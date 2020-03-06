Новость Кулеба рассказал о реформе Министерства иностранных дел Добавлено: 2020-03-06 16:24:58 Корреспондент: Алексей Свидров

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как намерен реформировать ведомство. Об этом сообщает «Европейская правда».

По его словам, главное в министерстве - это люди, и теперь самым важным человеком в МИД должен стать не министр, а атташе.

«Человек, который снизу будет мотивировать людей, подталкивать вверх процессы и получать свою награду в виде карьерного роста. Работать по принципу, когда я раздаю поручение - не мой стиль. Я всегда жду, чтобы ко мне приходили и говорили: "А давайте сделаем вот это"», - отметил он.

Кулеба намерен изменить систему работы так, чтобы «человек с низового звена был во всех процессах, а не сидел закрытым в кабинете, выполняя поручения сверху».

«Я прошу, чтобы кроме руководящего звена во встречах министра участвовали деск-офисеры. Люди, которые изучили предмет. И я хочу, чтобы такую же практику ввели заместители министра, руководители департаментов», - добавил министр.

ЧИТАЙТЕ: Зеленский пообещал «добраться до всех»

Накануне министр иностранных дел Кулеба назвал пять приоритетов в своей работе на этом посту.

ЧИТАЙТЕ: ВР поддержала назначение Шмыгаля премьером и избрала новый Кабмин

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Штайнмайер уволен с должности главы Министерства иностранных...

Франк-Вальтер Штайнмайер сложил полномочия главы Министерства иностранных дел Германии.

Сегодня, 27 января, президент Германии Йоахим Гаук уволил Штайнмайера с должности министра иностранных дел и передал его полномочия бывшему министру экономики Зигмару Габриэлю.

В резиденции главы государства, где проходила церемония, присутствовала канцлер Ангела Меркель.

Напомним, что Франк-Вальтер Штайнмайер принял решение баллотироваться в президенты Германии. В связи с этим, он был вынужден покинуть занимаемую должность министра иностранных дел страны.

ЧИТАЙТЕ: Евросоюз находится в сложной ситуации, – Штайнмайер..... Франк-Вальтер Штайнмайер сложил полномочия главыГермании.Сегодня, 27 января, президент Германии Йоахим Гаук уволил Штайнмайера с должности министраи передал его полномочия бывшему министру экономики Зигмару Габриэлю.В резиденции главы государства, где проходила церемония, присутствовала канцлер Ангела Меркель.Напомним, что Франк-Вальтер Штайнмайер принял решение баллотироваться в президенты Германии. В связи с этим, он был вынужден покинуть занимаемую должность министрастраны.ЧИТАЙТЕ: Евросоюз находится в сложной ситуации, – Штайнмайер..... Читать новость...

Кулеба рассказал о своих приоритетах на новой должности ...

Новый министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал пять приоритетов в своей работе на этом посту.

«Вы слышали главные слова президента: курс Украины во внешней политике остается неизменным. Это, в частности, означает, что мы продолжаем движение в ЕС и НАТО», - написал он в Facebook.

Среди приоритетов Кулеба назвал:



Мир, безопасность и территориальную целостность Украины

Экономическая дипломатия с особым фокусом на торговле, привлечении инвестиций в Украину и поддержке промышленности

Публичная дипломатия, чтобы мир нами увлекался и видел нас не только как жертву агрессии, но и привлекательную страну возможностей...... Новый министрУкраины Дмитрийназвал пять приоритетов в своей работе на этом посту.«Вы слышали главные слова президента: курс Украины во внешней политике остается неизменным. Это, в частности, означает, что мы продолжаем движение в ЕС и НАТО», - написал он в Facebook.Среди приоритетовназвал:Мир, безопасность и территориальную целостность УкраиныЭкономическая дипломатия с особым фокусом на торговле, привлечении инвестиций в Украину и поддержке промышленностиПубличная дипломатия, чтобы мир нами увлекался и винас не только как жертву агрессии, но и привлекательную страну возможностей...... Читать новость...

Дмитрий Кулеба рассказал, как удалось освободить Веру Савчен...



Сестру заключенной украинской летчицы Веру Савченко удалось освободить благодаря молниеносной реакции консула. Об этом в эфире "5 канала" заявил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Если бы они забрали Веру на пограничном пункте, и закрыли ее, то достать оттуда уже было почти нереально", - отметил Д.Кулеба.

Дипломат также рассказал, что украинский консул быстро сориентировался и закрылся с Верой Савченко в машине, а потом украинская дипломатия оперативно включилась в этот процесс.

"И мировые СМИ начали писать, и по политическим каналам пошел сигнал. Думаю, что это и заставило россиян немного остыть и отыграть эту ситуацию назад&q..... Сестру заключенной украинской летчицы Веру Савченко удалось освободить благодаря молниеносной реакции консула. Об этом в эфире "5 канала" заявил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий, передает УНН."Если бы они забрали Веру на пограничном пункте, и закрыли ее, то достать оттуда уже было почти нереально", - отметил Д.Дипломат также, что украинский консул быстро сориентировался и закрылся с Верой Савченко в машине, а потом украинская дипломатия оперативно включилась в этот процесс."И мировые СМИ начали писать, и по политическим каналам пошел сигнал. Думаю, что это и заставило россиян немного остыть и отыграть эту ситуацию назад&q..... Читать новость...

Кулеба рассказал, почему Украина отказалась от идеи таможенн...

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что отказ от идеи таможенного союза с ЕС – это, по сути, хорошо для Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Таможенный союз - неотъемлемая составляющая членства в ЕС, к которому мы движемся постоянно не отвлекаясь на пессимизм», - отметил он.

По его словам, таможенный союз на данном этапе – это просто красивые слова, за которыми стоят серьезные угрозы национальным выгодам и интересам Украины.

«Поэтому мы от этой идеи и отказываемся», - подчеркнул он.

Кулеба добавил, что когда в 2017 году Украина озвучила идею..... Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрийзаявил, что отказ от идеи таможенного союза с ЕС – это, по сути, хорошо для Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».«Таможенный союз - неотъемлемая составляющая членства в ЕС, к которому мы движемся постоянно не отвлекаясь на пессимизм», - отметил он.По его словам, таможенный союз на данном этапе – это просто красивые слова, за которыми стоят серьезные угрозы национальным выгодам и интересам Украины.«Поэтому мы от этой идеи и отказываемся», - подчеркнул он.добавил, что когда в 2017 году Украина озвучила идею..... Читать новость...

Арсен Аваков рассказал о реформе МВД...



Министр внутренних дел Украины пролил свет на реформу своего ведомства. Арсен Аваков считает, что его реформа не повлечет за собой усиления сепаратистских настроений в МВД, потому что «муниципальная милиция» будет лишена оружия. Такую информацию министр обнародовал в интервью агентству «Фокус».

Арсен Аваков сказал, что собирается сделать из Министерства внутренних дел Украины «офис, который будет лишь руководить несколькими подконтрольными подразделениями». По его словам, реформа правоохранительной системы предполагает изменение системы управления внутри ведомства.

«При такой реформе министр станет равноудалённой фигурой от всех служб, которые на..... Министр внутреннихУкраины пролил свет на реформу своего ведомства. Арсен Аваков считает, что его реформа не повлечет за собой усиления сепаратистских настроений в МВД, потому что «муниципальная милиция» будет лишена оружия. Такую информацию министр обнародовал в интервью агентству «Фокус».Арсен Аваков сказал, что собирается сать извнутреннихУкраины «офис, который будет лишь руководить несколькими подконтрольными подразениями». По его словам, реформа правоохранительной системы предполагает изменение системы управления внутри ведомства.«При такойминистр станет равноудалённой фигурой от всех служб, которые на..... Читать новость...

Рябошапка рассказал о реформе прокуратуры ...

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подвел итоги первого этапа реформы прокуратуры. Об этом сообщает LB.ua.

«Мы начинали аттестацию с количества прокуроров 1339, после всех процедур (теста на знание законодательства, оценки способностей, выполнения письменного задания и проверки на добропорядочность) в Генеральной прокуратуре осталось 610 прокуроров. Это, собственно, те 610 прокуроров, которым уже предложили перейти в Офис генерального прокурора и предложили должности», - отметил он.

Офис генпрокурора будет состоять из 12 департаментов, 8 отдельных управлений и двух специализированных прокуратур (антикоррупционной и военной).

«Мы бы ..... Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подвел итоги первого этапа реформы прокуратуры. Об этом сообщает LB.ua.«Мы начинали аттестацию с количества прокуроров 1339, после всех процедур (теста на знание законодательства, оценки способностей, выполнения письменного задания и проверки на добропорядочность) в Генеральной прокуратуре осталось 610 прокуроров. Это, собственно, те 610 прокуроров, которым уже предложили перейти в Офис генерального прокурора и предложили должности», - отметил он.Офис генпрокурора будет состоять из 12 департаментов, 8 отьных управлений и двух специализированных прокуратур (антикоррупционной и военной).«Мы бы ..... Читать новость...

Лещенко рассказал, кто возглавит министерства...

Народный депутат Верховной Рады восьмого созыва Сергей Лещенко рассказал, кто возглавит министерства. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, по состоянию на 27 августа кадровые назначения в новом правительстве выглядят так:



Министр финансов - Оксана Маркарова;

Министр экономики - Тимофей Милованов;

Министр инфраструктуры - Владислав Криклий (по другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады);

Министр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР);

Министр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность проходил собеседование Вадим Ноздря);

Министр здравоохранения - Олег Петренко.



Также Лещенко утвержд..... Народный депутат Верховной Рады восьмого созыва Сергей Лещенко, кто возглавит министерства. Об этом он написал в Telegram.По его словам, по состоянию на 27 августа кадровые назначения в новом правительстве выглядят так:Министр финансов - Оксана Маркарова;Министр экономики - Тимофей Милованов;Министр инфраструктуры - Владислав Криклий (по другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады);Министр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР);Министр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность проходил собеседование Вадим Ноздря);Министр здравоохранения - Олег Петренко.Также Лещенко утвержд..... Читать новость...

Россия: О чем рассказал беглый чиновник Министерства обороны...



Интервью одного из объявленных в розыск бывших сотрудников, связанных с преступлениями в «Оборонсервисе», появилось в СМИ.

Речь идет о Сергее Галиниче, бывшем руководителе Производственно-ремонтного предприятия (ПРП), который сегодня находится в бегах и скрывается от следователей СКР.

По версии следствия, Галинич причастен к хищениям в Министерстве обороны, и ему предъявлено обвинение по ст. 159 п.4 («Мошенничество в особо крупных размерах»), что предусматривает заключение под стражу.

Однако сам Галинич не считает себя причастным к вменяемым ему преступлениям. Более того, он утверждает, что его сознательно «подставили» приближенные Сердюкова. А причин..... Интервью одного из объявленных в розыск бывших сотрудников, связанных с преступлениями в «Оборонсервисе», появилось в СМИ.Речь идет о Сергее Галиниче, бывшем руководителе Производственно-ремонтного предприятия (ПРП), который сегодня находится в бегах и скрывается от следователей СКР.По версии следствия, Галинич причастен к хищениям в Министерстве обороны, и ему предъявлено обвинение по ст. 159 п.4 («Мошенничество в особо крупных размерах»), что предусматривает заключение под стражу.Однако сам Галинич не считает себя причастным к вменяемым ему преступлениям. Более того, он утверждает, что его сознательно «подставили» приближенные Сердюкова. А причин..... Читать новость...