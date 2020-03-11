Новость Кабмин ввел в Украине карантин до 3 апреля - депутат Добавлено: 2020-03-11 14:00:34 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров ввел карантин в пределах всей Украины до 3 апреля 2020 года. Об этом сообщила народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.

Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек (ВР оставили), закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49.

Также Кабинет министров выделил 100 миллионов гривен на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 12 март 2020 года в столице вводится карантин. В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных школах. Также будет ограничено проведение массовых мероприятий.

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Сообщение о том, что бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден согласился на политическое убежище в Венесуэле, не соответствует действительности. Данную информацию распространил депутат Государственной думы России Алексей Пушков после просмотра телевизионных новостей.

Из новостного сюжета о заявлении президента Венесуэлы Мадуро глава комитета Государственной думы по международным делам сделал вывод, что Эдвард Сноуден согласился на предложение главы Венесуэлы. Об этом Алексей Пушков написал в своем Twitter, не ссылаясь на канал Россия 24.

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«Свобода» будет требовать, чтобы Кабмин ввел санкции против ...



Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок прокомментировал новость о том, что Соединенные Штаты ввели санкции против трех российских банков: «Банка Москвы», ВТБ и «Россельхозбанка». В частности, как заявил Олег Тягнибок, их партия будет требовать, чтобы Кабинет министров Украины, который еще несколько дней назад создал комиссию для подготовки секторальных и персональных санкций против Российской Федерации, ввел аналогичные санкции с украинской стороны.

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Кабмин ввел таможенный сбор за домики на колесах весом более...

Владельцы прицепных домиков для временного проживания в кемпингах или для автотуристов массой более 1600 кг при выезде на территорию Украины должны будут заплатить таможенный сбор. Об этом говорится в постановлении №174, принятом Кабинетом министров Украины. Постановлением вносятся изменения в перечень товаров, ввоз которых на таможенную территорию Украины и/или перемещение по территории Украины внутренним транзитом, осуществляется при условии обязательного предоставления таможенным органам обеспечения уплаты таможенных платежей, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины № 461 от 21 мая 2012 г. № 461.

Также Кабмин заменил позицию «Прицепы и полуприцепы типа прицепных до..... Владельцы прицепных домиков для временного проживания в кемпингах или для автотуристов массой более 1600 кг при выезде на территорию Украины должны будут заплатить таможенный сбор. Об этом говорится в постановлении №174, принятом Кабинетом министров Украины. Постановлением вносятся изменения в перечень товаров, ввоз которых на таможенную территорию Украины и/или перемещение по территории Украины внутренним транзитом, осуществляется при условии обязательного предоставления таможенным органам обеспечения уплаты таможенных платежей, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины № 461 от 21 мая 2012 г. № 461.Такжезаменил позицию «Прицепы и полуприцепы типа прицепных до..... Читать новость...

Голосование по новому Кабмину и премьеру состоится 14 апреля...



Народный депутат Украины от фракции «БПП» Андрей Вадатурский утверждает, что голосование по новому Кабинету министров и премьер-министру в частности состоится завтра, 14 апреля. Также он добавил, что новая коалиция будет создана на базе двух фракций – «БПП» и «Народного фронта».

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Кабмин рассмотрит увольнение главы Одесской ОГА 10 апреля, -...

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что завтра, 10 апреля 2019 года, Кабинет министров рассмотрит обращение президента Петра Порошенко об увольнении Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации. Об этом сообщает «Укринформ».

«Обращение от президента официально поступило в правительство сегодня, и правительство его завтра будет рассматривать», - отметил он.

Ранее на сайте президента появился указ об увольнении Степанова и назначении на должность временно исполняющего главы Одесской ОГА Сергея Паращенко.

Глава Одесской ОГА заявил, что своим указом Петр Порошенко превысил полномочия.

Ст..... Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что завтра, 102019 года, Кабинет министров рассмотрит обращение президента Петра Порошенко об увольнении Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации. Об этом сообщает «Укринформ».«Обращение от президента официально поступило в правительство сегодня, и правительство его завтра будет рассматривать», - отметил он.Ранее на сайте президента появился указ об увольнении Степанова и назначении на должность временно исполняющего главы Одесской ОГА Сергея Паращенко.Глава Одесской ОГА заявил, что своим указом Петр Порошенко превысил полномочия.Ст..... Читать новость...