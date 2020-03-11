Новость Дубинский обвинил Маркарову в финансовых злоупотреблениях Добавлено: 2020-03-11 13:25:18 Корреспондент: Алексей Свидров

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский обвинил экс-министра финансов Оксану Маркарову в финансовых злоупотреблениях.

«Считаю, что в связи с отставкой министра финансов Маркаровой и вскрывающихся многомиллиардных схем с ОВГЗ, правоохранителям следует обратить внимание на связь экс-министра финансов с топ-менеджментом государственного Укргазбанка, который был звеном в цепи отмывания нелегальных доходов Маркаровой и ее семьи», - написал он в Facebook.

По его словам, для обналичивания средств в интересах семьи Маркаровой использовалась схема «депозитных бонусов», когда за размещения крупных вкладов выплачивались фиктивные миллионные премии топам «Укргазбанка», обналичивались, и выплачивались экс-министру.

«Бонусы начислялись за крупные остатки на счетах госкомпаний и выплачивались, к примеру, через жену одного из членов правления "Укргазбанка", которая работает ФОП-парикмахером. Аналогичная схема массово реализовывалась в регионах, через областные дирекции "Укргазбанка"», - добавил нардеп.

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