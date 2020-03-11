Новость Госдума РФ приняла закон о поправках в Конституцию Добавлено: 2020-03-11 11:32:24 Корреспондент: Алексей Свидров

Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем, окончательном чтении президентский закон о внесении изменений в Конституцию.

Таким образом, была сформирована окончательная редакция основного закона, которая может быть принята после подписания главой государства.

Теперь поправки должны одобрить в Совете Федерации.

Закон предусматривает 390 поправок в 22 статьи глав с третьей по восьмую.

В частности, одна из них обнулит президентские сроки Владимира Путина и позволит ему избираться на этот пост еще два срока подряд, если разрешит Конституционный суд. Также в документ были включены поправки о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины, и упоминании бога в Конституции.

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Российский футбол – лидер договорных матчей (видео):



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