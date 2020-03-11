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|Новость
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Госдума РФ приняла закон о поправках в Конституцию
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|Добавлено:
|2020-03-11 11:32:24
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем, окончательном чтении президентский закон о внесении изменений в Конституцию.
Таким образом, была сформирована окончательная редакция основного закона, которая может быть принята после подписания главой государства.
Теперь поправки должны одобрить в Совете Федерации.
Закон предусматривает 390 поправок в 22 статьи глав с третьей по восьмую.
В частности, одна из них обнулит президентские сроки Владимира Путина и позволит ему избираться на этот пост еще два срока подряд, если разрешит Конституционный суд. Также в документ были включены поправки о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины, и упоминании бога в Конституции.
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опроекта, связанного с внесением поправок в закон
об общественном телевидении. Напомним, что недавно этот закон
опроект был поддержан профильным комитетом.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщает народный депутат Сергей Лещенко.
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«Фракция «Блок Петра Порошенко» решила не поддерживать закон
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Госдума РФ сегодня приняла «закон Димы Яковлева»...
Госдума
в пятницу, 21 декабря 2012 года, приняла
в третьем, окончательном чтении так называемый "антимагнитский закон
" (или "закон
Димы Яковлева"), предусматривающий запрет на усыновление российских детей гражданами США и ужесточающий требования к "политическим" НКО.
В поддержку закон
а проголосовали 420 депутатов, против - семь, один воздержался.
Закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" инициировали спикер Госдумы Сергей Нарышкин и лидеры всех четырех парламентских фракций. Позже список авторов был значительно расширен. Законом вводится запрет на..... Читать новость...
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Новый закон
запрещает подкуп спортсменов, тренеров, судей, руководителей команд и других организаторов и участников соревнований. Лица, нарушившие этот закон
, будут оштрафованы на сумму от 300 000 до 1 000 000 рублей. В отдельных случаях предусмотрены лишение свободы на срок до четырех лет или принудительные работы.
Все участники соревнований, согласно новому закон
опроекту, не имеют права делать ставки в букмекерских конторах.
Российский футбол – лидер договорных матчей (видео):
По материалам: Lenta.ru..... Читать новость...
Госдума приняла закон о создании реестра запрещенных сайтов...
В среду российские парламентарии приняли, наконец, во втором и третьем чтении закон
, который предусматривает создание единого реестра сайтов с запрещенной в России информацией.
Те, кто выступали против принятия этого закон
а и пугали наступлением на свободу слова в Интернете, с умыслом или без, умалчивали о том, какая информация будет считаться запрещенной к распространению на территории России – это детская порнография, инструкции по производству или приобретению наркотиков или советы по осуществлению самоубийства.
К основному обсуждению закон
был доработан в профильных комитетах и правительственных структурах с учетом всех поступивших замечаний, и за принятие з..... Читать новость...
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Во вторник, 21 мая, Госдумой Российской Федерации был принят во втором чтении закон
о защите чувств верующих, сообщают СМИ со ссылкой на замглаву думского комитета по уголовному закон
одательству Александра Ремезкова.
В текст данного закон
опроекта ко второму чтению было внесено несколько существенных изменений. В частности, максимальный срок лишения свободы за публичное оскорбление чувств верующих правительство сократило с пяти до трех лет. Другими мерами наказания за нарушение этого закон
а станут исправительные работы или штраф в размере до 500 тысяч рублей. Как сообщает Ремезков, в окончательном чтении закон
может быть принят уже в конце этой недели, но точная дата третьего чтения п..... Читать новость...
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Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении закон
опроект, обязывающий российских операторов предоставлять информацию о местонахождении абонента, звонящего по единому номеру вызова экстренных служб 112.
Как заметил заместитель председателя Госдумы Сергей Железняк (ЕР), выступая на пленарном заседании, «в момент экстренного вызова, который в большинстве аппаратов предусмотрен, будут фиксироваться и координаты местоположения человека, который отправил такой вызов».
По словам парламентария, это нововведение позволит более оперативно прибывать на место чрезвычайной ситуации, чтобы вовремя успевать оказывать помощь тем, кто оказался в беде. Очень часто, человек, оказавшись в ..... Читать новость...
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Первый – это запрос российской Генпрокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности депутата от КПРФ Владимира Бессонова (фото), который подозревается в сопротивлении сотрудникам полиции на несанкционированном митинге 2 декабря прошлого года в Ростове, а также, по заявлениям ряда депутатов, в связях с организованной преступностью.
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При этом Российская академия образования, Российская академия арх..... Читать новость...
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