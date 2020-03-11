|
|Новость
|
1/8 Лиги чемпионов 2019/2020: «Валенсия» и «Тоттенхэм» покидают турнир
|
|Добавлено:
|2020-03-11 09:33:38
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2019/2020 годов состоялись ответные матчи «РБ Лейпциг» - «Тоттенхэм» и «Валенсия» - «Аталанта».
«РБ Лейпциг» - «Тоттенхэм» - 3:0 (Первый матч – 1:0)
Подопечные Жозе Моуринью крупно проиграли в выездном матче, пропустив три безответных гола. Дубль на свой счет записал Марсель Забитцер, отличившись на 10-й и 21-й минутах, ещё один гол записал на свой счет Эмиль Форсберг на 87-й минуте.
«Валенсия» - «Аталанта» - 3:4 (Первый матч – 1:4)
Испанско-итальянское противостояние порадовало нас аж семью голами! Отметим, сербский полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич отметился покером, забив на 3-й (пенальти), 43-й (пенальти), 71-й и 82-й минутах. В составе хозяев поля голы забивали Кевин Гамейро (21-я, 51-я) и Ферран Торрес (67-я).
Сегодня также пройдут матчи «ПСЖ» - «Боруссия» Д и «Ливерпуль» - «Атлетико».
Смотрите также:
1/8 Лиги чемпионов 2019/2020: «Аталанта» разгромила «Валенси...
Вчера, 19 февраля 2020
года, состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
сезона 2019
/2020
годов – «Аталанта» - «Валенсия» и «Тоттенхэм» - «РБ Лейпциг».
«Аталанта» - «Валенсия» - 4:1
Подопечные Джан Пьеро Гасперини добыли уверенную победу в первом матче против «Валенсии», практически обеспечив себе выход в следующий раунд турнир
а. За «Аталанту» забивали Хатебур (16, 62), Иличич (42) и Фройлер (57). Испанцы ответили на это лишь голом Черышева на 66-й минуте.
«Тоттенхэм» - «РБ Лейпциг» - 0:1
Немцы удачно съездили в Англию, суме..... Читать новость...
1/8 Лиги чемпионов 2017/2018: «Шахтер» и «Манчестер Юнайтед»...
Вчера, 13 марта 2018 года, стали известны очередные четвертьфиналисты Лиги чемпионов
2017/2018 годов. Не обошлось в этот раз и без неожиданностей.
«Рома» - «Шахтер» – 1:0 (Первый матч – 1:2)
Хоть двухматчевое противостояние завершилось со счетом 2:2, «Рома» проходит дальше за счет забитого гола на выезде. Единственный гол в матч забил на 52-й минуте Эдин Джеко. Также с 79-й минуты горняки играли в меньшинстве – Ордец заработал красную карточку. Таким образом, «Шахтер» завершает выступления в Лиге чемпионов
в этом сезоне.
ЧИТАЙТЕ: 1/8 Лиги чемпионов
2017/2018: «Ювентус» и «Манчестер Сити&..... Читать новость...
1/2 Лиги чемпионов 2018/2019: «Аякс» обыграл «Тоттенхэм»...
В рамках полуфиналов Лиги чемпионов
2018/2019
годов прошел первый матч – «Тоттенхэм» - «Аякс».
Подопечные Эрика тен Хега сделали ещё один важный шаг на пути к финалу турнир
а. В выездной встрече «Аякс» смог добыть хоть минимальную, но столь важную победу. Единственный гол записал на свой счет Донни ван де Беек на 15-й минуте.
Ответная встреча «Тоттенхэма» и «Аякса» пройдет в Амстердаме 8 мая 2019
года.
ЧИТАЙТЕ: Результаты ответных матчей 1/4 Лиги
Европы 2018/2019
Сегодня нас также ждет ещё один полуфинальный матч – «Барселона» - «Ливерпуль».
ЧИТАЙТЕ: 1/4 Лиги
чем..... Читать новость...
1/2 Лиги чемпионов 2018/2019: «Тоттенхэм» обыграл «Аякс»...
В рамках заключительного полуфинала Лиги чемпионов
сезона 2018/2019
годов прошел матч «Аякс» - «Тоттенхэм».
Подопечные Эрика тен Хага были одной ногой в финале, выигрывая после первого тайма 2:0: на 5-й минуте отличился Маттейс Де Лигт, а на 35-й минуте забил Хаким Зийех. Однако во втором тайме Лукас Моура оформил хет-трик, вырвав путевку для «Тоттенхэма». Бразилец отметился на 55-й, 59-й и 90+6 минутах матча.
Таким образом, благодаря большему количеству голов на выезде именно англичане сыграют в заключительном матче турнир
а против «Ливерпуля».
Финал Лиги чемпионов
2018/2019
«Тоттенхэм» - «Ливерпул..... Читать новость...
1/4 Лиги чемпионов 2018/2019: «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» добы...
Вчера, 9 апреля 2019
года, состоялись первые матчи 1/4 Лиги чемпионов
сезона 2018/2019
годов – «Ливерпуль» - «Порту» и «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити».
«Ливерпуль» - «Порту» - 2:0
Подопечные Юргена Клоппа смогли добыть победу с комфортным для себя счетом перед ответной встречей. За англичан отличились Наби Кейта (5-я минута) и Роберто Фирмино (26-я).
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» - 1:0
Шпоры на обновленном «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» добыли минимальную, но всё же победу над «Манчестер Сити». Единственный гол забил на 78-й минуте Сон Хын Ми..... Читать новость...
1/4 Лиги чемпионов 2018/2019: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышл...
Вчера, 17 апреля 2019
года, прошли заключительные матчи 1/4 Лиги чемпионов
сезона 2018/2019
годов – «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» и «Порту» - «Ливерпуль».
«Порту» - «Ливерпуль» - 1:4 (Первый матч – 0:2)
Подопечные Юргена Клоппа не испытали проблем и во втором поединке с португальцами, полностью разгромив соперника на его поле. За «Ливерпуль» забили Садио Мане (26-я), Мохаммед Салах (65-я), Роберто Фирмино (77-я) и Вирджил ван Дейк (84-я). «Порту» смог ответить на это лишь голом Эдера Милитао на 69-й минуте.
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм&ra..... Читать новость...
1/8 Лиги чемпионов 2018/2019: «Тоттенхэм» разгромил «Борусси...
Очередными матчами 1/8 Лиги чемпионов
сезона 2018/2019
годов стали встречи «Тоттенхэм» - «Боруссия» Д и «Аякс» - «Реал».
«Тоттенхэм» - «Боруссия» Д – 3:0
Подопечные Маурисио Почеттино без проблем справились со своим соперником, забив три безответных мяча. За «Тоттенхэм» отличились Сон Хын Мин (47-я), Ян Вертонген (83-я) и Фернандо Льоренте (86-я).
«Аякс» - «Реал» – 1:2
Амстердамский «Аякс» не смог справиться с натиском мадридского «Реала». Счет в матче открыл на 60-й минуте Карим Бензема, но уже на 75-й минуте Хаким Зийех его сравнял. Точку..... Читать новость...
1/8 Лиги чемпионов 2018/2019: «Аякс» громит «Реал», «Тоттенх...
В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов
сезона 2018/2019
годов прошли ответные матчи «Реал» - «Аякс» и «Боруссия» Д - «Тоттенхэм». Таким образом, мы узнали первых четвертьфиналистов этого сезона.
«Реал» - «Аякс» - 1:4 (первый матч – 2:1)
Амстердамцы просто уничтожили своего соперника в ответной встрече. За «Аякс» забили Хаким Зийех (7-я), Давид Нерес (18-я), Душан Тадич (62-я) и Лассе Шене (72-я). «Реал» ответил лишь голом Марко Асенсио на 70-й минуте. Напомним, что матч пропускал Серхио Рамос, который решил обнулиться. Как видим, голландский клуб уверенно прошел в следующий ..... Читать новость...
Результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов 2019/2020...
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
сезона 2019
/2020
годов.
Результаты жербьевки:
«Боруссия» Д - «ПСЖ»
«Реал» - «Манчестер Сити»
«Аталанта» - «Валенсия»
«Атлетико» - «Ливерпуль»
«Челси» - «Бавария»
«Лион» - «Ювентус»
«Тоттенхэм» - «РБ Лейпциг»
«Наполи» - «Барселона»
ЧИТАЙТЕ: «Динамо» и «Александрия» покидают
Лигу Европы 2019
/2020
Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные - 10, 11, 17 и 18 марта. Начало всех матчей..... Читать новость...