Новость Выбор недвижимости в Плайя де Аро Добавлено: 2020-03-10 17:56:06 Корреспондент: Алексей Свидров

Сегодня недвижимость в Плайя де Аро пользуется большой популярностью среди иностранцев, решивших купить квартиру или дом в Испании. От этого места до Барселоны всего час езды, что позволяет сделать это место крайне удобным. Если вы ищите подходящий вариант, то отличным решением будет агентство недвижимости, которое предлагает жилье в этом месте на разный бюджет. Вы можете узнать детальную информацию по ссылке телефону (+34) 935 434 367.

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Сергей Злыдень (президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины) и Эдуард Бразас (глава Комитета статистики и аналитики Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины) во время пресс-конференции рассказали о тенденциях, динамике и перспективах рынка недвижимости Украины на 2015 год.

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Спикеры отметили, что летом текущего года, как и ожидалось, украинский рынок недвижимости замер, а разговоры о вероятном дефолте повлекли за собой негативные последствия – рынок вовсе остановился на три недели.

Эдуард Бразас рассказал, чт..... Сергей Злыдень (президент Ассоциации специалистов по(риелторов) Украины) и Эдуард Бразас (глава Комитета статистики и аналитики Ассоциации специалистов по(риелторов) Украины) во время пресс-конференции рассказали о тенденциях, динамике и перспективах рынкаУкраины на 2015 год.Читайте: Порошенко подписал закон об освобождении от налогообложениярелигиозных организацийСпикеры отметили, что летом текущего года, как и ожидалось, украинский рынокзамер, а разговоры о вероятном дефолте повлекли за собой негативные последствия – рынок вовсе остановился на три недели.Эдуард Бразас рассказал, чт..... Читать новость...

Заканчивается регистрация участников на III Международную вы...

5-7 ноября 2014 года в Киевском Дворце Спорта в Киеве открывает новый сезон III Международная выставка украинской и зарубежной недвижимости «Ярмарка Недвижимости» - ключевое профессиональное мероприятие по недвижимости №1 в Украине. Организатором выставки традиционно выступило рекламное агентство «Роял Гранд Медиа» и компания «Movean». Формат выставки: B2B + B2C.

На 1500 кв.м. выставочной площади в центре Киева свои лучшие предложения представят более 60 компаний-участниц из Украины и из более чем 13 стран мира, среди которых и ежегодные участники, давно оценившие ощутимый эффект от мероприятия в виде новых контрактов и множества достойных кл..... 5-7 ноября 2014 года в Киевском Дворце Спорта в Киеве открывает новый сезон III Международная выставка украинской и зарубежной«Ярмарка Недвижимости» - ключевое профессиональное мероприятие по№1 в Украине. Организатором выставки традиционно выступило рекламное агентство «Роял Гранд Медиа» и компания «Movean». Формат выставки: B2B + B2C.На 1500 кв.м. выставочной площади в центре Киева свои лучшие предложения представят более 60 компаний-участниц из Украины и из более чем 13 стран мира, среди которых и ежегодные участники, давно оценившие ощутимый эффект от мероприятия в виде новых контрактов и множества достойных кл..... Читать новость...

5-7 ноября в Киеве откроется III Международная выставка недв...

Более 50 компаний из Европы и США представят свои самые продаваемые объекты недвижимости украинскому покупателю на международной выставке в Киеве «Ярмарка Недвижимости».

Выставка состоится 5-7 ноября 2014 года в самом центре делового Киева во Дворце Спорта по адресу: Киев площадь Спортивная, 1 метро Дворец Спорта.

Организационный комитет выставки «Ярмарка Недвижимости» компания «Роял Гранд Медиа» приглашает всех, кто интересуется выгодным приобретением недвижимости за рубежом и в Украине.

На осенней выставке будет представлены инвестиционные проекты из 14 стран мира с широким спектром цен на недвижимость. Это и самые популярные..... Более 50 компаний из Европы и США представят свои самые продаваемые объектыукраинскому покупателю на международной выставке в Киеве «Ярмарка Недвижимости».Выставка состоится 5-7 ноября 2014 года в самом центре делового Киева во Дворце Спорта по адресу: Киев площадь Спортивная, 1 метро Дворец Спорта.Организационный комитет выставки «Ярмарка Недвижимости» компания «Роял Гранд Медиа» приглашает всех, кто интересуется выгодным приобретениемза рубежом и в Украине.На осенней выставке будет представлены инвестиционные проекты из 14 стран мира с широким спектром цен на недвижимость. Это и самые популярные..... Читать новость...

II Международная выставка украинской и зарубежной недвижимос...

3-5 апреля 2014 года в МВЦ пройдёт 2-я Международная выставка украинской и зарубежной недвижимости «Ярмарка Недвижимости 2014» - ключевое профессиональное мероприятие по недвижимости №1 в Украине, объединяющее всех лидеров отрасли из Украины и стран Зарубежья.

Формат выставки: B2B + B2C.

Цель выставки:

Создание комфортабельной и эффективной деловой площадки для комплексного информирования целевой аудитории с новыми тенденциями рынка украинской и зарубежной недвижимости, продемонстрировать ему различные инвестиционные проекты, готовые объекты, предоставить комплексный спектр услуг в приобретении недвижимости.

Целевая аудитория:

Выставка ор..... 3-5 апреля 2014 года в МВЦ пройдёт 2-я Международная выставка украинской и зарубежной«Ярмарка Недвижимости 2014» - ключевое профессиональное мероприятие по№1 в Украине, объединяющее всех лидеров отрасли из Украины и стран Зарубежья.Формат выставки: B2B + B2C.Цель выставки:Создание комфортабельной и эффективной деловой площадки для комплексного информирования целевой аудитории с новыми тенденциями рынка украинской и зарубежной, продемонстрировать ему различные инвестиционные проекты, готовые объекты, предоставить комплексный спектр услуг в приобретенииЦелевая аудитория:Выставка ор..... Читать новость...

Объекты жилой недвижимости!...



Согласно пп.14.1.129 п.14.1 ст.14 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями объекты жилой недвижимости – здания, отнесенные в соответствии с законодательством к жилому фонду, дачные и садовые дома.

Объекты жилой недвижимости делятся на следующие типы:



жилой дом – здание капитального типа, построенное с соблюдением требований, установленных законом, другими нормативно-правовыми актами, и предназначенное для постоянного в нем проживания. Жилые дома делятся на жилые дома усадебного типа и жилые дома квартирного типа разной этажности;

жилой дом усадебного типа – жилой дом, расположенный на от..... Согласно пп.14.1.129 п.14.1 ст.14 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями объекты жилой– здания, отнесенные в соответствии с законодательством к жилому фонду, дачные и садовые дома.Объекты жилойделятся на следующие типы:жилой дом – здание капитального типа, построенное с соблюдением требований, установленных законом, другими нормативно-правовыми актами, и предназначенное для постоянного в нем проживания. Жилые дома делятся на жилые дома усадебного типа и жилые дома квартирного типа разной этажности;жилой дом усадебного типа – жилой дом, расположенный на от..... Читать новость...

Новости про инвестиции в зарубежной недвижимости...

Ключевая причина падения отрасти строительства во многих странах - это замедление темпов роста мировой экономики. Рынок недвижимости подхватил импульс и очень стабильно сохраняет волатильность. Самое лучшее финансовое состояние сейчас у покупателей, которые получили возможность диктовать собственные условия.

За последние пару лет, что неудивительно, количество инвесторов из России, которые желают купить недвижимость за пределами своей страны, заметно увеличилось. Какой фактор влияет на инвестирование российскими гражданами заграничных объектов? Какой вид недвижимости сейчас больше всех популярен за границей? При выборе места вложения средств, какие факторы будут ключевыми? Эксперты Академии..... Ключевая причина падения отрасти строительства во многих странах - это замедление темпов роста мировой экономики. Рынокподхватил импульс и очень стабильно сохраняет волатильность. Самое лучшее финансовое состояние сейчас у покупателей, которые получили возможность диктовать собственные условия.За последние пару лет, что неудивительно, количество инвесторов из России, которые желают купить недвижимость за пределами своей страны, заметно увеличилось. Какой фактор влияет на инвестирование российскими гражданами заграничных объектов? Какой видсейчас больше всех популярен за границей? При выборе места вложения средств, какие факторы будут ключевыми? Эксперты Академии..... Читать новость...

В Украине подорожает регистрация недвижимости...



В скором времени в Украине подорожает регистрация недвижимости. Соответствующий закон, предусматривающий введение госпошлин на регистрацию права собственности на недвижимость, приняли депутаты Верховной Рады. Как сообщается, за принятие закона проголосовали 233 народных депутата из необходимых 226.

Закон устанавливает размер платы за регистрацию недвижимости в размере 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (119 гривен). Однако это не все - также закон предусматривает выплату государственных пошлин в размере 3 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 гривна), за регистрацию другого вещевого права и отягощение права на недвижимое имущество.

Закон вступит в силу..... В скором времени в Украине подорожает регистрация. Соответствующий закон, предусматривающий введение госпошлин на регистрацию права собственности на недвижимость, приняли депутаты Верховной Рады. Как сообщается, за принятие закона проголосовали 233 народных депутата из необходимых 226.Закон устанавливает размер платы за регистрациюв размере 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (119 гривен). Однако это не все - также закон предусматривает выплату государственных пошлин в размере 3 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 гривна), за регистрацию другого вещевого права и отягощение права на недвижимое имущество.Закон вступит в силу..... Читать новость...

Погода на украинском рынке недвижимости...



Отношение украинцев к рынку недвижимости сегодня довольно неоднозначное, кто-то еще ждет снижения цен на квартиры и пересчитывает результат беспроигрышного капиталовложения под матрас, кто-то направляет все сбережения на оплату выросших коммунальных услуг, а кто-то может лишь вспоминать о своих домах, которые пришлось покинуть из-за боевых действий на Донбассе.

Что касается последних, то покинувшие зону военных действий выставляют на продажу квартиры в нестабильных областях Украины в надежде, что они найдут своих хозяев. Естественно, стоимость такой жилплощади значительно снижается. Согласно статистическим данным, в Донецкой области за последние четыре месяца медианная цена на..... Отношение украинцев к рынкусегодня довольно неоднозначное, кто-то еще ждет снижения цен на квартиры и пересчитывает результат беспроигрышного капиталовложения под матрас, кто-то направляет все сбережения на оплату выросших коммунальных услуг, а кто-то может лишь вспоминать о своих домах, которые пришлось покинуть из-за боевых действий на Донбассе.Что касается последних, то покинувшие зону военных действий выставляют на продажу квартиры в нестабильных областях Украины в надежде, что они найдут своих хозяев. Естественно, стоимость такой жилплощади значительно снижается. Согласно статистическим данным, в Донецкой области за последние четыре месяца медианная цена на..... Читать новость...