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|Новость
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В НБУ рассказали о работе банковской системы во время карантина
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|Добавлено:
|2020-03-12 11:27:53
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Банковская система Украины во время карантина будет работать в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
На данный момент банки являются достаточно устойчивыми, высоколиквидными и капитализированными и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов.
Также указывается, что банковская система сейчас имеет исторически высокие уровни ликвидности, однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования.
«Нацбанк готов успокоить валютный рынок, при необходимости и дальше проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний, как делал это на прошлой неделе и ежедневно на этой неделе. Сегодня мы имеем достаточный запас прочности: международные резервы Украины превышают 26 млрд долларов», - говорится в сообщении.
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