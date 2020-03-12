Новость Нацбанк пересмотрит макропрогнозы, - Смолий Добавлено: 2020-03-12 15:23:11 Корреспондент: Алексей Свидров

Хотя распространение коронавируса в мире пока не имело существенного влияния на экономический рост и инфляцию в Украине, в апреле, скорее всего, Нацбанку придется пересмотреть макропрогнозы. Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий, передает "Экономическая правда".

По его словам, на экономической активности и инфляции в Украине еще не сказались такие последствия распространения коронавируса, как:

давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики;

смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира и торговых партнеров Украины в ответ на эти процессы;

введение правительствами стран мер по недопущению распространения COVID-19.

Смолий подчеркнул, что, кроме падения цен на мировых рынках из-за коронавируса, на инфляцию в Украине в сторону снижения будут давить конкурентные войны между странами-производителями нефти, которые недавно развернулись.

"Они будут провоцировать поддержания рекордно низких цен на энергоносители, что будет влиять и на цены товаров украинского экспорта.

В общем, все эти факторы будут иметь разнонаправленное влияние на экономический рост и инфляцию в Украине, что усиливает неопределенность", - добавил он.

Глава НБУ подчеркнул, что ключевым предположением, которое правления принимает во внимание, принимая решение о снижении учетной ставки до 10%, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Заключение новой программы с МВФ уменьшит уязвимость экономики Украины в период турбулентности на мировых рынках во времена пиковых выплат по государственному долгу. Также на восприятие Украины инвесторами будут влиять решения украинских судов об ответственности и обязательствах экс-владельцев неплатежеспособных банков перед государством", - отметили в регуляторе.

Смолий также подчеркнул, что риск распространения коронавируса может в случае реализации привести к рецессии мировой экономики и значительного замедления экономической активности в Украине.

По его словам, существенное снижение мирового спроса, а также переоценка инвесторами рисков развивающихся стран, могут негативно сказаться на показателях внешней торговли Украины и осложнить привлечение финансирования.

В НБУ заявили, что актуальными остаются также риски:

эскалации военного конфликта на востоке страны и новые торговые ограничения со стороны России;

сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур в Украине из-за неблагоприятных погодных условий;

увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата.

Кроме этого, Смолий заявил, что январский прогноз НБУ предусматривал инфляцию 4,8% на конец 2020 года, но он может быть пересмотрен в апреле в зависимости от развития событий.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

У МВФ нет вопросов к НБУ, - Смолий...

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что у миссии Международного валютного фонда, которая сейчас находится в стране, нет вопросов к НБУ.

«Наши команды плодотворно работали в течение их пребывания в Киеве. Как сказал Рон ван Роден, глава миссии, вопросов к НБУ нет. Одобрили нашу монетарную политику», - говорится в сообщении в Twitter.

Ранее Смолий отмечал, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине.

Напомним, бывший министр финансов, глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом, Евро..... Глава Национального банка Украины Яковзаявил, что у миссии Международного валютного фонда, которая сейчас находится в стране, нет вопросов к НБУ.«Наши команды плодотворно работали в течение их пребывания в Киеве. Как сказал Рон ван Роден, глава миссии, вопросов к НБУ нет. Одобрили нашу монетарную политику», - говорится в сообщении в Twitter.Ранееотмечал, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине.Напомним, бывший министр финансов, глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом, Евро..... Читать новость...

Смолий рассказал о переговорах с МВФ...

Международный валютный фонд не поднимал вопрос повышения цены на газ во время переговоров с украинской делегацией. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в интервью «Голосу Америки».

«Вопрос цены на газ не стоит потому, что правительство утвердило в свое время постановление, которым регулируются тарифы. Также нынешняя ситуация на мировом рынке достаточно благоприятная, цены на газ снизились, поэтому о повышении мы пока не говорим», - отметил он.

Также стороны не обсуждали ситуацию с «ПриватБанком».

«Он (вопрос) вообще требует решения, ведь в 2016 году национализация была проведена согласно закону и се..... Международный валютный фонд не поднимал вопрос повышения цены на газ во время переговоров с украинской делегацией. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яковв интервью «Голосу Америки».«Вопрос цены на газ не стоит потому, что правительство утвердило в свое время постановление, которым регулируются тарифы. Также нынешняя ситуация на мировом рынке достаточно благоприятная, цены на газ снизились, поэтому о повышении мы пока не говорим», - отметил он.Также стороны не обсуждали ситуацию с «ПриватБанком».«Он (вопрос) вообще требует решения, ведь в 2016 году национализация была проведена согласно закону и се..... Читать новость...

Смолий прогнозирует замедление инфляции...

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в июне 2019 года инфляция в годовом измерении составила 9%, приблизившись к траектории апрельского прогноза после ее отклонения в предыдущие месяцы под действием временных факторов, и будет постепенно замедляться. Об этом сообщает «Экономическая правда».

«В том числе из-за укрепления обменного курса относительно валют стран-торговых партнеров и снижение инфляционных ожиданий населения, бизнеса, банков и финансовых аналитиков», - отметил он.

В то же время показатели инфляции оставались сравнительно высокими как из-за давления со стороны потребительского спроса и производственных затрат, так ..... Глава Национального банка Украины Яковзаявил, что в июне 2019 года инфляция в годовом измерении составила 9%, приблизившись к траектории апрельского прогноза после ее отклонения в предыдущие месяцы под действием временных факторов, и будет постепенно замедляться. Об этом сообщает «Экономическая правда».«В том числе из-за укрепления обменного курса относительно валют стран-торговых партнеров и снижение инфляционных ожиданий населения, бизнеса, банков и финансовых аналитиков», - отметил он.В то же время показатели инфляции оставались сравнительно высокими как из-за давления со стороны потребительского спроса и производственных затрат, так ..... Читать новость...

Смолий назвал причины укрепления гривны...

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что укрепление курса гривны к доллару в 2019 году было обусловлено фундаментальными рыночными факторами. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, на курс влияли благоприятная ценовая конъюнктура на глобальных товарных рынках, высокий урожай зерновых, дальнейший рост экспорта ИТ-услуг.

Также на курс повлиял рост доверия инвесторов к украинской экономике и упрощение их доступа к рынку внутренних государственных ценных бумаг.

«Это, в частности, обусловило снижение объемов репатриации дивидендов и роста спроса на ОВГЗ. Хотя приток иностранного капитала на рынок ОВГЗ существенно ослаб в после..... Глава Национального банка Украины Яковзаявил, что укрепление курса гривны к доллару в 2019 году было обусловлено фундаментальными рыночными факторами. Об этом сообщает «РБК-Украина».По его словам, на курс влияли благоприятная ценовая конъюнктура на глобальных товарных рынках, высокий урожай зерновых, дальнейший рост экспорта ИТ-услуг.Также на курс повлиял рост доверия инвесторов к украинской экономике и упрощение их доступа к рынку внутренних государственных ценных бумаг.«Это, в частности, обусловило снижение объемов репатриации дивидендов и роста спроса на ОВГЗ. Хотя приток иностранного капитала на рынок ОВГЗ существенно ослаб в после..... Читать новость...

НБУ введет в обращение монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен...

Национальный банк Украины выпускает в обращение монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов. Об этом сообщил в ходе брифинга исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий, отметив, что новые монеты будут вводиться в обращение поэтапно.

«С 27 апреля 2018 года будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны», - сказал Смолий.

По его словам, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривен будут вводиться в обращение в 2019-2020 годах.

Смолий подчеркнул, что украинцы смогут рассчитываться одновременно монетами и банкнотами неограниченный период времени, так как изымать банкноты из обращения регулятор..... Национальный банк Украины выпускает в обращение монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов. Об этом сообщил в ходе брифинга исполняющий обязанности главы НБУ Яков, отметив, что новые монеты будут вводиться в обращение поэтапно.«С 27 апреля 2018 года будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны», - сказалПо его словам, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривен будут вводиться в обращение в 2019-2020 годах.подчеркнул, что украинцы смогут рассчитываться одновременно монетами и банкнотами неограниченный период времени, так как изымать банкноты из обращения регулятор..... Читать новость...

Кандидат на должность главы НБУ Смолий встретится с фракцией...

Сегодня кандидат на должность главы Национального банка Украины Яков Смолий должен прийти на заседание парламентской фракции Блок Петра Порошенко. Об этом корреспонденту УНН сообщил информированный источник во фракции БПП.

"Сегодня кандидат на должность главы НБУ Я.Смолий должен встретиться с фракцией БПП. Ожидается, что он представит свою программу, и кроме того будут вопросы от народных депутатов", - сообщил источник.

Собеседник УНН добавил, что заседание президентской фракции должно состояться в 17:00 в здании парламента.

Я.Смолий исполняет обязанности председателя Нацбанка Украины с 11 мая 2017 года.

ЧИТАЙТЕ: Порошенко назвал имя кандидата на пост главы НБУ

Напо..... Сегодня кандидат на должность главы Национального банка Украины Яковдолжен прийти на заседание парламентской фракции Блок Петра Порошенко. Об этом корреспонденту УНН сообщил информированный источник во фракции БПП."Сегодня кандидат на должность главы НБУ Я.должен встретиться с фракцией БПП. Ожидается, что он представит свою программу, и кроме того будут вопросы от народных депутатов", - сообщил источник.Собеседник УНН добавил, что заседание президентской фракции должно состояться в 17:00 в здании парламента.Я.исполняет обязанности председателяа Украины с 11 мая 2017 года.ЧИТАЙТЕ: Порошенко назвал имя кандидата на пост главы НБУНапо..... Читать новость...

Смолий рассказал о том, какие изменения произойдут в НБУ пос...

Яков Смолий в случае его назначения Верховной Радой Украины на пост главы Национального банка не планирует существенных кадровых перестановок в составе правления НБУ.

«Существенные кадровые изменения не предусматриваются. У нас будет одна вакансия заместителя главы, который отвечает за расчетные операции. Кандидатура будет отобрана на конкурсной основе», - сказал он.

Сегодня, 5 февраля, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности решил рекомендовать парламенту освободить Валерию Гонтареву от должности главы НБУ и назначить на этот пост Якова Смолия, в настоящее время исполняющего обязанности главы регулятора.

Как заявил глава ..... Яковв случае его назначения Верховной Радой Украины на пост главы Национального банка не планирует существенных кадровых перестановок в составе правления НБУ.«Существенные кадровые изменения не предусматриваются. У нас будет одна вакансия заместителя главы, который отвечает за расчетные операции. Кандидатура будет отобрана на конкурсной основе», - сказал он.Сегодня, 5 февраля, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности решил рекомендовать парламенту освободить Валерию Гонтареву от должности главы НБУ и назначить на этот пост Якова Смолия, в настоящее время исполняющего обязанности главы регулятора.Как заявил глава ..... Читать новость...

Смолий назвал причины введения в оборот банкноты в 1000 грив...

Глава Национального банка Украины Яков Смолий назвал причины введения в оборот новой банкноты номиналом 1000 гривен. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Он напомнил, что в последний раз НБУ вводил в обращение новый номинал в 2006 году. Речь идет о банкноте в 500 гривен. Тогда среднемесячная заработная плата составляла около 1000 гривен и разменивалась двумя банкнотами самого высокого номинала.

«С того времени много изменилось. Выросли доходы украинцев, среднемесячная заработная плата в Украине за это время выросла почти в десять раз. Сейчас для получения среднемесячной заработной платы необходимо уже не менее 20 банкнот. Как следствие, стало больше денег в ..... Глава Национального банка Украины Яковназвал причины введения в оборот новой банкноты номиналом 1000 гривен. Об этом сообщает «РБК-Украина».Он напомнил, что в последний раз НБУ вводил в обращение новый номинал в 2006 году. Речь идет о банкноте в 500 гривен. Тогда среднемесячная заработная плата составляла около 1000 гривен и разменивалась двумя банкнотами самого высокого номинала.«С того времени много изменилось. Выросли доходы украинцев, среднемесячная заработная плата в Украине за это время выросла почти в десять раз. Сейчас для получения среднемесячной заработной платы необходимо уже не менее 20 банкнот. Как следствие, стало больше денег в ..... Читать новость...