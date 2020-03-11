Новость Земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, - Зеленский Добавлено: 2020-03-11 11:03:37 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, а правительство будет улучшать коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам этих реформ.

«Земельная реформа – это реформа и президента, и правительства – мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта (о рынке земли сельскохозяйственного назначения. – ред.) в комитетах. Мы закончим эту реформу», – сказал Глава государства в разговоре с журналистом издания Bloomberg.

Владимир Зеленский отметил, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении – это лишь первый этап земельной реформы. В дальнейшем необходимо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.

Также президент считает целесообразным воссоздать Министерство аграрной политики.

«Ведь когда такая сложная вещь, как земельная реформа, – нужны отдельные люди в Украине, отдельная институция. Это должен говорить и делать профильный министр», – отметил Глава государства.

В то же время президент убежден, что, несмотря на сопротивление оппозиции и блокирование «спамом» поправок, закон о рынке земли сельскохозяйственного назначения будет принят Верховной Радой.

«Это действительно сложный законопроект. У нас там тысячи правок. Мы можем только требовать и работать», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Что касается медицинской реформы, по мнению Главы государства, сопротивление ее реализации связано с непониманием особенностей изменений, которые произойдут. Так, президент выразил удовлетворение первым этапом медицинской реформы, который позволил повысить заработные платы семейных врачей, улучшить материально-техническое состояние медучреждений и увеличить прозрачность финансирования системы здравоохранения.

Вместе с тем Глава государства акцентировал внимание на необходимости улучшения коммуникации между правительством и обществом, разъяснения деталей земельной и медицинской реформ.

Он отметил, что для правительства недопустимо проваливать коммуникацию в тот момент, когда в стране происходят коренные изменения.

«Это не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас «снесут», а о том, что просто, возможно, у страны больше не будет шанса», – подчеркнул президент.

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