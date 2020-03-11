Новость Зеленский заявил о заинтересованности сотрудничества с МВФ Добавлено: 2020-03-11 09:01:14 Корреспондент: Алексей Свидров

Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом важно для Украины не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов. Украина выполняет взятые на себя обязательства, заявил президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистом издания Bloomberg.

«Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ. – ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа. – ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон о земле и закончить с банковским законом – мы это сделаем», – подчеркнул Глава государства.

По словам Владимира Зеленского, новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США.

президент Украины отметил, что сейчас идет работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.

«Не только Офис президента, не только (министр юстиции. – ред.) Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов – они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта», – сказал он.

Среди актуальных вопросов так называемого банковского законопроекта Глава государства назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности.

«Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают», – пояснил президент.

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