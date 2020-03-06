Новость Совет Европы подтвердил снятие санкций с Азарова и Ставицкого Добавлено: 2020-03-06 15:47:07 Корреспондент: Алексей Свидров

Совет Европы снял санкции с бывшего премьер-министра Николая Азаров и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Соответствующее решение обнародовано в официальном вестнике Европейского союза.

Накануне Совет ЕС продлил на год санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и еще 9 человек из его окружения.

«Совет принял решение продлить на год до 6 марта 2021 года решение о замораживании активов в отношении 10 физических лиц, ответственных за нецелевое использование украинских государственных средств. Запретительные меры в отношении двух лиц не были продлены», - говорится в сообщении.

В санкционном списке находятся Виктор Янукович и его сын Александр Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем Пшонка, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр образования Дмитрий Табачник и олигарх Сергей Курченко.

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Послы ЕС разморозили активы Азарова и Ставицкого ...

Послы Европейского союза приняли решение продлить санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц РФ в связи с незаконной аннексией Крыма на полгода. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

В то же время они исключили из санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

«Послы ЕС решили снять замораживание активов бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого. Продолжение на 12 месяцев для Януковича и еще 8 человек и на шесть месяцев для его сына Александра», - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ: С Азар..... Послы Европейского союза приняли решение продлить санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц РФ в связи с незаконной аннексией Крыма на полгода. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.В то же время они исключили из санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николаяи экс-министра энергетики Эдуарда«Послы ЕС решили снять замораживание активов бывшего премьер-министра Украиныи экс-министра энергетики. Продолжение на 12 месяцев для Януковича и еще 8 человек и на шесть месяцев для его сына Александра», - говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: С Азар..... Читать новость...

С Азарова и Ставицкого будут сняты европейские санкции...

Европейский союз намерен отменить санкции с экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Есть договоренность об исключении бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого из санкционного списка ЕС. Александр Янукович останется в списке в течение 6 месяцев, 9 других, в том числе его отец, в течение 12 месяцев», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подтверждение этого решения ожидается на следующей неделе.

ЧИТАЙТЕ: Посол Украины прокомментировал информацию о санкциях ЕС против Януко..... Европейский союз намерен отменить санкции с экс-министра энергетики Эдуардаи бывшего премьер-министра Украины Николая. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.«Есть договоренность об исключении бывшего премьер-министра Украиныи экс-министра энергетикииз санкционного списка ЕС. Александр Янукович останется в списке в течение 6 месяцев, 9 других, в том числе его отец, в течение 12 месяцев», - говорится в сообщении.Отмечается, что подтверждение этого решения ожидается на следующей неделе.ЧИТАЙТЕ: Посол Украины прокомментировал информацию о санкциях ЕС против Януко..... Читать новость...

В ЕС опровергли снятие санкций с Януковича ...

Суд Европейского союза отменил персональные санкции против Виктора Януковича в 2018 году, однако бывший президент Украины продолжает оставаться под действующими санкциями до марта 2020 года. Об этом сообщает «Европейская правда».

В решении суда от 24 сентября говорится, что он отменяет решение Совета ЕС от 5 марта 2018 о продлении санкций в отношении Януковича до марта 2019 года.

Ранее пресс-секретарь сына бывшего президента сына Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против Виктора Януковича.

По его словам, суд окончательно подтвердил необоснованность ранее выдвигаемых обвинений политических оппонентов Януковича.

Теп..... Суд Европейского союза отменил персональные санкции против Виктора Януковича в 2018 году, однако бывший президент Украины продолжает оставаться под действующими санкциями до марта 2020 года. Об этом сообщает «Европейская правда».В решении суда от 24 сентября говорится, что он отменяет решениеа ЕС от 5 марта 2018 о продлениив отношении Януковича до марта 2019 года.Ранее пресс-секретарь сына бывшего президента сына Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против Виктора Януковича.По его словам, суд окончательнонеобоснованность ранее выдвигаемых обвинений политических оппонентов Януковича.Теп..... Читать новость...

Болгария выступает за снятие санкций с России...

Болгария выступает за снятие санкций с России, поскольку считает их безрезультативными. С такой позицией выступил президент страны Румен Радев.

«Мы поддержим любые действия по отмене санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия», - заявил он в интервью местному телеканалу BTV.

ЧИТАЙТЕ: Тиллерсон: "Трамп намерен наладить отношения с Россией"

Также Румен Радев сообщил, что в ближайшее время у него состоится разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого он планирует пригласить российского лидера посетить Болгарию с официальным визитом.

«Есть много важных вопросов, которые нужно обсудить..... Болгария выступает зас России, поскольку считает их безрезультативными. С такой позицией выступил президент страны Румен Радев.«Мы поддержим любые действия по отмене, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия», - заявил он в интервью местному телеканалу BTV.ЧИТАЙТЕ: Тиллерсон: "Трамп намерен наладить отношения с Россией"Также Румен Радев сообщил, что в ближайшее время у него состоится разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого он планирует пригласить российского лидера посетить Болгарию с официальным визитом.«Есть много важных вопросов, которые нужно обсудить..... Читать новость...

Франция допускает снятие санкций с России...

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро не стал исключать варианта, при котором ЕС может отменить санкции против России. Он отметил, что это возможно лишь при условии продвижения в реализации минских соглашений.

"Если вещи продвинутся, мы сможем снять санкции, но при условии, что подвижки будут носить конкретный характер", - указал он.

По словам дипломата, введение санкций "было совершенно необходимым".

"Эти санкции в отношении России смогли принести свои плоды, позволив изменить ситуацию с обеих сторон: минские соглашения, "нормандский формат" по инициативе Франсуа Олланда", - сказал .

..... Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро не стал исключать варианта, при котором ЕС может отменить санкции против России. Он отметил, что это возможно лишь при условии продвижения в реализации минских соглашений."Если вещи продвинутся, мы сможем снять санкции, но при условии, что подвижки будут носить конкретный характер", - указал он.По словам дипломата, введение"было совершенно необходимым"."Эти санкции в отношении России смогли принести свои плоды, позволив изменить ситуацию с обеих сторон: минские соглашения, "нормандский формат" по инициативе Франсуа Олланда", - сказал ...... Читать новость...

В ПАСЕ не захотели обсуждать снятие санкций с России...

Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы не стал проводить дебаты по возвращению России в ПАСЕ.

Информацию об этом опубликовал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Постком ПАСЕ только что отказался проводить дебаты по возврату РФ в ПАСЕ. Вместо этого будут дебаты на тему "Демократия сломана - ответ". Я рад, что ПАСЕ правильно расставила приоритеты", - написал Арьев.

Напомним, что 24 ноября в ПАСЕ внесли предложение провести дебаты относительно вероятного снятия санкций с РФ и восстановления ее участия в работе ассамблеи.

ЧИТАЙТЕ: Кулеба прокомментировал возможное возвращение делегации России в ПАСЕ..... Постоянный комитет Парламентской ассамблеине стал проводить дебаты по возвращению России в ПАСЕ.Информацию об этом опубликовал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев."Постком ПАСЕ только что отказался проводить дебаты по возврату РФ в ПАСЕ. Вместо этого будут дебаты на тему "Демократия сломана - ответ". Я рад, что ПАСЕ правильно расставила приоритеты", - написал Арьев.Напомним, что 24 ноября в ПАСЕ внесли предложение провести дебаты относительно вероятного снятияс РФ и восстановления ее участия в работе ассамблеи.ЧИТАЙТЕ: Кулеба прокомментировал возможное возвращение делегации России в ПАСЕ..... Читать новость...

Кабмин подтвердил отставку Николая Азарова...



Пресс-служба Кабинета министров Украины подтвердила информацию о том, что премьер-министр Украины Николай Азаров подал в отставку.

Как сообщила пресс-служба, сегодня, 28 января, Николай Азаров сделал заявление, в котором сказал, что ситуация, которая сложилась в стране, угрожает экономическому и социальному развитию Украины, а также несет угрозу всему украинскому сообществу.

По словам Николая Азарова, во время противостояния правительство делало все возможное для разрешения конфликта.

«Мы делали и делаем все, чтобы не допустить кровопролития, эскалации насилия, нарушения прав граждан. Правительство обеспечивало функционирование экономики и системы социально..... Пресс-служба Кабинета министров Украиныа информацию о том, что премьер-министр Украины Николай Азаров подал в отставку.Как сообщила пресс-служба, сегодня, 28 января, Николай Азаров сделал заявление, в котором сказал, что ситуация, которая сложилась в стране, угрожает экономическому и социальному развитию Украины, а также несет угрозу всему украинскому сообществу.По словам Николая, во время противостояния правительство делало все возможное для разрешения конфликта.«Мы делали и делаем все, чтобы не допустить кровопролития, эскалации насилия, нарушения прав граждан. Правительство обеспечивало функционирование экономики и системы социально..... Читать новость...

«Платой за союз Франции с РФ может быть снятие санкций с РФ»...



Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, комментируя заключенный между Францией и Россией союз, направленный на борьбу против «Исламского государства», предположил, что возможной платой за этот союз станет снятие санкций с России.

«Риторический вопрос: будет официальный Париж надежным союзником Украины в борьбе против российской агрессии? Для нас ответ на этот вопрос был очевиден с самого начала, поэтому мы никогда не поддерживали навязанные Россией, Францией и Германией «мирные» Минские договоренности за счет Украины», - написал он на своей странице в Facebook.

При этом следует заметить, что глава МИД Франции Лоран Фабиус подтвердил инфо..... Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, комментируя заключенный между Францией и Россией союз, направленный на борьбу против «Исламского государства», предположил, что возможной платой за этот союз станетс России.«Риторический вопрос: будет официальный Париж надежным союзником Украины в борьбе против российской агрессии? Для нас ответ на этот вопрос был очевиден с самого начала, поэтому мы никогда не поддерживали навязанные Россией, Францией и Германией «мирные» Минские договоренности за счет Украины», - написал он на своей странице в Facebook.При этом следует заметить, что глава МИД Франции Лоран Фабиусинфо..... Читать новость...