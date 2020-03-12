Новость В СБУ рассказали о реформе ведомства Добавлено: 2020-03-12 12:00:31 Корреспондент: Алексей Свидров

В Службе безопасности Украины рассказали о президентском законопроекте реформы ведомства.

Основными новациями законопроєкта является то, что он разграничивает компетенции СБУ с другими структурами сектора безопасности. Служба откажется от несвойственных ей функций.

СБУ не будет заниматься борьбой с экономической преступностью, однако сосредоточит внимание на защите объектов критической инфраструктуры.

Состоится демилитаризация СБУ с внедрением ее гибкой структуры. Служба сосредоточит свое внимание на контрразведывательном противодействии угрозам государственной безопасности, кибербезопасности, борьбе с терроризмом, защите государственной тайны и тому подобном.

Также предполагается существенное усиление информационно-аналитической составляющей в деятельности СБУ, переход от реактивного подхода в работе к проактивному и риск-ориентированному.

Произойдет постепенное сокращение численности СБУ: с 27 тыс до 15 тыс человек в мирное время и 20 тыс. в особый период.

При этом уровень социального обеспечения сотрудников, их денежное обеспечение будет повышено до уровня НАБУ, ГБР и других вновьсозданных антикоррупционных органов.

Также законопроектом планируется усиление парламентского и общественного контроля над деятельностью Службы безопасности Украины.

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В Службе безопасности Украины рассказали о реформе ведомства...

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«Необходимость кардинальных изменений в спецслужбе вызвана скоростной мутацией вызовов, влияющих на уровень национальной безопасности. Служба должна не только анализировать угрозы в режиме онлайн, но и предсказывать новые, оперативно разрабатывая "вакцины", которые смогут нейтрализовать угрозы еще на этапе их возникновения», - отметил глава СБУ Иван Баканов.

Результатом комплексной реформы ведомства станут:



отказ от несвойственных функций и предотвращения расследования преступлений, не представляющих угрозы государст..... Коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт законопроекта о реформировании. Об этом сообщает пресс-служба«Необходимость кардинальных изменений в спецслужбе вызвана скоростной мутацией вызовов, влияющих на уровень национальной безопасности. Служба должна не только анализировать угрозы в режиме онлайн, но и предсказывать новые, оперативно разрабатывая "вакцины", которые смогут нейтрализовать угрозы еще на этапе их возникновения», - отметил главаИван Баканов.Результатом комплексной реформыстанут:отказ от несвойственных функций и предотвращения расследования преступлений, не представляющих угрозы государст..... Читать новость...

У Гончарука рассказали об изменениях к земельной реформе...

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Среди изменений значатся:



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МВД Украины привлечет к реформированию правоохранительного ...



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Глава оборонного ведомства Китая прибыл в Украину...



На сайте президента Украины говорится о том, что сегодня, 15 января, в Украину прибыл член Государственного совета Китайской Народной Республики, глава оборонного ведомства Китая Лян Гуанли. Также отмечается, что президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с китайским министром.

Детали визита министра обороны Китайской Народной Республики в Украине пока что неизвестны, как и то, сколько он пробудет с визитом в Украине.

По материалам: obozrevatel.com..... На сайте президента Украины говорится о том, что сегодня, 15 января, в Украину прибыл член Государственного совета Китайской Народной Республики, глава оборонногоКитая Лян Гуанли. Также отмечается, что президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с китайским министром.Детали визита министра обороны Китайской Народной Республики в Украине пока что неизвестны, как и то, сколько он пробудет с визитом в Украине.По материалам: obozrevatel.com..... Читать новость...

Глава оборонного ведомства Франции прибыл в Афганистан...



Сегодня в середине дня в Афганистан прибыл глава французского оборонного ведомства Жан-Ив Ле Дриан. Следует заметить, что визит министра в Афганистан был незапланированным. Вместе с министром обороны в Афганистан прибыл и глава Генштаба Франции Эдуар Гийо.

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Госпогранслужба Украины: "В Крыму захвачены 49 из 56 подразд...

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В Госпогранслужбе не стали подтверждат..... В данный момент почти все объекты Государственной пограничной службы Украины, которые расположены на территории Крымского полуострова, захвачены или же их работа блокируется. Такие цифры сегодня, 14 марта, привел представитель Государственной пограничной службы Украины Сергей Демкив. Об этом сообщает РБК-Украина.Помимо этого Сергей Демкив также отметил, что по всем фактам блокирования и захватов объектовсоставляются рапорта. Также собираются различные фото и видеоматериалы. Если перейти конкретно к цифрам, то к сегодняшнему дню украинские пограничники лишились 49 из 56 подразделений, расположенных на территории Крымского полуострова.В Госпогранслужбе не стали подтверждат..... Читать новость...