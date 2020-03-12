Новость ЕС раскритиковал Трампа за недопуск путешественников из Шенгена Добавлено: 2020-03-12 14:24:39 Корреспондент: Алексей Свидров

Европейский союза раскритиковал решение президента Соединенных Штатов Америки о введении запрета на въезд в страну для путешественников, которые недавно побывали в странах Шенгена. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Коронавирус - это глобальный кризис, который не ограничивается одним континентом и требует сотрудничества, а не односторонних действий. Европейский Союз не одобряет тот факт, что решение США ввести запрет на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций», - говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Отмечается, что ЕС принимает решительные меры по ограничению распространения вируса.

Напомним, президент США Дональд Трамп запретил поездки в страну для тех, кто посещал Шенген в течение последних 14 дней. Запрет распространяется на всех, кто находился в государствах, входящих в Шенгенскую зону, в том числе за пределами ЕС, в течение 14 дней до их прибытия в США.

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