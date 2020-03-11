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|Новость
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В Киеве ввели карантин
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|Добавлено:
|2020-03-11 12:00:53
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
С 12 марта 2020 года в Киеве вводится карантин. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко.
«Друзья! Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирус, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно - до конца месяца», - отметил он.
В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных школах. Также будет ограничено проведение массовых мероприятий.
«Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. Друзья! Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдаем правила гигиены. А если чувствуете себя плохо, - сразу обращайтесь к врачу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы все преодолеем!», - добавил Кличко.
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Завтра, в пятницу 10 февраля, учащиеся киевских школ, гимназий и колледжей всех форм остаются дома, так как в связи со второй волной похолодания все занятия будут отменены.
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Заместитель председателя КГГА Леонид Новохатько заявил, что с 10 по 13 февраля занятия будут приостановлены и в учреждениях дополнительного образования.
Примечательно, что детские сады все же будут работать, как и положено.
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на карантин
из-за гриппа и ОРВИ закрыты 119 школ. Об этом на брифинге сообщила директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта Елена Фиданян, передает УНН.
"На утро понедельника 119 школьных заведений закрыты в Киеве
. При этом за неделю 23 школы возобновили занятия после недельного перерыва", - сообщила Е.Фиданян.
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За 5-ю неделю (29 января-4 февраля) показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине приблизился к эпидемическому порогу, однако не превысил его.
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В Киеве 15 школ закрыли на карантин...
В 15 общеобразовательных учебных заведениях Киева до 6 марта приостановлены занятия в связи с большим количеством детей, которые заболели гриппом и ОРВИ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
В частности, по информации Департамента образования и науки, молодежи и спорта, временно не учатся дети в средних общеобразовательных школах №№ 150, 151, 81, 18, 249, 251, 10, 164, специализированных школах №№ 137, 325, 115, в школе-детском саду «Дивосвіт», школе-интернате № 17, лицее туризма и лицее «Потенциал».
Руководителями Киево-Печерского лицея «Лидер» № 171 и средней общеобразовательной школ..... Читать новость...
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не объявлялся. По его словам, столичная власть лишь ввела меры, которые призваны не допустить эпидемии.
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вводится карантин
В частности, как рассказал Михаил Радуцкий, дошкольные учебные заведения, а также заведения профессионально-технического образования продолжают работать в режиме усиления профилактических мероприятий.
«Руководители учреждений получили рекомендации по особому режиму содержания помещений - усиленной уборке, проветриванию, и т.д. Сотрудникам и воспитанникам специалисты рекомендуют пользоваться медицинскими защитными масками», - отметил он.
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зимний режим вывоза мусора. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко, передает корреспондент УНН.
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Кроме того, он отметил, что Киев перешел "на зимний период и по количеству баков для мусора". Однако вывоз мусора, по его мнению, зависит от требовательности к работе и конкретных людей, которые отвечают за этот проц..... Читать новость...
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Сумские школы закрыли на карантин...
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Далее комиссии предстоит решить, нужно ли будет продолжать карантин
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