мероприятия в связи с распространением коронавируса Covid-2019.

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Ранее подобные меры были введены и в США. ..... В пятницу, 24 марта 2017 года, в Великобритании вступают в силу новыеавиационной безопасности. Они касаются перевозки электронных устройств из ряда стран.Как сообщает посольство РФ в Великобритании на своем сайте, в перечень таких стран вошли Саудовская Аравия, Тунис, Египет, Иордания, Ливан и Турция.На авиарейсах, которые следуют из этих шести стран, запрещено перевозить электронные устройства, превышающие по размеру среднестатистический смартфон. Под размерами среднестатистического смартфона подразумеваются следующие: длина – 16 сантиметров, ширина – 9,3 сантиметра, толщина – 1,5 сантиметра.Ранее подобныебыли введены и в США. ..... Читать новость...

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После стрельбы, произошедшей накануне в канадском парламенте, власти Австралии и США приняли дополнительные меры безопасности. В частности, как сообщил премьер-министр Зеленого контингента Тони Эббот, полиция Австралии усилила меры безопасности в Канберре.

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В Претории, где выставлен гроб с телом Манделы, приняли допо...

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«Правительство принимает дополнительные меры для недопущения...



В связи с заметным ухудшением погодных условий по всей Украине, для недопущения возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, власти должны принять соответствующие меры по обеспечению беспрепятственной работы больниц и учебных заведений, устойчивой работы дорожных и коммунальных служб. В частности, нужно создать необходимые температурные условия в школах, детских садах, медицинских учреждениях, а также гарантировать бесперебойную работу специализированной техники, создать достаточный запас горюче-смазочных материалов. Об этом на совещании заявил вице-премьер-министр, глава комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Александр Вилкул.

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