Новость В НБУ рассказали о работе банковской системы во время карантина Добавлено: 2020-03-12 11:27:53 Корреспондент: Алексей Свидров

Банковская система Украины во время карантина будет работать в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

На данный момент банки являются достаточно устойчивыми, высоколиквидными и капитализированными и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов.

Также указывается, что банковская система сейчас имеет исторически высокие уровни ликвидности, однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования.

«Нацбанк готов успокоить валютный рынок, при необходимости и дальше проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний, как делал это на прошлой неделе и ежедневно на этой неделе. Сегодня мы имеем достаточный запас прочности: международные резервы Украины превышают 26 млрд долларов», - говорится в сообщении.

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