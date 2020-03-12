Новость В Испании решили приостановить чемпионат по футболу Добавлено: 2020-03-12 16:02:08 Корреспондент: Алексей Свидров

Руководство испанской Ла Лиги приняло решение и приостановке чемпионата страны по футболу.

«Учитывая новые обстоятельства, которые появились этим утром – карантин в "Реале" и возможные случаи заболевания в других клубах – Ла Лига посчитала необходимым перейти к следующей фазе противодействия коронавирусу CoVid-19. Чемпионат приостановлен как минимум на два ближайших тура», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что из-за вируса Covid-19 руководство Серии А решило приостановить чемпионат и отложить все спортивные мероприятия до 3 апреля.

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Швейцария замораживает военное сотрудничество с Россией.

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«Решение приостановить чемпионат Украины — правильное», - Ол...



Главный тренер запорожского «Металлурга» Олег Таран прокомментировал подготовительные сборы своей команды. Также Олег Таран сообщил, как в запорожском «Металлурге» планируют заполнить очередную паузу в чемпионате Украины. Слова главного тренера передает официальный сайт запорожского «Металлурга».

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Суд не разрешил приостанавливать чемпионат Испании...



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Как известно, в Федерации футбола планировали одновременно завершить все внутренние чемпионаты.

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Роналду пообещал выиграть чемпионат Испании...



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Как известно, мадридские футбольные клубы играли на стадии 1/8 финала Кубка Испании.

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Чемпионат Испании оказался под угрозой срыва...



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