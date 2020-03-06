Новость Зеленский пообещал «добраться до всех» Добавлено: 2020-03-06 15:05:33 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал пересмотреть кадровые решения в наблюдательных советах и на других государственных должностях. Об этом сообщает «Укринформ».

«В отношении судей, в отношении других чиновников ... Уже с министрами мы разобрались, сейчас там немного будем разбираться с наблюдательными советами, с другими чиновниками. Доберемся до всех», - отметил он.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром и избрала новый Кабинет министров.

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Зеленский надеется на обмен «всех на всех» до Нового года...

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«Моряки, политические пленные, мы вернули, но не всех ... Я очень хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома в Украине. Поэтому для меня этот гуманитарный, очень личный вопрос. Я действительно хочу большого обмена, который называется, начиная с Минска, "всех на всех", меня интересуют именно все наши», - отметил он.

По его словам, содержание проекта ..... Президент Украины Владимирнадеется, что в ходе встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным будет достигнута договоренность об обмене пленными и политзаключенными «всех на всех» до Нового года. Об этом сообщает «Украинская правда».«Моряки, политические пленные, мы вернули, но не всех ... Я очень хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома в Украине. Поэтому для меня этот гуманитарный, очень личный вопрос. Я действительно хочу большого обмена, который называется, начиная с Минска, "всех на всех", меня интересуют именно все наши», - отметил он.По его словам, содержание проекта ..... Читать новость...

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«Во время войны люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться», - отметил он.

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«Никаких информационных монополий у нас не будет. Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение», - добавил президент.

Ранее сообщ..... Президент Украины Владимирзаявил, что монополизация телевизионного пространства, особенно людьми, которые имеют пророссийские взгляды, недопустима во время войны. Об этом сообщает его пресс-служба.«Во время войны люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться», - отметил он.подчеркнул, что данный вопрос будет урегулирован законодательно после досрочных выборов в Верховную Раду.«Никаких информационных монополий у нас не будет. Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение», - добавил президент.Ранее сообщ..... Читать новость...

Зеленский пообещал жесткий ответ на обстрелы ВСУ на Донбассе...

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«Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями», - цитирует его слова пресс-служба.

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Зеленский пообещал завершить расследование дела Майдана ...

В шестую годовщину расстрела Небесной Сотни Президент Владимир Зеленский встретился с родными погибших во время трагических событий 20 февраля 2014 года в центре Киева.

Глава государства поблагодарил присутствующих за возможность пообщаться. Он заверил, что расследование дел Майдана продолжается, и виновные в преступлениях будут наказаны.

«Я как Президент и власть – мы делаем все, чтобы ничто не было потеряно, ни одна деталь этого дела. И несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы не только будем всецело вас поддерживать, но и полностью завершим это дело. Это наша главная задача», – подчеркнул Владимир Зеленский.

«Знайте, что для меня л..... В шестую годовщину расстрела Небесной Сотни Президент Владимирвстретился с родными погибших во время трагических событий 20 февраля 2014 года в центре Киева.Глава государства поблагодарил присутствующих за возможность пообщаться. Он заверил, что расследование дел Майдана продолжается, и виновные в преступлениях будут наказаны.«Я как Президент и власть – мы делаем все, чтобы ничто не было потеряно, ни одна деталь этого дела. И несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы не только будем всецело вас поддерживать, но и полностью завершим это дело. Это наша главная задача», – подчеркнул Владимир«Знайте, что для меня л..... Читать новость...

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Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен тщательно изучить принятый Верховной Радой «языковой закон» - законопроект «О функционировании украинского языка как государственного». Об этом он написал в Facebook.

«Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона - окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен. После моего вступления в должность Президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями Президент..... Победитель выборов президента Украины Владимирзаявил, что намерен тщательно изучить принятый Верховной Радой «языковой закон» - законопроект «О функционировании украинского языка как государственного». Об этом он написал в Facebook.«Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона - окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен. После моего вступления в должность Президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями Президент..... Читать новость...

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«Украинское государство найдет всех зачинщиков сепаратизма и раскола, которые сейчас под прикрытием российских военных пытаются уничтожить украинскую независимость. Мы найдем всех, через год-два, приведем к суду и будем судить в украинских и международных судах. Земля под ногами будет гореть», - заявил глава правительства.

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Эдгар Райт пообещал удивить всех «Человеком-муравьем»...



Режиссер Эдгар Райт, который отвечает за экранизацию комикса компании Marvel «Человек-муравей», пообещал, что не только развлечет своим фильмом всех фанатов, но также и приятно удивит их.

Как признался Эдгар Райт, комиксы о Человеке-муравье были одними из его любимых, и ему всегда было интересно увидеть данного персонажа на больших экранах.

По его словам, во время конвента Comic-con он продемонстрировал небольшую нарезку из будущего фильма, чтобы показать зрителям, а также руководству Marvel, каким может быть этот проект.

«Наша цель заключалась в том, чтобы заинтересовать людей, которые плохо знакомы с этим супергероем», - рассказал режисс..... Режиссер Эдгар Райт, который отвечает за экранизацию комикса компании Marvel «Человек-муравей»,, что не только развлечет своим фильмом всех фанатов, но также и приятно удивит их.Как признался Эдгар Райт, комиксы о Человеке-муравье были одними из его любимых, и ему всегда было интересно увидеть данного персонажа на больших экранах.По его словам, во время конвента Comic-con он продемонстрировал небольшую нарезку из будущего фильма, чтобы показать зрителям, а также руководству Marvel, каким может быть этот проект.«Наша цель заключалась в том, чтобы заинтересовать людей, которые плохо знакомы с этим супергероем», - рассказал режисс..... Читать новость...

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, приветствуя родных пленных.

Он отметил: «У нас сейчас в парламенте на балконе находятся матери наших пленных героев, наших пленных воинов – Олега Карпова, Андрея Маркина, Руслана Сугака, Александра Лазаренко, Николая Герасименко».

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