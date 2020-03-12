Новость Минздрав Украины рекомендует предприятиям отпускать работников на дистанционную работу Добавлено: 2020-03-12 13:33:20 Корреспондент: Алексей Свидров

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что с целью снижения риска распространения коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения рекомендует предприятиям по возможности отпускать сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщает «Украинская правда».

«По возможности мы даже сейчас рекомендуем, если есть у кого такая возможность отпускать работников на дистанционную работу», - отметил он.

По его словам, данный шаг позволит уменьшить количество людей в транспорте, поэтому уменьшится количество контактов между людьми и, таким образом, снизится риск заражения людей, одновременно находящихся в ограниченном пространстве в закрытом помещении.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 12 март 2020 года в столице вводится карантин. В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных школах. Также будет ограничено проведение массовых мероприятий.

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Комитет Кожемякина рекомендует ВР продолжить работу рабочей ...



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