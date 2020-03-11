Новость В Киеве ввели карантин Добавлено: 2020-03-11 12:00:53 Корреспондент: Алексей Свидров

С 12 марта 2020 года в Киеве вводится карантин. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко.

«Друзья! Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирус, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно - до конца месяца», - отметил он.

В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных школах. Также будет ограничено проведение массовых мероприятий.

«Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. Друзья! Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдаем правила гигиены. А если чувствуете себя плохо, - сразу обращайтесь к врачу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы все преодолеем!», - добавил Кличко.

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В новой Москве ввели карантин по бешенству...



В поселке Кокошкино, который находится на территории новой Москвы, распоряжением врио столичного градоначальника Сергея Собянина объявлен карантин по бешенству.

«Карантин объявлен в связи с выявлением 18 июня случая заболевания бешенством дикого животного, нанесшего укусы людям», - сообщил в понедельник источник в горадминистрации. В течение ближайших двух месяцев в Кокошкино запрещена продажа животных, проведение выставок с участием животных, а также вывоз животных за пределы территориальной границы поселения.

Напомним, последний раз карантин по бешенству в Москве объявляли в середине мая на территории района Старое Крюково Зеленоградского административного округа. А ран..... В поселке Кокошкино, который находится на территории новой Москвы, распоряжением врио столичного градоначальника Сергея Собянина объявленпо бешенству.«Карантин объявлен в связи с выявлением 18 июня случая заболевания бешенством дикого животного, нанесшего укусы людям», - сообщил в понедельник источник в горадминистрации. В течение ближайших двух месяцев в Кокошкино запрещена продажа животных, проведение выставок с участием животных, а также вывоз животных за пределы территориальной границы поселения.Напомним, последний разпо бешенству в Москве объявляли в середине мая на территории района Старое Крюково Зеленоградского административного округа. А ран..... Читать новость...

В Киеве вводится карантин...

С субботы, 16 января, в Киеве вводится карантин. Соответствующее решение озвучил мэр столицы Виталий Кличко во время совещания с заместителями и руководителями профильных департаментов по ситуации с сезонными заболеваниями гриппом и ОРВИ в столице.

Читайте: При первых же симптомах ОРВИ и гриппа необходимо обращаться к врачу, - КГГА

«Мы не будем ждать, пока будет превышен эпидемиологический порог сезонных заболеваний в столице. Мы приняли решение ввести с субботы карантин в Киеве для недопущения распространения сезонных заболеваний. Это превентивная мера, ведь мы видим негативную динамику по количеству больных. Учитывая специфичность вируса и тяжелые осложнения от гриппа, мы должны п..... С субботы, 16 января, ввводится. Соответствующее решение озвучил мэр столицы Виталий Кличко во время совещания с заместителями и руководителями профильных департаментов по ситуации с сезонными заболеваниями гриппом и ОРВИ в столице.Читайте: При первых же симптомах ОРВИ и гриппа необходимо обращаться к врачу, - КГГА«Мы не будем ждать, пока будет превышен эпидемиологический порог сезонных заболеваний в столице. Мы приняли решение ввести с субботыдля недопущения распространения сезонных заболеваний. Это превентивная мера, ведь мы видим негативную динамику по количеству больных. Учитывая специфичность вируса и тяжелые осложнения от гриппа, мы должны п..... Читать новость...

В Киеве снова карантин...



Завтра, в пятницу 10 февраля, учащиеся киевских школ, гимназий и колледжей всех форм остаются дома, так как в связи со второй волной похолодания все занятия будут отменены.

Правда карантин в Киеве будет не долгим, и уже в понедельник 13 февраля в образовательных заведениях снова стартует учебный процесс. Синоптики прогнозирует, что уже в понедельник в украинской столице начнется потепление.

Заместитель председателя КГГА Леонид Новохатько заявил, что с 10 по 13 февраля занятия будут приостановлены и в учреждениях дополнительного образования.

Примечательно, что детские сады все же будут работать, как и положено.

Напомним, что у учащихся уже был внеплановый к..... Завтра, в пятницу 10 февраля, учащиеся киевских школ, гимназий и колледжей всех форм остаются дома, так как в связи со второй волной похолодания все занятия будут отменены.Правдабудет не долгим, и уже в понедельник 13 февраля в образовательных заведениях снова стартует учебный процесс. Синоптики прогнозирует, что уже в понедельник в украинской столице начнется потепление.Заместитель председателя КГГА Леонид Новохатько заявил, что с 10 по 13 февраля занятия будут приостановлены и в учреждениях дополнительного образования.Примечательно, что детские сады все же будут работать, как и положено.Напомним, что у учащихся уже был внеплановый к..... Читать новость...

В Киеве закрыты 119 школ на карантин...

По состоянию на утро 12 февраля в Киеве на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыты 119 школ. Об этом на брифинге сообщила директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта Елена Фиданян, передает УНН.

"На утро понедельника 119 школьных заведений закрыты в Киеве. При этом за неделю 23 школы возобновили занятия после недельного перерыва", - сообщила Е.Фиданян.

ЧИТАЙТЕ: На Закарпатье от кори умер ребенок

За 5-ю неделю (29 января-4 февраля) показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине приблизился к эпидемическому порогу, однако не превысил его.

ЧИТАЙТЕ: Одесские студенты ушли на каникулы до весны..... По состоянию на утро 12 февраля внаиз-за гриппа и ОРВИ закрыты 119 школ. Об этом на брифинге сообщила директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта Елена Фиданян, передает УНН."На утро понедельника 119 школьных заведений закрыты в. При этом за неделю 23 школы возобновили занятия после недельного перерыва", - сообщила Е.Фиданян.ЧИТАЙТЕ: На Закарпатье от кори умер ребенокЗа 5-ю неделю (29 января-4 февраля) показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине приблизился к эпидемическому порогу, однако не превысил его.ЧИТАЙТЕ: Одесские студенты ушли на каникулы до весны..... Читать новость...

В Киеве 15 школ закрыли на карантин...

В 15 общеобразовательных учебных заведениях Киева до 6 марта приостановлены занятия в связи с большим количеством детей, которые заболели гриппом и ОРВИ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, по информации Департамента образования и науки, молодежи и спорта, временно не учатся дети в средних общеобразовательных школах №№ 150, 151, 81, 18, 249, 251, 10, 164, специализированных школах №№ 137, 325, 115, в школе-детском саду «Дивосвіт», школе-интернате № 17, лицее туризма и лицее «Потенциал».

Руководителями Киево-Печерского лицея «Лидер» № 171 и средней общеобразовательной школ..... В 15 общеобразовательных учебных заведениях Киева до 6 марта приостановлены занятия в связи с большим количеством детей, которые заболели гриппом и ОРВИ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.В частности, по информации Департамента образования и науки, молодежи и спорта, временно не учатся дети в средних общеобразовательных школах №№ 150, 151, 81, 18, 249, 251, 10, 164, специализированных школах №№ 137, 325, 115, в школе-детском саду «Дивосвіт», школе-интернате № 17, лицее туризма и лицее «Потенциал».Руководителями Киево-Печерского лицея «Лидер» № 171 и средней общеобразовательной школ..... Читать новость...

Карантин в Киеве не объявлялся, – Михаил Радуцкий...



Советник мэра Киева Михаил Радуцкий заявил, что карантин в Киеве не объявлялся. По его словам, столичная власть лишь ввела меры, которые призваны не допустить эпидемии.

Читайте: В Киеве вводится карантин

В частности, как рассказал Михаил Радуцкий, дошкольные учебные заведения, а также заведения профессионально-технического образования продолжают работать в режиме усиления профилактических мероприятий.

«Руководители учреждений получили рекомендации по особому режиму содержания помещений - усиленной уборке, проветриванию, и т.д. Сотрудникам и воспитанникам специалисты рекомендуют пользоваться медицинскими защитными масками», - отметил он.

Кроме..... Советник мэра Киева Михаил Радуцкий заявил, чтоне объявлялся. По его словам, столичная власть лишь ввела меры, которые призваны не допустить эпидемии.Читайте: ВвводитсяВ частности, как рассказал Михаил Радуцкий, дошкольные учебные заведения, а также заведения профессионально-технического образования продолжают работать в режиме усиления профилактических мероприятий.«Руководители учреждений получили рекомендации по особому режиму содержания помещений - усиленной уборке, проветриванию, и т.д. Сотрудникам и воспитанникам специалисты рекомендуют пользоваться медицинскими защитными масками», - отметил он.Кроме..... Читать новость...

В Киеве ввели зимний режим вывоза мусора...



Киев перешел на зимний режим вывоза мусора

В Киеве ввели зимний режим вывоза мусора. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко, передает корреспондент УНН.

"Безусловно уже мы перешли на зимние нормы по вывозу мусора: по вывозу баков и твердых бытовых отходов. Также мы отработали с перевозчиками. Я думаю, если не будет никаких чрезвычайных ситуаций, то вывоз будет происходить согласно схеме", - сообщил А.Голубченко.

Кроме того, он отметил, что Киев перешел "на зимний период и по количеству баков для мусора". Однако вывоз мусора, по его мнению, зависит от требовательности к работе и конкретных людей, которые отвечают за этот проц..... Киев перешел на зимний режим вывоза мусоразимний режим вывоза мусора. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко, передает корреспондент УНН."Безусловно уже мы перешли на зимние нормы по вывозу мусора: по вывозу баков и твердых бытовых отходов. Также мы отработали с перевозчиками. Я думаю, если не будет никаких чрезвычайных ситуаций, то вывоз будет происходить согласно схеме", - сообщил А.Голубченко.Кроме того, он отметил, что Киев перешел "на зимний период и по количеству баков для мусора". Однако вывоз мусора, по его мнению, зависит от требовательности к работе и конкретных людей, которые отвечают за этот проц..... Читать новость...

Власти объяснили, почему ввели режим чрезвычайной ситуации в...



Начальник ГУ по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталий Пшеничный сообщил о том, что городские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в столице с целью привлечения дополнительных ресурсов.

«Этот вопрос обсуждался во время комиссии, 11 декабря. В конечном итоге, ситуация, которая сложилась на тот день, была определена как чрезвычайная. Это позволяет властям использовать дополнительные ресурсы – материальные резервы и бюджетные средства, которые заложены на случай возникновения такого рода ситуации», - сообщил Пшеничный.

При этом он поспешил отметить, что чрезвычайная ситуация не имеет ничего общего с чрезвычайным положением и эти понятия не стоит путат..... Начальник ГУ по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталий Пшеничный сообщил о том, что городские властирежим чрезвычайной ситуации в столице с целью привлечения дополнительных ресурсов.«Этот вопрос обсуждался во время комиссии, 11 декабря. В конечном итоге, ситуация, которая сложилась на тот день, была определена как чрезвычайная. Это позволяет властям использовать дополнительные ресурсы – материальные резервы и бюджетные средства, которые заложены на случай возникновения такого рода ситуации», - сообщил Пшеничный.При этом он поспешил отметить, что чрезвычайная ситуация не имеет ничего общего с чрезвычайным положением и эти понятия не стоит путат..... Читать новость...