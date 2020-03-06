Новость Глава Минфина Уманский встретился с представителем МВФ в Украине Добавлено: 2020-03-06 14:31:08 Корреспондент: Алексей Свидров

Новоназначенный министр финансов Игорь Уманский встретился с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йостой Люнгманом. Об этом сообщает прес-служба Минфина.

Он подчеркнул, что сотрудничество с МВФ является «безусловным приоритетом» для Киева.

«Программа расширенного финансирования МВФ является важной для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы», - отметил Уманский.

Министр также предложил организовать в ближайшее время встречу руководства правительства с руководством МВФ в Вашингтоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

ЧИТАЙТЕ: Эксперты МВФ прибыли в Украину

Напомним, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

А. Аваков встретился с представителем НАТО в Украине...

Аваков: Украинское общество как никогда хочет сближения с НАТО.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и директор офиса НАТО в Украине Марчин Кожиел обсудили перспективы государства на пути к членству в европейской системе безопасности. Как сообщает УСО МВД Украины, по словам министра внутренних дел Украины, встреча происходит в тот момент, когда украинское общество как никогда хочет сближения с НАТО, когда необходимо переходить от слов к делу.

«Те реальные шаги, которые мы делаем, строя наш диалог, должны привести к каким-то ощутимым результатам в ближайшем будущем», - подчеркнул глава МВД. Аваков также отметил, что последние примеры агрессии и сепаратис..... Аваков: Украинское общество как никогда хочет сближения с НАТО.Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и директор офиса НАТО вМарчин Кожиел обсудили перспективы государства на пути к членству в европейской системе безопасности. Как сообщает УСО МВД Украины, по словам министра внутренних дел Украины, встреча происходит в тот момент, когда украинское общество как никогда хочет сближения с НАТО, когда необходимо переходить от слов к делу.«Те реальные шаги, которые мы делаем, строя наш диалог, должны привести к каким-то ощутимым результатам в ближайшем будущем», - подчеркнул глава МВД. Аваков также отметил, что последние примеры агрессии и сепаратис..... Читать новость...

Азаров встретился с представителем Госдепа США...



Сегодня, 4 февраля, премьер-министр Украины Николай Азаров встретился со специальным посланником и координатором Госдепартамента Соединенных Штатов по вопросам международной энергетики Карлосом Паскуалем.

По словам Паскуаля, реформы, которые сейчас проводят в Украине, могут впоследствии превратить страну в мощный энергетический центр Восточной Европы. Также он добавил, что благодаря соглашениям, которые Украина подписала с компаниями Chevron и Shell, она сможет получать дополнительно около 25 миллиардов кубометров газа в год.

«За последние годы мы существенно нарастили добычу сланцевого газа, что позволило нам отказаться от импорта углеводородов», - поделил..... Сегодня, 4 февраля, премьер-министр Украины Николай Азаровсо специальным посланником и координатором Госдепартамента Соединенных Штатов по вопросам международной энергетики Карлосом Паскуалем.По словам Паскуаля, реформы, которые сейчас проводят в, могут впоследствии превратить страну в мощный энергетический центр Восточной Европы. Также он добавил, что благодаря соглашениям, которые Украина подписала с компаниями Chevron и Shell, она сможет получать дополнительно около 25 миллиардов кубометров газа в год.«За последние годы мы существенно нарастили добычу сланцевого газа, что позволило нам отказаться от импорта углеводородов», - поделил..... Читать новость...

Леонид Кожара встретился с представителем ООН Робертом Серри...

Глава МИД заверил ООН, что Украина прилагает усилия для урегулирования политического кризиса.

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара встретился со специальным посланником Генерального секретаря ООН Робертом Серри - об этом УНН сообщили в пресс-службе министерства.

Леонид Кожара ознакомил специального посланника с развитием политического процесса в Украине и отметил, что власть прилагает максимальные усилия для скорейшего мирного урегулирования политического кризиса и достижения компромисса в рамках переговоров, которые продолжаются.

В этой связи было отмечено, что руководство государства поддерживает действенный диалог и обмен информацией с международными ор..... МИД заверил ООН, что Украина прилагает усилия для урегулирования политического кризиса.Министр иностранных дел Украины Леонид Кожарасо специальным посланником Генерального секретаря ООН Робертом Серри - об этом УНН сообщили в пресс-службе министерства.Леонид Кожара ознакомил специального посланника с развитием политического процесса ви отметил, что власть прилагает максимальные усилия для скорейшего мирного урегулирования политического кризиса и достижения компромисса в рамках переговоров, которые продолжаются.В этой связи было отмечено, что руководство государства поддерживает действенный диалог и обмен информацией с международными ор..... Читать новость...

Дещица встретился с представителем президента РФ Лукиным на ...



Как говорится в официальном заявлении МИД Украины, правительство Украины оказывает действенную поддержку миссии Владимира Лукина, включая содействие в налаживании контактов и координации действий на уровне органов центральной власти, председателя Донецкой областной государственной администрации и правоохранительных органов.

По словам украинских дипломатов, это происходит при тесном взаимодействии с мониторинговой миссией ОБСЕ и посольствами европейских стран в Киеве.

"С целью задействования всех возможных механизмов для освобождения удерживаемых террористами в заложниках иностранных наблюдателей, Лукину было предложено безопасный путь осуществления поездки из Донецка в Славянск, вкл..... Как говорится в официальном заявлении МИД Украины, правительство Украины оказывает действенную поддержку миссии Владимира Лукина, включая содействие в налаживании контактов и координации действий на уровне органов центральной власти, председателя Донецкой областной государственной администрации и правоохранительных органов.По словам украинских дипломатов, это происходит при тесном взаимодействии с мониторинговой миссией ОБСЕ и посольствами европейских стран в Киеве."С целью задействования всех возможных механизмов для освобождения удерживаемых террористами в заложниках иностранных наблюдателей, Лукину было предложено безопасный путь осуществления поездки из Донецка в Славянск, вкл..... Читать новость...

Зеленский встретился со специальным представителем главы Ира...

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами, который прибыл в Киев для обсуждения деталей расследования катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», который был сбит 8 января в Тегеране. Об этом сообщает его пресс-служба.

Глава Украинского государства констатировал, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона выполнила большинство достигнутых договоренностей.

«Все, о чем мы говорили с Президентом Ирана, в основном было выполнено», – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, б..... Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальнымглавы Ирана Мохаммадом Эслами, который прибыл в Киев для обсуждения деталей расследования катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», который был сбит 8 января в Тегеране. Об этом сообщает его пресс-служба.Украинского государства констатировал, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона выполнила большинство достигнутых договоренностей.«Все, о чем мы говорили с Президентом Ирана, в основном было выполнено», – сказал Владимир Зеленский.Он отметил, что речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, б..... Читать новость...

Глава спецмиссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан встретился с...



Как сообщается на странице пресс-службы ОБСЕ в Twitter, председатель специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине посол Эртугрул Апакан в настоящее время проводит встречу с председателем Луганской областной государственной администрации Геннадием Москалем.

"Глава мониторинговой миссии посол Апакан встречается с губернатором Луганской области Геннадием Москалем в Северодонецке", - говорится в сообщении ОБСЕ.

Читайте: Миссия ОБСЕ не обвиняет силы АТО в обстреле конвоя

Напомним, накануне председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан прибыл в Краматорск, где встретился с сотрудниками специальной мониторинговой миссии. "Глава миссии по..... Как сообщается на странице пресс-службы ОБСЕ в Twitter, председатель специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ впосол Эртугрул Апакан в настоящее время проводит встречу с председателем Луганской областной государственной администрации Геннадием Москалем.мониторинговой миссии посол Апакан встречается с губернатором Луганской области Геннадием Москалем в Северодонецке", - говорится в сообщении ОБСЕ.Читайте: Миссия ОБСЕ не обвиняет силы АТО в обстреле конвояНапомним, накануне председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вЭртугрул Апакан прибыл в Краматорск, гдес сотрудниками специальной мониторинговой миссии. "миссии по..... Читать новость...

Глава Минфина РФ заявил, что снижения пенсий не будет...



Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил сегодня на брифинге в Москве, что предлагаемая концепция пенсионной реформы не предполагает снижение уровня пенсий в стране. По словам министра, пенсии в России будут продолжать индексироваться.

"Снижения уровня пенсий, в любом случае, какие бы ни были решения о пенсионной реформе приняты, происходить не будет. Будет только их увеличение", - сказал сегодня глава Минфина.

"В нынешнем правовом поле количество пенсионеров будет расти и через некоторое время может сравняться с числом работающих. Но нигде не говорится о том, что правительство предлагает снижать пенсии", - отметил министр.

"Вопрос тол..... Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил сегодня на брифинге в Москве, что предлагаемая концепция пенсионной реформы не предполагает снижение уровня пенсий в стране. По словам министра, пенсии в России будут продолжать индексироваться."Снижения уровня пенсий, в любом случае, какие бы ни были решения о пенсионной реформе приняты, происходить не будет. Будет только их увеличение", - сказал сегодня глава"В нынешнем правовом поле количество пенсионеров будет расти и через некоторое время может сравняться с числом работающих. Но нигде не говорится о том, что правительство предлагает снижать пенсии", - отметил министр."Вопрос тол..... Читать новость...

Глава Минфина Японии сомневается в надежности Bitcoin...

Bitcoin не является надежной валютой. Об этом заявил глава Министерства финансов Японии Таро Асо, передает Reuters.

«Никто еще официально не определил Bitcoin в качестве валюты, поскольку это очень сложный вопрос. Он до сих пор не подтвердил свою надежность в роли валюты, в связи с этим мне нужно время для мониторинга его развития», – сказал он.

ЧИТАЙТЕ: 28 декабря должен состояться хардфорк Segwit2X

Отметим, что 30-50% глобального объема торгов криптовалютами приходятся как раз на Японию.

ЧИТАЙТЕ: Министр экономики Франции Ле Мэр предложил обсудить Bitcoin на саммите G20..... Bitcoin не является надежной валютой. Об этом заявил глава Министерства финансов Японии Таро Асо, передает Reuters.«Никто еще официально не определил Bitcoin в качестве валюты, поскольку это очень сложный вопрос. Он до сих пор не подтвердил свою надежность в роли валюты, в связи с этим мне нужно время для мониторинга его развития», – сказал он.ЧИТАЙТЕ: 28 декабря должен состояться хардфорк Segwit2XОтметим, что 30-50% глобального объема торгов криптовалютами приходятся как раз на Японию.ЧИТАЙТЕ: Министр экономики Франции Ле Мэр предложил обсудить Bitcoin на саммите G20..... Читать новость...