Новость 11 марта Кабмин утвердит окончательный план борьбы с коронавирусом Добавлено: 2020-03-11 10:24:40 Корреспондент: Алексей Свидров

Сегодня, 11 марта 2020 года, на заседании Кабинета министров представят окончательный план борьбы с коронавирусом в Украине. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Накануне состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обсуждались вопросы противодействия распространению коронавируса в Украине. В заседании приняли участие Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, профильные министры, представители силового блока и главы облгосадминистраций (по селектору).

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В то же время народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский написал в Telegram, что в Украине может быть объявлен карантин с серьезными ограничительными мерами.

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Напомним, Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер из-за коронавируса на всю страну.

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Кабмин утвердит порядок отбора инвестпроектов, направленных ...

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Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит и утвердит порядок отбора новых инвестиционных проектов, которыми предусмотрено наращивание добычи нефти, метана, природного и сланцевого газа в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

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Кабмин утвердил план восстановления Донбасса...

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по организации восстановительных работ поврежденных (разрушенных) объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного фонда и систем жизнеобеспечения на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

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По его словам, план предусматривает разработку и принятие актов правительства, необходимых для оперативного решения вопросов восстановления жизнедеятельности Донба..... Кабинет министров Украины утвердилмероприятий по организации восстановительных работ поврежденных (разрушенных) объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного фонда и систем жизнеобеспечения на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман, передает пресс-службаа.Читайте: Восстановление инфраструктуры Донбасса обойдется в 8 миллиардов долларов – ЯценюкПо его словам,предусматривает разработку и принятие актов правительства, необходимых для оперативного решения вопросов восстановления жизнедеятельности Донба..... Читать новость...

Кабмин поддержал «мирный план» Порошенко...

Кабинет министров Украины поддержал план президента Украины Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации в восточных регионах страны и пообещал сделать все для его реализации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Украина доказала, что готова защищать свою независимость и целостность и своих граждан с оружием в руках. Однако если есть шанс решить конфликт мирным путем, мы должны воспользоваться этим шансом. Правительство сделает все возможное для реализации мирного плана президента и безотлагательного воплощения в жизнь его положений, которые находятся в компетенции Кабинета министров», - говорится в сообщении.

Читайте: Порошенко представил мирный план по урегул..... Кабинет министров Украины поддержалпрезидента Украины Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации в восточных регионах страны и пообещал сделать все для его реализации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.«Украина доказала, что готова защищать свою независимость и целостность и своих граждан с оружием в руках. Однако если есть шанс решить конфликт мирным путем, мы должны воспользоваться этим шансом. Правительство сделает все возможное для реализации мирногоа президента и безотлагательного воплощения в жизнь его положений, которые находятся в компетенции Кабинета министров», - говорится в сообщении.Читайте: Порошенко представил мирныйпо урегул..... Читать новость...

Кабмин утвердил план противодействия коронавирусу...

Кабинет министров утвердил план предотвращения попаданию и распространению на территории Украины коронавируса (2019-nCoV), а также Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.

Специально созданный оперативный штаб для координации действий перенесен на уровень Кабинета министров Украины – возглавил его премьер-министр Алексей Гончарук.

«Мы устанавливаем режим повышенной готовности для всех систем гражданской защиты, чтобы все соответствующие службы оперативно мобилизировались в случае возникновения необходимости», - сказал он.

По его словам, сейчас правительство разрабатывает планы на региональном уровне дл..... Кабинет министров утвердилпредотвращения попаданию и распространению на территории Украины коронавируса (2019-nCoV), а также Национальныйпротивоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.Специально созданный оперативный штаб для координации действий перенесен на уровень Кабинета министров Украины – возглавил его премьер-министр Алексей Гончарук.«Мы устанавливаем режим повышенной готовности для всех систем гражданской защиты, чтобы все соответствующие службы оперативно мобилизировались в случае возникновения необходимости», - сказал он.По его словам, сейчас правительство разрабатываеты на региональном уровне дл..... Читать новость...

Кабмин представил план по созданию независимого оператора ГТ...

Кабинет министров Украины опубликовал постановление с планом отделения от НАК «Нафтогаз Украины» независимого оператора украинской газотранспортной системы. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Модель отделения ГТС определена как такая, которая находится в госсобственности и не подлежит приватизации. При этом общество с ограниченной ответственностью «Оператор газотранспортной системы Украины» сможет подать в НКРЭКУ запрос на сертификацию оператора газотранспортной системы.

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Кабмин утвердил план действий до 2020 года...

Кабинет министров Украины на заседании в понедельник, 3 апреля, утвердил план действий на 2017 год и среднесрочный план приоритетных действий до 2020 года. Решение было принято единогласно без возражений.

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Представляя документ членам правительства, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что в октябре текущего года планируется повышение пенсий украинцам. Среди приоритетов – обеспечение ежегодного роста ВВП на уровне 4-5%. Также глава правительства назвал среди приоритетов проведение земельной реформы, пообещав псевдореформаторам «сюрприз» при этом.

ЧИТАЙТЕ: Во власти необходимо внедрить новые системы ..... Кабинет министров Украины на заседании в понедельник, 3 апреля, утвердилдействий на 2017 год и среднесрочныйприоритетных действий до 2020 года. Решение было принято единогласно без возражений.ЧИТАЙТЕ: Гройсман не исключает повышение пенсий с 1 октябряПредставляя документ членам правительства, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что в октябре текущего годаируется повышение пенсий украинцам. Среди приоритетов – обеспечение ежегодного роста ВВП на уровне 4-5%. Также глава правительства назвал среди приоритетов проведение земельной реформы, пообещав псевдореформаторам «сюрприз» при этом.ЧИТАЙТЕ: Во власти необходимо внедрить новые системы ..... Читать новость...

Кабмин утвердил финансовый план ОАО "Турбоатом" на 2014 год ...



Кабмин утвердил финплан "Турбоатома" на 2014 г. с доходностью 380 млн грн - А.Рябченко.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил финансовый план ОАО "Турбоатом" на 2014 год с доходностью 380 млн грн. Об этом сегодня сообщил УНН председатель Фонда государственного имущества Украины Александр Рябченко.

"Финплан утвердили, чистая прибыль примерно где-то 380 млн грн", - сообщил ФГИУ.

А.Рябченко также отметил, что контракты на следующий год полностью обеспечат работу "Турбоатома" и он законтрактован на 100%.

Источник: УНН..... утвердил фин"Турбоатома" на 2014 г. с доходностью 380 млн грн - А.Рябченко.Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил финансовыйОАО "Турбоатом" на 2014 год с доходностью 380 млн грн. Об этом сегодня сообщил УНН председатель Фонда государственного имущества Украины Александр Рябченко."Финутвердили, чистая прибыль примерно где-то 380 млн грн", - сообщил ФГИУ.А.Рябченко также отметил, что контракты на следующий год полностью обеспечат работу "Турбоатома" и он законтрактован на 100%.Источник: УНН..... Читать новость...