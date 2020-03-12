Новость В Украине презентовали систему видеофиксации нарушений на дорогах Добавлено: 2020-03-12 13:07:06 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации системы видеофиксации нарушений на дорогах. Об это сообщает «Укринформ».

«Мы говорим о видеофиксации не только в столице, не только в Киеве, не только Киевской области, мы хотим, чтобы видеофиксация была по всей территории Украины», - отметил он.

Зеленский выразил надежду, что система видеофиксации позволит в десятки раз уменьшить смертность на дорогах в Украине.

«Не является задачей заработать на этом деньги, ни в коем случае, а есть задача, чтобы люди знали, что когда они едут, когда они нарушают правила на дороге, они не только не думают о своей жизни, но они еще не думают о жизни тех людей, которые едут с ними в машинах, тех людей, которые едут с ними по дорогам Украины», - добавил президент.

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