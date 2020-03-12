Новость Футболист «Ювентуса» заразился коронавирусом Добавлено: 2020-03-12 12:34:55 Корреспондент: Алексей Свидров

У защитника туринского «Ювентус» Даниэле Ругани обнаружили заражение коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

«Футболист Даниэле Ругани получил позитивный тест на коронавирус Covid-19, на данный момент у него нет симптомов болезни», - говорится в сообщении.

Однако клуб решил изолировать футболиста с целью предотвращения распространения болезни. Кроме того, составляется список лиц, с которыми недавно контактировал больной.

Напомним, все спортивные мероприятия в Италии, включая Серию А, остановлены до 3 апреля.

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