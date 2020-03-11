Новость Зеленский представил нового министра обороны Тарана Добавлено: 2020-03-11 12:33:11 Корреспондент: Алексей Свидров

Украинские военные на Донбассе уполномочены на адекватный и мощный ответ на действия оккупантов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на церемонии представления нового министра обороны Андрея Тарана сообщает «Укринформ».

«Мы делаем все для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабит нашу способность дать отпор. Это не так. Украинские военные уполномочены всегда давать ответ на действия агрессора. Кто думает, что можно безнаказанно стрелять по украинским солдатам - фатально ошибается. Это доказывает статистика потерь противника в марте», - отметил он.

Зеленский поручил Министерству обороны, Генштабу ВСУ и Министерству по делам ветеранов в течение недели завершить разработку церемонии почтения памяти погибших бойцов.

«Особое внимание я хочу обратить на почтении памяти наших погибших бойцов. Сейчас разрабатывается церемония почетного чествования каждого героя, который отдал свою жизнь за Родину. Мы все молим Бога, чтобы таких церемоний было как можно меньше, но пока у нас идет война, и память каждого, кто погиб во имя Украины, будет почтена надлежащим образом ... Я хочу, чтобы мы прекратили говорить "разрабатывается" и в течение ближайшей недели сделали это», - добавил президент.

В этом контексте он обратился к новому министру обороны, начальнику Генштаба и Министерству по делам ветеранов и предложил им вместе с Офисом Президента завершить эту работу.

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Министром обороны Украины стал Андрей Загороднюк. За него проголосовали 314 депутатов.

Также отметим, что премьер-министром Украины, как и предполагалось, будет Алексей Гончарук.

ЧИТАЙТЕ: Разумков стал спикером ВР..... Верховная Рада девятого созыва поддержала назначение заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки на должность главы Генеральной прокуратуры Украины. «За» проголосовали 312 народных депутатов.Накануне генпрокурор Юрий Луценко написал заявление об отставке.Новым главой Службы безопасности Украины будет Иван Баканов, кандидатуру которого поддержали 319 парламентариев.МинистромУкраины стал Андрей Загороднюк. За него проголосовали 314 депутатов.Также отметим, что премьер-министром Украины, как и предполагалось, будет Алексей Гончарук.ЧИТАЙТЕ: Разумков стал спикером ВР..... Читать новость...

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При этом ранее уже сообщалось, что кандидатура Костюка прошла согласование в Администрации президента.

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