Новость 1/8 Лиги чемпионов 2019/2020: «Валенсия» и «Тоттенхэм» покидают турнир Добавлено: 2020-03-11 09:33:38 Корреспондент: Алексей Свидров

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2019/2020 годов состоялись ответные матчи «РБ Лейпциг» - «Тоттенхэм» и «Валенсия» - «Аталанта».

«РБ Лейпциг» - «Тоттенхэм» - 3:0 (Первый матч – 1:0)

Подопечные Жозе Моуринью крупно проиграли в выездном матче, пропустив три безответных гола. Дубль на свой счет записал Марсель Забитцер, отличившись на 10-й и 21-й минутах, ещё один гол записал на свой счет Эмиль Форсберг на 87-й минуте.

«Валенсия» - «Аталанта» - 3:4 (Первый матч – 1:4)

Испанско-итальянское противостояние порадовало нас аж семью голами! Отметим, сербский полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич отметился покером, забив на 3-й (пенальти), 43-й (пенальти), 71-й и 82-й минутах. В составе хозяев поля голы забивали Кевин Гамейро (21-я, 51-я) и Ферран Торрес (67-я).

Сегодня также пройдут матчи «ПСЖ» - «Боруссия» Д и «Ливерпуль» - «Атлетико».

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Вчера, 19 февраля 2020 года, состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2019/2020 годов – «Аталанта» - «Валенсия» и «Тоттенхэм» - «РБ Лейпциг».

«Аталанта» - «Валенсия» - 4:1

Подопечные Джан Пьеро Гасперини добыли уверенную победу в первом матче против «Валенсии», практически обеспечив себе выход в следующий раунд турнира. За «Аталанту» забивали Хатебур (16, 62), Иличич (42) и Фройлер (57). Испанцы ответили на это лишь голом Черышева на 66-й минуте.

«Тоттенхэм» - «РБ Лейпциг» - 0:1

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«Рома» - «Шахтер» – 1:0 (Первый матч – 1:2)

Хоть двухматчевое противостояние завершилось со счетом 2:2, «Рома» проходит дальше за счет забитого гола на выезде. Единственный гол в матч забил на 52-й минуте Эдин Джеко. Также с 79-й минуты горняки играли в меньшинстве – Ордец заработал красную карточку. Таким образом, «Шахтер» завершает выступления в Лиге чемпионов в этом сезоне.

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1/2 Лиги чемпионов 2018/2019: «Аякс» обыграл «Тоттенхэм»...

В рамках полуфиналов Лиги чемпионов 2018/2019 годов прошел первый матч – «Тоттенхэм» - «Аякс».

Подопечные Эрика тен Хега сделали ещё один важный шаг на пути к финалу турнира. В выездной встрече «Аякс» смог добыть хоть минимальную, но столь важную победу. Единственный гол записал на свой счет Донни ван де Беек на 15-й минуте.

Ответная встреча «Тоттенхэма» и «Аякса» пройдет в Амстердаме 8 мая 2019 года.

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Сегодня нас также ждет ещё один полуфинальный матч – «Барселона» - «Ливерпуль».

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1/2 Лиги чемпионов 2018/2019: «Тоттенхэм» обыграл «Аякс»...

В рамках заключительного полуфинала Лиги чемпионов сезона 2018/2019 годов прошел матч «Аякс» - «Тоттенхэм».

Подопечные Эрика тен Хага были одной ногой в финале, выигрывая после первого тайма 2:0: на 5-й минуте отличился Маттейс Де Лигт, а на 35-й минуте забил Хаким Зийех. Однако во втором тайме Лукас Моура оформил хет-трик, вырвав путевку для «Тоттенхэма». Бразилец отметился на 55-й, 59-й и 90+6 минутах матча.

Таким образом, благодаря большему количеству голов на выезде именно англичане сыграют в заключительном матче турнира против «Ливерпуля».

Финал Лиги чемпионов 2018/2019 «Тоттенхэм» - «Ливерпул..... В рамках заключительного полуфиналасезона 2018/годов прошел матч «Аякс» - «Тоттенхэм».Подопечные Эрика тен Хага были одной ногой в финале, выигрывая после первого тайма 2:0: на 5-й минуте отличился Маттейс Де Лигт, а на 35-й минуте забил Хаким Зийех. Однако во втором тайме Лукас Моура оформил хет-трик, вырвав путевку для «Тоттенхэма». Бразилец отметился на 55-й, 59-й и 90+6 минутах матча.Таким образом, благодаря большему количеству голов на выезде именно англичане сыграют в заключительном матчеа против «Ливерпуля».Финал2018/«Тоттенхэм» - «Ливерпул..... Читать новость...

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Вчера, 9 апреля 2019 года, состоялись первые матчи 1/4 Лиги чемпионов сезона 2018/2019 годов – «Ливерпуль» - «Порту» и «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» - «Порту» - 2:0

Подопечные Юргена Клоппа смогли добыть победу с комфортным для себя счетом перед ответной встречей. За англичан отличились Наби Кейта (5-я минута) и Роберто Фирмино (26-я).

«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» - 1:0

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1/4 Лиги чемпионов 2018/2019: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышл...

Вчера, 17 апреля 2019 года, прошли заключительные матчи 1/4 Лиги чемпионов сезона 2018/2019 годов – «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» и «Порту» - «Ливерпуль».

«Порту» - «Ливерпуль» - 1:4 (Первый матч – 0:2)

Подопечные Юргена Клоппа не испытали проблем и во втором поединке с португальцами, полностью разгромив соперника на его поле. За «Ливерпуль» забили Садио Мане (26-я), Мохаммед Салах (65-я), Роберто Фирмино (77-я) и Вирджил ван Дейк (84-я). «Порту» смог ответить на это лишь голом Эдера Милитао на 69-й минуте.

«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм&ra..... Вчера, 17 апрелягода, прошли заключительные матчи 1/4сезона 2018/годов – «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» и «Порту» - «Ливерпуль».«Порту» - «Ливерпуль» - 1:4 (Первый матч – 0:2)Подопечные Юргена Клоппа не испытали проблем и во втором поединке с португальцами, полностью разгромив соперника на его поле. За «Ливерпуль» забили Садио Мане (26-я), Мохаммед Салах (65-я), Роберто Фирмино (77-я) и Вирджил ван Дейк (84-я). «Порту» смог ответить на это лишь голом Эдера Милитао на 69-й минуте.«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм&ra..... Читать новость...

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Очередными матчами 1/8 Лиги чемпионов сезона 2018/2019 годов стали встречи «Тоттенхэм» - «Боруссия» Д и «Аякс» - «Реал».

«Тоттенхэм» - «Боруссия» Д – 3:0

Подопечные Маурисио Почеттино без проблем справились со своим соперником, забив три безответных мяча. За «Тоттенхэм» отличились Сон Хын Мин (47-я), Ян Вертонген (83-я) и Фернандо Льоренте (86-я).

«Аякс» - «Реал» – 1:2

Амстердамский «Аякс» не смог справиться с натиском мадридского «Реала». Счет в матче открыл на 60-й минуте Карим Бензема, но уже на 75-й минуте Хаким Зийех его сравнял. Точку..... Очередными матчами 1/8сезона 2018/годов стали встречи «Тоттенхэм» - «Боруссия» Д и «Аякс» - «Реал».«Тоттенхэм» - «Боруссия» Д – 3:0Подопечные Маурисио Почеттино без проблем справились со своим соперником, забив три безответных мяча. За «Тоттенхэм» отличились Сон Хын Мин (47-я), Ян Вертонген (83-я) и Фернандо Льоренте (86-я).«Аякс» - «Реал» – 1:2Амстердамский «Аякс» не смог справиться с натиском мадридского «Реала». Счет в матче открыл на 60-й минуте Карим Бензема, но уже на 75-й минуте Хаким Зийех его сравнял. Точку..... Читать новость...

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В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2018/2019 годов прошли ответные матчи «Реал» - «Аякс» и «Боруссия» Д - «Тоттенхэм». Таким образом, мы узнали первых четвертьфиналистов этого сезона.

«Реал» - «Аякс» - 1:4 (первый матч – 2:1)

Амстердамцы просто уничтожили своего соперника в ответной встрече. За «Аякс» забили Хаким Зийех (7-я), Давид Нерес (18-я), Душан Тадич (62-я) и Лассе Шене (72-я). «Реал» ответил лишь голом Марко Асенсио на 70-й минуте. Напомним, что матч пропускал Серхио Рамос, который решил обнулиться. Как видим, голландский клуб уверенно прошел в следующий ..... В рамках 1/8 финаласезона 2018/годов прошли ответные матчи «Реал» - «Аякс» и «Боруссия» Д - «Тоттенхэм». Таким образом, мы узнали первых четвертьфиналистов этого сезона.«Реал» - «Аякс» - 1:4 (первый матч – 2:1)Амстердамцы просто уничтожили своего соперника в ответной встрече. За «Аякс» забили Хаким Зийех (7-я), Давид Нерес (18-я), Душан Тадич (62-я) и Лассе Шене (72-я). «Реал» ответил лишь голом Марко Асенсио на 70-й минуте. Напомним, что матч пропускал Серхио Рамос, который решил обнулиться. Как видим, голландский клуб уверенно прошел в следующий ..... Читать новость...